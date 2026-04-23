Слуги, долги и бедуинская корона: как английская аристократка стала «королевой пустыни»

Бедуины короновали её царицей под аркой Пальмиры. Египетский правитель жаловался, что она доставила ему больше хлопот, чем все восставшие народы Сирии. Британская корона предпочитала её не замечать. История леди Эстер Стэнхоуп — о том, как аристократка из Кента стала политической силой на Ближнем Востоке.

Детство в поместье Чивнинг

Эстер Стэнхоуп родилась 12 марта 1776 года. Она была старшей из 3 дочерей графа Чарльза Стэнхоупа — 3-го носителя этого титула. Мать умерла рано: Эстер не было ещё 4 лет. Отец женился снова и отправил детей жить в родовое поместье Чивнинг в Кенте. Там, на попечении слуг, вдали от родителей, Эстер росла, предоставленная самой себе.

Родственники описывали её как красивую, весёлую и остроумную. В свете её считали слишком высокомерной и деспотичной. В 1803 году, в 27 лет, Эстер переехала к дяде — премьер-министру Великобритании Уильяму Питту Младшему. Питт был холост и немолод. Племянница взяла на себя ведение дома, стала его личным секретарём и хозяйкой за столом переговоров — она принимала самых влиятельных людей Британии.

В 1806 году Питт умер. Прежде он успел выхлопотать племяннице парламентскую пенсию — 1200 фунтов стерлингов в год. Именно эти деньги дали Эстер свободу действовать так, как ей заблагорассудится.

Отъезд из Европы навстречу приключениям

После смерти дяди Эстер какое-то время жила в Лондоне, объехала Англию и Шотландию, пожила немного в Уэльсе. В 1810 году, в 34 года, она уехала на Ближний Восток — и больше никогда не возвращалась в Британию. В путешествие Эстер взяла небольшую компанию: служанку Энн Уильямс, возлюбленного — молодого офицера Майкла Брюса — и врача Чарльза Мэрьона, чьи записи стали главным источником о её жизни.

В Гибралтаре компания познакомилась с молодым лордом Байроном. Поэт был очарован — и тут же прыгнул в воду, чтобы поплыть навстречу кораблю, на котором прибыла Эстер. Близкого знакомства не получилось: по мнению Байрона, она была «опасной штукой — остроумной женщиной». Из Гибралтара путешественники направились в Афины, затем в Константинополь, а оттуда — в Каир. У берегов Родоса их судно потерпело крушение. Все спаслись, но багаж пропал.

Из-за потери вещей Эстер выбрала новый образ — молодого турка. Бархатный халат, вышитые шаровары, мягкие туфли и тюрбан стали её постоянным костюмом до конца жизни. Без вуали, верхом по-мужски, с саблей на поясе — в таком виде её теперь знал весь Ближний Восток.

Триумф в Пальмире

В 1812 году Эстер отправилась в Сирию. В марте 1813-го она предприняла то, что до неё не удавалось ни одной европейской женщине: прошла через 100 километров пустыни, контролируемой враждебными бедуинскими племенами, и въехала в древнюю Пальмиру. Чтобы договориться о безопасном проходе, она наняла эмира Мухану эль-Фадила с отрядом из 70 всадников — те сопровождали её с копьями и страусиными перьями на пиках.

27 марта 1813 года Эстер верхом на чёрном жеребце въехала под триумфальную арку Пальмиры. Её встречали конные стрельцы, танцовщицы в прозрачных одеждах и певцы, слагавшие стихи в её честь. Бедуины короновали её прямо под аркой — «царицей Тадмор». Именно после этого Эстер требовала, чтобы её называли только «Королевой Пустыни». Она написала домой:

«Меня короновали царицей пустыни под триумфальной аркой в Пальмире. Мне нечего бояться».

Раскопки в Ашкелоне

В 1814 году Эстер со спутниками осела в Ливане. Вскоре в её руки попал средневековый итальянский манускрипт — по всей видимости, копия монастырских записей из Сирии. В нём говорилось о кладе из 3 миллионов золотых монет, якобы спрятанных под руинами мечети в Ашкелоне, городе, лежавшем в запустении уже 600 лет. Стэнхоуп немедленно отправилась на место.

В апреле 1815 года она получила разрешение на раскопки у османских властей — первая европейка, которой это удалось. Султан отнёсся к затее серьёзно и прислал представителя своего двора. Сам губернатор Яффы был обязан сопровождать экспедицию. Золота не нашли. Зато откопали мраморную статую без головы ростом более 2 метров — первый греко-римский артефакт, когда-либо извлечённый из земли Палестины.

Эстер приказала разбить статую на куски и бросить в море. Это был намеренный жест: показать Османской империи, что она не вывозит культурные реликвии на родину, как это делали многие её соотечественники. Историки теперь считают раскопки в Ашкелоне первыми задокументированными научными раскопками в истории Палестины: Стэнхоуп и Мэрьон методично изучили слои почвы и правильно реконструировали историю постройки — ещё до того, как подобные методы вошли в практику.

Королева без трона

Возлюбленный уехал на войну ещё до раскопок. В 1828 году от болезни умерла служанка Энн Уильямс. В 1831-м Эстер покинул доктор Мэрьон. Оставшись одна, она перебралась в заброшенный монастырь в горном Джуне.

Слухи о ясновидящей-иностранке разошлись по всему Ливану. Её влияние среди местного населения стало настолько велико, что она укрывала сотни беженцев-друзов, бежавших от межрелигиозных столкновений, кормила и одевала их за собственный счёт. В 1832 году, когда Ибрагим-паша планировал вторжение в Сирию, он был вынужден добиваться её нейтралитета. Египетский правитель Мухаммад Али жаловался, что она «доставила ему больше хлопот, чем все восставшие народы Сирии и Палестины вместе взятые».

Ливанский эмир Башир Шихаб II поначалу принял её с почестями, но потом стал её врагом — именно из-за её поддержки друзов. Это не остановило Эстер. Она продолжала действовать как самостоятельный политический игрок, и слава об отважной англичанке разлетелась по всему миру. Крупнейшие государственные деятели эпохи переписывались с ней и советовались с ней.

Нищета, забвение и смерть

Со временем «царица Тадмор» утратила власть и деньги. Она тратила слишком много на беженцев и гостей — шейхов, принцев, странников. К середине 1830-х годов Эстер стала полной затворницей. Слуги обворовывали её, потому что она не могла им платить. В последние годы она принимала гостей только после темноты — и те видели лишь её руки и лицо. Голову она брила и обматывала тюрбаном.

Эстер Стэнхоуп умерла 23 июня 1839 года — тихо, во сне. Ей было 63 года. К моменту смерти долги составили 200 000 пиастров, хотя рядом находились 37 слуг. Проститься с ней приехал только британский консул — он возложил на могилу флаг Британии. Похоронили Эстер в монастыре Мар-Элиас.

В 1846 году доктор Мэрьон издал 3 тома «Воспоминаний о леди Эстер Стэнхоуп», год спустя — ещё 3 тома «Путешествий леди Эстер Стэнхоуп» с его записями и мемуарами самой Эстер. Книги сделали её легендой — хотя при жизни Британская корона предпочитала её не замечать.

Эстер Стэнхоуп прожила жизнь, которую в XIX веке не мог позволить себе почти ни один мужчина — не то что женщина.