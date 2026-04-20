Как живет Владимир Брынцалов после потери миллиардов

В 90-е имя Владимира Брынцалова гремело из каждого утюга. Один из самых богатых и, пожалуй, самый эпатажный бизнесмен России тогда купался в роскоши и внимании. Сегодня ему 78, и от былого статуса миллиардера почти ничего не осталось — жизнь стала тихой и куда более приземленной, пишет автор канала «Юридическая консультация».

Его путь начинался совсем не с золотых гор. Брынцалов родился в Черкесске в простой и небогатой семье: отец — инвалид войны, мать — техничка и прачка. В детстве Владимир не был примерным ребенком, из школы его даже исключали, так что аттестат пришлось получать уже в вечерней школе. Потом был диплом инженера в Новочеркасске и первые попытки «жить красиво», которые в советские годы часто заканчивались конфликтами с властью. Из-за этого он даже вылетел с партийной работы.

Свою нишу он нашел не сразу: сначала было пчеловодство, а с приходом перестройки — Москва и первые кооперативы. Ставку Брынцалов сделал на фармацевтику. В конце 80-х появилась «Пчелка», а затем вырос его главный актив — знаменитый завод «Феррейн». О том, как именно он строил свою империю, в 90-е шептались много, но бизнес рос как на дрожжах.

К середине десятилетия Брынцалов стал настоящим королем медикаментов. Он был жестким, напористым и не боялся политики — в 1996 году даже замахнулся на кресло президента, правда, без особого успеха.

Но за взлетом последовало затяжное падение. Череда проверок, давление со стороны государства, тяжелый кризис 1998 года — все это постепенно подтачивало его бизнес-империю. Состояние таяло, и постепенно Брынцалов исчез из списков Forbes и заголовков газет.

Сейчас его будни выглядят совсем иначе. Бывший миллиардер живет за счет сдачи недвижимости в аренду. В Москве он занимает обычную квартиру (поговаривают даже о жилье в «хрущевке»), а его знаменитый загородный дом, сохранившийся с былых времен, теперь чаще служит декорацией для киносъемок, чем родовым гнездом.

