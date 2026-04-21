За что генерала Франца Перхоровича прозвали «наш Суворов»

Генерал-лейтенанта Франца Перхоровича почти никто не знает. Как-то потерялся он на фоне остальных военачальников. Хотя прошел и Гражданскую войну, и Великую Отечественную. Причем, если войну в 1941 г. встретил всего лишь военруком в институте, то в 1945 г. брал Берлин уже как командующий армией.

До начала Великой Отечественной войны в биографии Перхоровича действительно не было ничего примечательного. Известно, что родился он 15 (24) мая 1894 года в белорусском поселке Злазы Витебской области. Причем точное его происхождение не знают даже в министерстве обороны. В разных версиях называют и поляком, и белорусом. Есть версия, что был из еврейского местечка, а по другой – из польских дворян.

Но последнее представляется маловероятным – всего 4 класса образования в городском училище Лепеля, а службу начал рядовым по призыву. Точнее мобилизацию – в марте 1915 года зачислен солдатом в 232-й запасной батальон в Харькове. Так что данные минобороны РФ, что происходил из рабочих можно считать наиболее близкой к истине.

Но вот царским офицером все же стал. Здесь надо понимать, что запасные полки до революции выполняли роль учебных центров – тут проходили курс молодого бойца, а наиболее способные отбирались, обучались дополнительно и затем им присваивали звания унтер-офицеров. По-нынешнему – сержантов.

А показавшие особые способности могли продолжить учебу. Тем более, что в условиях Первой мировой войны остро не хватало младших офицеров. Ровно это и случилось с Перхоровичем. В 1916 году он поступил во 2-ю Московскую школу прапорщиков (соответствует младшему лейтенанту), а потом еще и двухмесячные саперные курсы закончил.

Так что на фронте оказался только осенью 1916 года, воевал на рижском направлении в составе Сестрорецкого, а потом Тирульского полка, командовал полуротой, дослужился до поручика. В мае 1917 года попал под газовую атаку и очутился в госпитале. А там и Октябрьская революция подоспела.

В августе 1918 года Перхорович вступил добровольцем в Красную Армию. Но во время Гражданской войны ничем особым себя не проявил. Собственно, и возможности не было. Состоял полковым адъютантом, что соответствовало тогда должности помощника начальника штаба по оперативным вопросам. Участвовал в боях на Минском и Варшавском направлениях, в боях с белополяками попал на несколько месяцев в плен.

После Гражданской войны продолжил службу в Красной Армии, находился на штабных должностях. Но достиг здесь довольно заметных высот – с 1926 году был помощником начальника штаба Московского военного округа, а в 1936 году назначен начальником 1-го отдела штаба округа.

А потом, во время чисток 1937 года, – отставка. И работа военруком в Московском плановом институте. Правда через год восстановили в армии. Но должность примерно та же – преподаватель военной кафедры в Институте физкультуры им. Сталина. Но и сам Перхорович продолжил учебу – в 1940 году закончил Высшие курсы «Выстрел».

И вот только с началом Великой Отечественной войны полковник Перхорович начинает воевать по-настоящему и получает возможность на деле применить все накопившиеся знания. Он командует стрелковым полком. В ноябре 1941 года попал в окружение под Десной, но сумел после 20-дневных боев вырваться из кольца.

Такое в те лихие дни удавалось не всем, поэтому Перхоровича замечает командование и уже в феврале 1942 года он становится заместителем командира дивизии, а в мае – комдивом. И мгновенно полюбился солдатам. В войсках его прозвали «наш Суворов». И за внешнее сходство со знаменитым полководцем, и за тщательную заботу о подчиненных. Франц Перхорович любил повторять, что обязанность солдата не умереть, а победить.

100-я дивизия Перхоровича в 1943 году участвовала в боях за Воронеж и сыграла решающую роль в освобождении города. В июне, уже генерал-майора, назначают командиром 52-го стрелкового корпуса, а в мае 1944 – 3-го гвардейского корпуса. Участвовал в Люблинско-Брестской, Минской, Гумбиненской наступательных операциях.

С ноября 1944 года – командующий 47-й армией 1-го Белорусского фронта. За освобождение Варшавы генерал-лейтенанту Францу Перхоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

И вот Берлин. 25 апреля 1945 года войска Перхоровича совместно со 2-й танковой гвардейской армией вышли в район Потсдама и завершили окружение столицы рейха. 30 апреля взята цитадель Шпандау. 8 мая 1945 года армия вышла к Эльбе северо-западнее Бранденбурга и здесь завершила свой боевой путь.

После войны Перхорович занимал различные административные должности в зоне советской оккупации Германии. Командовал 28-й армией, был начальником Управления всеобщего обучения Главного штаба Сухопутных войск Советской Армии. Но здоровье уже было сильно подорвано – та газовая атака в 1917 году не прошла бесследно. И в 1951 году генерал-лейтенант Франц Перхорович вышел в отставку.