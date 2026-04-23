«Нет предела человеческой мерзости». За что любят и ненавидят Анатолия Бышовца

Персона Анатолия Бышовца, 23 апреля празднующего 80-летний юбилей, монументальна и многогранна, как и вся история отечественного футбола. В свое время Бышовец был выдающимся игроком, в качестве тренера одержал историческую победу на Олимпиаде, при этом на протяжении всей карьеры конфликтовал с главными людьми в советском, а потом и российском футболе. «Лента.ру» — о самых ярких моментах биографии Светоча, именно такое прозвище Бышовец получил от болельщиков.

Комментатор из своей кабины Кроет нас для красного словца, Но недаром клуб «Фиорентины» Предлагал мильон за Бышовца.

Так начинается песня Владимира Высоцкого, посвященная чемпионату мира по футболу 1970 года. Бышовец на том турнире был лучшим в составе сборной СССР, но ни в какую «Фиорентину», конечно, не поехал.

«Выдающийся будет футболист»

Бышовец — воспитанник киевского футбола. В местную спортшколу «Юный динамовец» он пришел в 11 лет. Сейчас в таком возрасте вокруг перспективных игроков уже вовсю вьются агенты, но во второй половине 1950-х в профессиональный футбол можно было прийти и позже. Практически сразу у Анатолия проявился талант, особенно это касалось работы с мячом. Парень выделялся дриблингом и умением укротить даже самый сложный мяч. При этом юного игрока отличала сумасшедшая работоспособность: он часто оставался после тренировок и часами оттачивал мастерство.

В 16 лет Бышовца пригласили в дублирующий состав киевского «Динамо», а уже через два года он оказался в основе. Легендарный тренер Виктор Маслов, возглавлявший динамовцев, высоко оценивал потенциал молодого футболиста.

Да, это сила, выдающийся будет футболист. Жаль, уйдет рано, защитники забьют Виктор Маслов после одного из первых матчей Бышовца в составе «Динамо»

Слова мэтра оказались пророческими. Всю карьеру Бышовец провел в «Динамо», но завершил ее уже в 1973 году в возрасте 27 лет из-за хронических травм. Он перенес несколько операций на колене и голеностопе и уже физически не мог терпеть боль. Нынешний уровень спортивной медицины мог бы продлить карьеру яркому форварду, но тогда он был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

Но и десяти лет в составе «Динамо» Бышовцу хватило с лихвой, чтобы стать любимцем киевских болельщиков. Анатолий выделялся сумасшедшим голевым чутьем и нестандартным дриблингом — эффектным и не всегда эффективным, но это точно добавляло красоты игре.

В составе «Динамо» Бышовец четырежды стал чемпионом СССР и один раз выиграл национальный Кубок. Его шесть раз включали в число 33 лучших игроков первенства страны, форвард дважды становился лучшим бомбардиром команды.

Всего в активе нападающего 55 голов в 161 матче в составе киевлян

Бышовец рассказывал, что к нему не раз «подкатывали» представители московских клубов. В частности, очень настойчивыми были «Спартак» и «Динамо». «Зато благодаря этим приглашениям у меня в киевском "Динамо" бытовые проблемы быстро решались. А их хватало. Узнавали, куда меня зовут, — ага, надо Анатолию то-то и то-то сделать, а то уйдет», — вспоминал он.

«Поверь, я много знаю»

Ведущий игрок одной из лучших команд страны не мог не оказаться в сборной СССР. В 1964-м он впервые сыграл за молодежную команду, а осенью 1966-го дебютировал в составе основной сборной.

Звездным часом Бышовца стал чемпионат мира 1970 года. Сборная СССР попала в не самую сложную группу с Мексикой, Бельгией и Сальвадором и вышла из нее с первого места. Анатолий оформил по дублю в играх с бельгийцами (4:1) и сальвадорцами (2:0) и стал лучшим бомбардиром команды. В четвертьфинале советские футболисты потерпели обидное поражение в дополнительное время от Уругвая, но Бышовец на какое-то время стал звездой футбола мирового масштаба.

Именно тогда Высоцкий выпустил ту самую песню, причем, как утверждал Бышовец, она была основана на реальных событиях. Анатолий Федорович вспоминал, что несколько раз встречался с артистом и интересовался, придумал ли тот историю про интерес «Фиорентины». «Поверь, я много знаю», — ответил Высоцкий. Если, конечно, верить словам самого Бышовца.

«Фиорентина» возникла в песне Высоцкого неслучайно. Осенью 1969-го итальянцы встречались с киевским «Динамо» в плей-офф Кубка европейских чемпионов. Бышовец хоть и не забил в том противостоянии, но играл как всегда ярко, поэтому вполне мог привлечь внимание боссов итальянского клуба.

«Какое отношение это имеет к российскому футболу»

Если на поле Бышовец был однозначно положительным героем, то за его пределами так происходило не всегда. В начале 1970-х он вместе с партнером по «Динамо» Виталием Хмельницким вывез из СССР в Австрию 3700 долларов.

Футболисты хотели купить за границей машину, но, видимо, не смогли придумать, как это сделать, и проговорились о плане замруководителя делегации киевлян. Тот, конечно же, оказался сотрудником КГБ

От больших проблем Бышовца и Хмельницкого спасло то, что они смогли убедить кагэбэшников в легальном происхождении валюты. В те годы «Динамо» часто ездило на товарищеские и официальные матчи в капиталистические страны, и суточные игрокам выдавались в долларах. Скандал решили не поднимать, футболисты тихо сдали деньги послу СССР в Австрии, а в качестве компенсации им выдали гарантийное письмо, по которому они могли приобрести какие-то товары, но уже дома, в Советском Союзе.

Та история стала достоянием общественности спустя много лет. О ней стало известно уже в 1990-е, когда СБУ Украины рассекретила часть архивов КГБ СССР. Ни Бышовец, ни Хмельницкий никогда не комментировали свои валютные приключения.

А вот конфликт Бышовца с другим великим динамовцем Валерием Лобановским был громким. Долгое время они мирно сосуществовали: сначала поколение Анатолия Федоровича пришло на смену поколению Валерия Васильевича в клубе, затем Лобановский стал тренером киевлян, а Бышовец работал в академии команды.

Но в 1986-м последнего сделали главным тренером олимпийской сборной СССР, Лобановский же возглавлял основную сборную. И в 1987-м он на правах старшего товарища дернул к себе в команду пятерых олимпийцев и, как показалось Анатолию Федоровичу, мариновал их в запасе.

Бышовец счел это диверсией, о чем заявил в лицо Лобановскому на заседании Спорткомитета СССР, посвященном подготовке страны к Олимпиаде в Сеуле. После этого отношения тренеров разладились окончательно.

Они часто обменивались колкостями в прессе. К примеру, Лобановский заявлял, что в финале Олимпиды-1988 сборная Бышовца обыграла «каких-то парикмахеров»

«Не хочу реагировать на колкости со стороны чемпиона мира по договорным матчам. Не буду отвечать на слова человека, система подготовки которого безжизненна без фармакологии», — ответил Анатолий Федорович.

Даже уход из жизни Лобановского в 2002-м не заставил Бышовца забыть прошлые обиды. Комментатор Алексей Андронов рассказывал, что Анатолий Федорович, будучи вице-президентом «Химок», в мае 2002 года запретил проводить минуту молчания в память о Лобановском перед матчем первой лиги со «Спартаком» из Нальчика. «А какое отношение это имеет к российскому футболу?» — якобы заявил он. Слова Андронова Бышовец, кстати, никогда не опровергал.

«Жесткость, переходящая в грубость»

Справедливости ради, Олимпиаду-1988 сборная СССР выиграла во многом благодаря подходу Бышовца, который боролся за каждого игрока. И в финале советские футболисты обыграли совсем не парикмахеров. Конечно, за сборную Бразилии тогда выступали восходящие, а не действующие звезды, но победить команду даже с молодыми Ромарио, Бебето, Жоржиньо, Клаудио Таффарелом — дорогого стоит.

Это последнее олимпийское золото в истории отечественного футбола, а сам Бышовец о том турнире вспоминает при любом удобном случае. Достижение, безусловно, крутое, но оно так и осталось главным в тренерской карьере Анатолия Федоровича. Удивительно, но после этого он завоевал лишь один трофей — Кубок России с «Локомотивом» в 2007-м. Хотя тренерская карьера у него была очень насыщенной.

Бышовец успел поработать с московским «Динамо», главными сборными СССР и России, «Зенитом» и «Шахтером»

Были и несколько экзотические для отечественного тренера места работы, такие как кипрский АЕЛ, сборная Южной Кореи, португальский «Маритиму», где тогда первые шаги в профессиональном футболе делал будущий защитник «Реала» и сборной Португалии Пепе.

«Единственное, что меня в нем смущало, это грань между жесткостью, с которой он всегда играет, переходящая в грубость. Но его качества футболиста всегда были на высочайшем уровне», — рассказывал Бышовец.

Кстати, из «Маритиму» тренер был уволен из-за конфликта с будущей звездой РПЛ Мигелем Данни. Перспективный на тот момент футболист играл за клуб, а тренер решил вывести его из состава за какой-то проступок. Руководство «Маритиму» тогда встало на сторону футболиста и приняло решение убрать из команды самого Бышовца.

«Где же тренерская солидарность?»

Список известных футболистов, с которыми конфликтовал Бышовец, просто огромен. Если бы такая политика давала результат, спрос со специалиста был бы гораздо меньше. Но количество титулов в карьере Бышовца говорит о том, что беспорядочные склоки с ведущими игроками команд скорее мешали общему делу.

Футболистами в выяснении отношений Бышовец не ограничивался. Некоторые фанаты «Зенита» и ЦСКА до сих пор уверены в том, что тренер стал виновником возникновения у Павла Садырина тяжелого онкологического заболевания, которое впоследствии унесло его жизнь. Впервые их пути пересеклись в 1994-м, когда футболисты сборной страны, возглавляемой Садыриным, написали знаменитое открытое письмо 14 футболистов с требованием поменять специалиста как раз на Бышовца.

Сам специалист отрицал свою причастность к этой истории, но у тренера Бориса Игнатьева иное мнение. По его словам, Бышовец был отнюдь не случайным лицом в тех событиях.

Где же тренерская солидарность, которая есть во всем цивилизованном футбольном мире? На живое место идти нельзя! Вот если человек ушел — тогда пожалуйста. Вот это порядочно Борис Игнатьев

Тогда за Садырина вступилось футбольное руководство во главе с президентом РФС Вячеславом Колосковым, и Павел Федорович сохранил пост. Бышовец же появился в сборной позже, в 1998-м, и задержался в команде всего на 149 дней.

За этот отрезок он проиграл все шесть матчей, включая три встречи квалификации Евро-2000. Уникальное «достижение», которое вряд ли кому-то удастся повторить.

В сборную Бышовец приходил после работы в «Зените», который он возглавил в 1996-м. И там снова не очень красиво получилось с Садыриным. На этот раз не было свидетельств о том, что Анатолий Федорович как-то влиял на отставку предшественника. Скорее, увольнение Садырина было инициативой тогдашнего босса «Зенита» Виталия Мутко. Но неприятный осадочек, особенно на фоне истории с «письмом четырнадцати», все равно остался у многих болельщиков.

«Нет рецепта борьбы с предательством»

Последним местом работы Бышовца, если учитывать позицию главного тренера, был московский «Локомотив». Железнодорожников специалист возглавил в конце 2006-го, на посту он продержался меньше года. Несмотря на победу в Кубке России, тот период для клуба, в целом, был скандальным и не очень удачным.

Бышовец по старой-доброй традиции избавился от легенд команды — пострадали Вадим Евсеев и Дмитрий Лоськов, а затем начал оправдывать собственные неудачи. Доставалось всем — руководству, не купившему нужных футболистов, СМИ, которые, по мнению Анатолия Федоровича, вели против него заказную кампанию, а также игрокам, не выполнявшим его установки. Ну и судьям, конечно.

В конце концов тренер намекал на то, что некие силы плетут против него интриги в клубе. Апогея напряженность достигла в ноябре 2007-го, когда «Локомотив» на своем поле со счетом 2:3 проиграл «Кубани». Бышовец пришел на пресс-конференцию и разразился монологом, не дав журналистам задать ни одного вопроса.

«Вы этого добивались — вы это получили. У меня есть три тезиса. Первый: через два дня после перелета, после прекрасной игры в Абердине, мы по объективным причинам потеряли четырех человек. В плане физической формы мы не имели преимущества, а игроки, вышедшие на поле, при всем старании не сумели заменить выбывших. Второй тезис: ни в одном травнике, лечебнике и ни в одной энциклопедии нет рецепта борьбы с предательством. И, наконец, третий тезис: есть предел положительным человеческим качествам, но человеческой мерзости нет предела. Спасибо!» — выдал Бышовец.

После этого весьма странного выступления тренер под аплодисменты присутствующих удалился, а спустя день его отправили в отставку. Поработав немного в 2009-м тренером-консультантом, кстати, в «Кубани», Анатолий Федорович окончательно завязал с профессиональным футболом. Он сосредоточился на роли эксперта и раздал множество интервью, но ничего конкретного о том, что произошло в «Локомотиве», так и не рассказал.

Сложно сказать, кто придумал Бышовцу прозвище Светоч первым, но с развитием интернета во второй половине нулевых оно плотно к нему прилипло в фанатских кругах

Конечно, прозвище носило издевательски-ироничный характер, фанаты обращали внимание на обилие рассуждений о религии, культуре, философии в интервью специалиста, хотя ситуация к этому, как правило, не располагала. Анатолий Федорович же принял все за чистую монету.