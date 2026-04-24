Алексей Пиманов: что оставалось за кадром

В Москве 23 апреля 2026 года внезапно скончался телеведущий, режиссёр и продюсер Алексей Пиманов. Ему было 64 года. По словам его супруги, актрисы Ольги Погодиной, причиной стал инфаркт. Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Ещё накануне он не выпадал из рабочего графика, занимался проектами и готовил новые выпуски. Для зрителя он оставался тем самым человеком, который регулярно выходил в эфир и говорил о законе.

Байконур, камера и разворот судьбы

Алексей Пиманов родился 9 февраля 1962 года в Москве. В школе тянулся к точным наукам, серьёзно занимался футболом и дошёл до уровня кандидата в мастера спорта. При этом интересовался историей, но выбрал технический путь — поступил в Московский институт связи.

Учёбу прервала армия: с третьего курса его направили на Байконур, где он обеспечивал связь перед пусками ракет. Работа требовала точности и полной концентрации — ошибки там не допускались. Вернувшись, он восстановился в вузе и почти сразу оказался на телевидении. Сначала — видеоинженер, затем оператор. Постепенно техническая работа сменилась редакционной: он получил журналистское образование и перешёл в общественно-политические программы.

Этот поворот стал определяющим — его жизнь окончательно связалась с телеэкраном.

Программа, которая стала именем

В 1990-е он искал свой формат: работал корреспондентом, запускал проекты, занимался продюсированием. Перелом произошёл в 1996 году, когда он возглавил «Человек и закон».

Передача уже существовала, но именно при нём получила новый ритм и устойчивую аудиторию. В эфире разбирались уголовные дела, громкие конфликты, истории, где закон сталкивался с реальностью. Пиманов вёл программу сдержанно, без внешней эмоциональности, но с чётким акцентом на факты. Со временем он стал не просто ведущим — он стал лицом этой программы.

О жизни он говорил без иллюзий: она коротка и не похожа на сказку. Эта формула во многом совпадала с тем, о чём он рассказывал в своих эфирах.

Работа без пауз и параллельная жизнь в кино

Параллельно он выстроил собственное производство. Руководил телекомпанией «Останкино», занимался выпуском программ, продюсировал проекты. Рабочий ритм оставался плотным — он одновременно вёл эфир, контролировал производство и запускал новые форматы.

Со временем всё заметнее стало его присутствие в кино. Он снимал сериалы и полнометражные фильмы, работал как режиссёр и сценарист. Среди его работ — «Александровский сад», «Три дня в Одессе», «Охота на Берию», «Мужчина в моей голове», «Овечка Долли была злая и рано умерла», «Крым», «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Водитель-олигарх», «1812. Охота на Императора». Темы менялись — от исторических сюжетов до современных историй, но подход оставался прежним: чёткая конструкция и контроль над материалом.

О себе он говорил прямо: он человек жёсткий — и в работе придерживался тех же принципов.

Выход в политику и возвращение

В 2000-е Пиманов на время ушёл из телевизионной повестки. Работал в Общественной палате, затем представлял Республику Тыва в Совете Федерации, занимался вопросами обороны и безопасности. Этот этап не стал окончательным: спустя несколько лет он вернулся в медиа и снова сосредоточился на «Человек и закон».

О личном — без лишних слов

Личную жизнь он держал вне публичного поля. Известно, что у него трое детей, часть из них связала свою деятельность с телевидением и производством. Последние годы он был женат на актрисе Ольге Погодиной.

О главном он говорил коротко: важнее всего — близкие люди.

Последний эфир, которого не было

Пиманов не уходил из профессии. Он продолжал работать, сохранял темп и оставался в эфире. Его путь занял почти 40 лет — от инженера на съёмке до одного из самых узнаваемых ведущих федерального телевидения.

23 апреля 2026 года этот путь оборвался.

Он не вышел в эфир, к которому привык зритель.

И программа, над которой он работал почти 30 лет, осталась без человека, с которым её привыкли связывать.