Как Михаил Катуков стал одним из самых знаменитых танкистов мира

Одним из самых знаменитых танкистов мира стал маршал бронетанковых войск Михаил Катуков. Как и все военачальники того времени он начинал свой боевой путь с винтовкой, но стал одним из тех, кто создал танковые войска и научил воевать на них. Великую Отечественную войну в июне 1941 года встретил полковником, а брал Берлин весной 1945 генерал-полковником.

Катуков был ровесником ХХ века – родился 4 (17) сентября 1900 года. Как он сам выражался, в «сельце» Большое Уварово под Коломной. Семья была крестьянской, но при этом «интеллигентной», как сейчас бы сказали. Гордостью был дед Епифан Егорович, который служил под началом Скобелева и брал Шипку, а бабушка славилась на всю округу как сказительница.

Так что не стоит удивляться, что Миша был безоговорочно и с одобрением отдан в начальную школу и закончил ее 4 класса с похвальной грамотой. А вот то, что крестьянский мальчишка зачитывался Жюль Верном, Стивенсоном и Майн Ридом выглядит необычно – так только про городских детей того времени писали. Но Миша Катуков знал «Бородино» Лермонтова, а «Полтаву» Пушкина читал наизусть своим бойцам в окопах.

Свой трудовой путь начал на молочном предприятии купца Сумакова и свою работу в то время сравнивал с каторжной. Однако, поскольку паренек был смышленый, да еще и грамотный, то сумел выбиться в приказчики. В результате к Октябрьской революции 1917 года оказался в Петербурге и вместе с рабочими принял участие в боях с юнкерами.

Но потом вернулся в родные края, где вступил добровольцем в Красную Армию в марте 1919 года. С этого момента Михаил Катуков становится военнослужащим. Ничего выдающегося красноармеец Катуков в Гражданскую войну не совершил – воевал как все, на Южном и Польском фронтах. В те годы успел переболеть тифом, но даже после этого решил остаться в вооруженных силах.

Решение было принято еще в 1920 году, когда попросился на курсы краскомов – красных командиров. Прошел их в марте 1922 года в Могилеве и стал командиром взвода в Невельском стрелковом полку 27-й Омской Краснознаменной дивизии. В 1927 году закончил курсы «Выстрел», был командиром роты, заместителем и начальником полковой школы в родной дивизии.

В 1932 году Катуков становится танкистом – назначают начальником штаба механизированной бригады, в 1934 году – начальник Оперативного отдела штаба механизированной бригады в Киевском округе. И вот только в 1935 году пехотинца-танкиста направляют на специализированные курсы при Военной академии механизации и моторизации РККА учиться танковому делу. Здесь надо понимать, что танковые войска во всем мире только создаются и корифеев тут еще нет – Катуков потом вот и станет таким.

В ноябре 1940 года полковника Катукова назначают командиром 20-й танковой дивизии 9-го механизированного корпуса генерала К. Рокоссовского. В ее составе было 8997 человек и… 30 танков БТ и 6 танков Т-26. По факту получается всего батальон танков, а остальное пехота.

Но именно с этой дивизией Катуков и принял первый бой уже 24 июня 1941 года. Бойцы сражались отчаянно смело, но все они разделили судьбу Юго-Западного фронта, который немцы практически уничтожили. Вскоре дивизия была преобразована в мотострелковый полк, а самого Катукова и танковые экипажи отправили в Сталинград формировать 4-ю танковую бригаду. На этот раз полноценную – танки получали прямо со Сталинградского тракторного завода.

Уже под Москвой бригада Катукова показала на что она способна. И ее командир. Была поручена оборона Мценска, а к нему рвалась танковая группа Гудериана. Катуков, понимая, что наша техника пока уступает немецкой, расположил свои танки малыми группами в укрытиях. Действия из засады дали нужный результат – фашистские машины начали гореть. Под руководством Катукова была разработана методичка как добиться такого эффекта.

Оценило это и Ставка. 11 ноября 1941 года был издан приказ, в котором говорилось, что бригада Катукова так организовала оборону, что танкисты и бойцы подбили 133 танка противника, сбили 8 самолетов, уничтожили 49 орудий, до полка пехоты. А потери бригады «исчисляются единицами». Так 4-я танковая бригада стала 1-й гвардейской танковой бригадой. Вообще первой.

Наступление под Москвой показало, что танковые бригады слишком малы – не хватает сил для охвата противника. И даже использование нескольких бригад не решает этой проблемы. Тогда стали создавать танковые корпуса, и генерал-майор Катуков стал командиром 1-го танкового корпуса.

17 сентября 1942 года его вызвали к Сталину, и тот лично поручил командование 3-го механизированного корпуса. А уже через несколько месяцев, в январе 1943 года, Катукову поручили командование формирующейся 1-й танковой армией. Вот с ней он и войдет потом в Берлин.

Но вначале была еще Курская дуга и величайшее танковое противостояние всех времен. Его армия получила приказ от командования Воронежским фронтом сдерживать противника контрнаступая. Но наши танки по огневой мощи уступали немецким, и те бы их к себе даже не подпустили. Понимая это, Катуков связался со Сталиным объяснил ситуацию. Тот приказ отменил.

Практика показала, что Катуков был прав. Это выявило применение танковых бригад на других участках Курской дуги и, даже, знаменитое сражение под Прохоровкой, где наши потери оказались сверх ожидаемых. Зато танки 1-й армии в обороне прекрасно выстояли против наступающих железных армад и, как было отмечено в донесении Воронежского фронта в Ставку, «ни на метр не отошли».

А дальше было уже наступление на запад. Танкисты под командованием Катукова освобождали Украину. Примечателен один эпизод. Когда весной 1944 года армия должна была отрезать немцам пути отхода на Западную Украину как раз началась весенняя распутица. Танки-то ее преодолевали, а вот машины с горючим и продовольствием застревали в непролазной жиже напрочь.

Тогда командующий приказал привязать к танкам деревянные волокуши, на которые и поставили бочки с горючим и другие припасы. В результате удалось не потерять темпа наступления и выполнить боевую задачу. За это армии было присвоено наименование 1-й гвардейской.

Берлин в апреле 1945 года, уже генерал-полковник, Михаил Катуков брал совместно с 8-й гвардейской армией Чуйкова. Достался самый сложный участок — две армии продвигались к центру всего по нескольким улочкам, танкисты несли большие потери. Но 27 апреля вышли к Потсдамскому вокзалу, а на следующий день к Тиргартену. 2 мая противника перед наступающими не оказалось – войска соединились с частями, наступавшими с противоположной стороны. Берлин пал.

После войны Михаил Катуков продолжал командовать своей армией, которая вошла в состав группы войск в Германии. Командовал армией в Белорусском военном округе, был генеральным инспектором Министерства обороны. В 1959 году Михаилу Катукову было присвоено звание маршала бронетанковых войск, он Дважды Герой Советского Союза.