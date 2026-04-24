Как Семен Богданов сделал карьеру в царской армии, а потом стал пролетарским генералом

Мы знаем имена прославленных военачальников-танкистов, у всех на слуху такие генералы Великой Отечественной войны как Рыбалко и Катуков. Но они безоговорочно признавали, что одним из самых опытных организаторов танковых войск страны стал генерал, а впоследствии и маршал, Семен Богданов. Дважды Герой Советского Союза, он вместе с ними в апреле 1945 года штурмовал Берлин.

Вот кого можно смело называть пролетарским генералом, почти хрестоматийным – он рабочий легендарного Путиловского завода. Но при этом успел сделать карьеру еще в царской армии и стать там подпоручиком.

Родился Семен Ильич Богданов 29 августа (10 сентября) 1894 года в Санкт-Петербурге. Его семья переехала в столицу из соседней Псковской губернии и происходила из крестьян. Образования как такового практически нет, с детства работал на заводе учеником слесаря.

Рабочие в те времена жили хуже не придумаешь – скученно в казармах, семьи за занавесочкой. Медицины – ноль, рабочий день по 12 часов. Все же революции возникают не на пустом месте.

Так что вполне объяснимо, что с началом Первой мировой войны молодой паренек Семен стремился попасть в армию – хоть какая-то надежда на будущее. Поэтому не только не избегал мобилизации, но и, как указывает одна из биографий, пошел туда вольноопределяющимся. Ну то есть добровольцем.

А это обстоятельство давало совершенно иной статус. В результате Богданов попадает в 1915 году в воздухоплавательный батальон, а потом заканчивает курсы шоферов. Это по тем временам высокотехнологичные специальности. Более того, засчитывается как довольно высокое образование. На этом основании Богданова в 1916 году отправляют в школу прапорщиков в Гатчине – в царское время это первое офицерское звание. Но выпустился мае 1917 года сразу подпоручиком, что говорит о явном таланте.

После Октябрьской революции никаких сомнений не было – он с рабочими участвует в подавлении восстаний белогвардейцев. Но непосредственно в Красную Армию вступил в июле 1918 года и был назначен командиром взвода 4-го Костромского полка. Участвовал в боях на различных фронтах Гражданской войны, стал командиром роты курсов комсостава, подавлял мятеж Антонова.

В мирное время остался на службе и продолжил плавную военную карьеру, без особых рывков. Командир роты, помощник командира полка. Изменения в жизни стали происходить, когда закончил курсы «Выстрел» в 1930 году – сразу стал командиром стрелкового полка. А в 1935 году назначен командиром учебно-механизированного полка при Военной академии механизации и моторизации РККА им. Сталина.

Именно она и готовила самых первых танкистов – абсолютно новый род войск для того времени. Так что Богданов оказался тем самым командиром, под началом которого учились и тот же Рыбалко, и Катуков. Ну и сам он тоже в 1936 году закончил эту же Военную академию – учиться и учителям не зазорно. После этого Богданову было присвоено личное звание полковника.

В 1937 году стал командиром 9-й механизированной бригады. В мае 1938 года арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. Но репутация этого военного была столь кристально чистой, что суд полностью оправдал по той самой знаменитой 58 статье.

Но все же приговорил к двум годам заключения за «служебную халатность». Однако и их отсидеть не пришлось – был выпущен по амнистии. Впоследствии в 1942 году приказом наркома обороны даже эти два года нахождения под следствием и в тюрьме были Богданову засчитаны в выслугу лет.

Великую Отечественную войну полковник Богданов встретил командиром 30-й танковой дивизии 14-го моторизированного корпуса Западного военного округа. То есть столкнулся с фашистами в первые же дни войны. Потери были огромные, но дивизия Богданова не побежала, не поддалась хаосу и отступала организованно до самой Москвы.

Здесь, в страшном для столицы октябре 1941 года, Богданов командовал Можайским укрепрайоном. А затем был заместителем командующего 5-й, потом 10-й армий по танковым войскам. В мае 1942 года — командир 12-го танкового корпуса, с июня – генерал-майор танковых войск.

С ноября командовал 6-м механизированным корпусом и вместе с ним участвовал в оборонительных боях на Сталинградском и Южном фронтах. А потом и в Котельниковской наступательной операции. В январе 1943 года за успехи в боях корпус был преобразован в гвардейский. А потом стал командиром 9-го танкового корпуса, который участвовал в Курской битве.

С сентября 1943 года генерал-лейтенант Богданов — командующий 2-й танковой армией, которая в ноябре 1944 года становится гвардейской. Замечено – всякая воинская часть под командованием Богданова в итоге становилась гвардейской. Сам он стал Дважды Героем Советского Союза – в 1943 году за прорыв обороны противника на уманском направлении, и за переправу через Одер и выход к Балтийскому морю в 1944 году. С апреля 1944 года – генерал-полковник.

21 апреля 1945 года 2-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта пересекла Берлинер-Ринг и ворвалась на северные окраины столицы рейха. Уже 25 апреля она, во взаимодействии с 47-й армией Франца Перхоровича, соединилась с частями 4-й гвардейской танковой армии Лелюшенко. А 2 мая произошло соединение с частями 8-й гвардейской армии Чуйкова и 3-й ударной Кузнецова. Берлин пал.

Уже в июне 1945 года Семену Ильичу Богданову было присвоено звание маршала танковых войск. С 1947 года командующий бронетанковыми войсками группой советских войск в Германии. А через год стал командующим бронетанковыми войсками Советской Армии. С 1954 года – начальник Военной академии бронетанковых войск им. Сталина. Той самой, где когда-то командовал учебным полком.