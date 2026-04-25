Почему весь мир ополчился против самого популярного блогера

MrBeast (настоящее имя — Джимми Дональдсон) с его 474 миллионами подписчиков — самый популярный в мире YouTube-блогер, чьи видео набирают по несколько сотен миллионов просмотров. Он построил свою огромную империю с нуля и прославился благодаря роликам, в которых устраивал безумные челленджи и занимался благотворительностью. Благодаря этому Дональдсон стал для своих фанатов не только символом успеха, но и практически неприкосновенной фигурой, человеком с неоспоримо высокими моральными качествами. Однако в последние годы против MrBeast ополчились многие пользователи соцсетей, которые подвергают сомнению его репутацию хорошего парня и филантропа. Почему самого популярного блогера начали ненавидеть и за что его называют злодеем и худшим явлением на YouTube — выяснила «Лента.ру».

«Его нужно остановить»

«Ты бы рискнул умереть за 500 тысяч долларов (40 миллионов рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»)?» — прозвучал вопрос в ролике, который MrBeast опубликовал в сентябре 2025 года.

В нем участвовал профессиональный каскадер, чьей задачей было пройти семь смертельных огненных ловушек (так их назвал сам Дональдсон): например, пережить мощные взрывы, выбраться из горящей постройки и пролететь через огонь в качестве ядра, которым стреляют из пушки.

«Рискнул бы ты сгореть заживо ради полумиллиона долларов?» — спросил блогер у участника в начале видео перед тем, как оставить его связанным на стуле в горящем здании. «Конечно, давай сделаем это», — ответил каскадер.

В итоге герой ролика успешно прошел все испытания и выиграл 350 тысяч долларов (28 миллионов рублей). Правда, на финальном испытании он загорелся, поэтому команде блогера пришлось использовать огнетушители.

MrBeast и ранее устраивал подобные опасные челленджи: например, один из героев его видео нырял в воду с грузом на ногах, другой пытался выбраться из клетки, в то время как на него надвигались стены с шипами. Насколько эти испытания реальны и действительно ли их участники подвергаются серьезному риску — неизвестно: к примеру, некоторые зрители уверены, что ролики сняты строго по сценарию и в действительности их героям ничто не грозит. Как бы то ни было, обычно в соцсетях спокойно относились к экстремальным идеям MrBeast. Но видео с огненными испытаниями многих пользователей соцсетей ужаснуло.

«Это чертовски жутко. Он подвергает людей смертельной опасности», «Арестуйте его, пока он никого не убил», «MrBeast — социопат», «Похоже, осталось недолго до того момента, когда он случайно убьет кого-то», «Какая-то антиутопия», «Это вообще законно?», «Его нужно остановить», — возмущались в соцсетях. Пользователи даже сравнивали блогера со злодеем Пилой из одноименного фильма ужасов.

«А в следующем видео MrBeast запрет 16 учеников в школе и заставит их убивать друг друга, чтобы выбраться», «В следующем ролике MrBeast участники окажутся на арене, где им придется сражаться со львами», «MrBeast совершает расправу, чтобы прочувствовать волнение от убийства», — критиковали блогера в соцсетях.

Критики было так много, что блогеру пришлось оправдываться: он написал, что в видео с огненными ловушками каждое испытание сначала проверили на себе многочисленные каскадеры, а на съемках дежурила полноценная команда спасателей, в которой были пожарные и медики. Кроме того, по его словам, пиротехники заранее предусмотрели многочисленные способы потушить пламя, если бы оно вышло из-под контроля, и контролировали огонь.

«Я отношусь к безопасности серьезнее, чем вы можете себе представить», – MrBeast, блогер

Впрочем, многих пользователей сети его объяснения не убедили.

«Ты психопат», «"Я отношусь к безопасности серьезнее, чем вы можете себе представить". Чувак, да тот парень буквально горел, о чем ты вообще говоришь!», «Даже с учетом того, что ты принял меры предосторожности, ты мог убить человека», — возмущались они.

«Мне все равно, был ли этот парень каскадером и была ли у него защита от огня. Все равно все могло пойти не по плану, и парень мог получить травму на всю жизнь», – пользовательница X с ником rustic_cl0ver

Кто такой MrBeast?

Джеймс Стивен Дональдсон (или Джимми Дональдсон) родился и вырос в США. В 2012 году он начал публиковать на YouTube видео, в которых обычно проходил различные игры или оценивал доходы других блогеров. В 2016 году он ушел из колледжа, чтобы полностью посвятить себя YouTube.

MrBeast начал набирать популярность в 2017 году благодаря публикации видео с разными абсурдными челленджами. К примеру, в одном из первых роликов, который стал вирусным, он пытался досчитать вслух до 100 тысяч. Кроме того, блогер раздавал незнакомцам деньги и делал крупные подарки.

В ноябре 2022 года Дональдсон стал самым популярным блогером на YouTube, превзойдя предыдущего лидера PewDiePie (Феликса Чельберга). Еще через два года Дональдсон стал абсолютным лидером по числу подписчиков среди всех каналов на YouTube.

В последние годы ролики MrBeast чаще всего посвящены состязаниям и челленджам, они отличаются зрелищностью, серьезной подготовкой и тщательным монтажом, в их производстве задействована большая команда сотрудников.

Блогер также известен своими благотворительными инициативами, среди которых посадка миллионов деревьев в рамках проекта Team Trees, очистка Мирового океана от мусора, постройка скважин с чистой водой в Африке, помощь незрячим и слабослышащим людям и поддержка малообеспеченных семей продуктами.

«Это жутко»

За год до скандала с видео об огненных ловушках MrBeast и вовсе стал ответчиком в иске из-за своего реалити-шоу Beast Games. Оно позиционировалось как самый масштабный проект в своем жанре, в нем участвовали две тысячи человек. Однако еще до премьеры некоторые герои проекта начали жаловаться на тяжелые условия на площадке: их редко кормили, кому-то не выдавали лекарства вовремя, а некоторых участников госпитализировали прямо со съемочной площадки.

Перед съемками конкурсанты в обязательном порядке подписывали документ, в котором организаторы снимали с себя ответственность за травмы или смерть участников проекта. В итоге пятеро участников шоу подали в суд на Дональдсона, на компанию Amazon и других организаторов, обвинив их в создании враждебной атмосферы на съемках, провоцирующей домогательства, эксплуатации и тяжелых условиях труда. На момент написания материала точка в судебных разбирательствах так и не поставлена.

Дональдсон прокомментировал претензии не сразу: лишь через несколько месяцев он заявил, что обвинения в плохих условиях на площадке были преувеличением, однако детально о ситуации не высказался.

Позже одна из участниц Beast Games Аманда Роуз заявила, что на съемках шоу получила серьезную травму мозга, когда ее сбили с ног и пнули по голове. При этом она утверждала, что не получила медицинской помощи на съемках, из-за чего ей пришлось долго восстанавливаться. Исходя из рассказа участницы реалити-проекта, представители MrBeast, которых она уведомила о травме, не предложили ей никакой компенсации или иной помощи.

«Я знаю, что были и другие участники, получившие травмы, я знаю их лично. Но подозреваю, что многие из них не расскажут свои истории», — заявила Роуз.

Она добавила, что другие пострадавшие могут молчать о случившемся из-за риска юридических последствий.

MrBeast на обвинения Роуз публично ничего не ответил, его представитель в беседе с журналистами от комментариев отказался. При этом в сети блогера раскритиковали за то, что он и его команда не понесли ответственности за травмы участников проекта.

«Beast Games нужно наказать за их действия», «Почему Джимми Дональдсон все еще не в тюрьме?», «Упеките его за решетку», «Это жутко», — возмущались пользователи сети.

«MrBeast покрывал педофила»

MrBeast обвиняли и в других серьезных проступках: от участия в сомнительных схемах с криптовалютой до создания токсичной атмосферы на рабочем месте. Например, один из бывших сотрудников утверждал, что Дональдсон обзывал его отсталым и каждый день отчитывал.

Пользователи соцсетей также подозревали Дональдсона в том, что при производстве какао для шоколада его бренда Feastables используется детский труд, и критиковали за сотрудничество с властями Саудовской Аравии, где блогер открывал свой парк развлечений.

Один из самых крупных скандалов вокруг MrBeast был связан с его подругой и членом команды, трансгендерной (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) женщиной Эйвой Крис Тайсон. Летом 2024 года на YouTube были обнародованы скриншоты публикаций Тайсон в соцсети X, демонстрировавшие, что она проявляет интерес к творчеству художника Shadman, известного в основном тем, что он рисует порнографию с несовершеннолетними персонажами поп-культуры. Тайсон запрашивала у скандального художника рисунок с персонажем-подростком. Как предположили в сети, речь шла о порнографическом изображении.

В другом видео, авторы которого изучили старую переписку подруги MrBeast на сервере в Discord, утверждалось, что когда Тайсон было 20 лет, она тесно общалась с 13-летним фанатом и модератором ее сервера, известным как Lava. Некоторые сообщения, которые Тайсон отправляла в чат, где состоял в том числе Lava, содержали провокационные шутки на тему секса. Создатель ролика счел это неподобающим и намекнул на нездоровый интерес к подростку, в результате в соцсетях ее стали массово обвинять в педофилии.

После этого Тайсон извинилась за «прошлое поведение или комментарии, если они кого-то обидели или кому-то причинили боль», но опровергла обвинения в педофилии и заявила, что ее неприличные шутки в групповом чате обусловлены специфическим чувством юмора.

Бывший модератор сервера Тайсон, которого в сети сочли жертвой, заверил, что в интернете все неправильно интерпретировали.

«Я не жертва... Между мной и Крис не произошло ничего плохого, люди распространяют ложь, используя мое имя», — написал Lava.

Но Дональдсон все-таки уволил бывшую подругу.

«Мне стало известно о серьезных обвинениях в адрес Эйвы Тайсон относительно ее поведения в интернете. Я выступаю против подобных недопустимых поступков, они вызывают у меня отвращение», — написал блогер.

Он также заявил, что нанял расследователей, чтобы детально изучить ситуацию.

Однако MrBeast все же не удалось избежать критики: в сети его обвинили в безответственном отношении к подбору сотрудников. К тому же один из его бывших работников намекнул на то, что блогер был в курсе странного поведения Тайсон в интернете, пусть этому и не было прямых доказательств.

«MrBeast все это время знал обо всем», «MrBeast был в курсе педофильской ситуации с Крис Тайсон, но защищал ее и оставил работать на своем канале», «MrBeast покрывал педофила», «Пытаешься спасти свою задницу», «Если бы тебя не поймали, ты бы по-прежнему молчал», «100 процентов MrBeast все это время знал, что происходит», — возмущались пользователи сети.

«Он превращается в злодея»

Осуждали в сети даже полезные инициативы MrBeast. Например, в июне 2025 года поводом для массовой критики стал запуск ИИ-генератора обложек для видео на YouTube, который должен был помочь начинающим блогерам.

В сети решили, что проект Дональдсона отнимет работу у дизайнеров-фрилансеров, многие из которых зарабатывают на жизнь созданием обложек. Кроме того, критики сочли такой инструмент сомнительным с точки зрения авторского права и предположили, что из-за него на YouTube станет еще больше низкокачественного ИИ-контента. В итоге MrBeast закрыл проект.

«MrBeast активно поддерживает технологии, которые могут заменить не только его, но и других блогеров и нанести им серьезный вред. Это просто безумие!» – пользователь X с ником cosmoleeee

А за покупку финансового приложения Step Дональдсона стали называть в соцсетях суперзлодеем. Дело в том, что продукт ориентирован на подростков и молодежь: утверждается, что он помогает им открывать сберегательные счета, инвестировать и предоставляет другие финансовые услуги. По мнению критиков, эта инициатива создает большое пространство для злоупотреблений в отношении юной доверчивой аудитории.

«Парень, который зарабатывает миллионы на легковерных маленьких детях, собирается заработать еще больше на займах, долгах и финансовых проблемах доверчивых и отчаявшихся молодых людей», «Он заманит детей в долговые ямы», «Человек, который зарабатывает на съемках видео, чтобы навязывать юной аудитории свои товары, теперь возглавляет сервис, который поможет ему контролировать их финансы», — писали в соцсетях. «Итак, он превращается в обыкновенного злодея», – пользователь X с ником esjesjesj

«Еще один корпоративный козлина»

В какой-то момент в сети возникла конспирологическая теория, последователи которой считают MrBeast Антихристом. Их главные аргументы — ник блогера (слово beast с английского переводится как «зверь»), его огромное влияние и тот факт, что сюжет в его роликах чаще всего крутится вокруг денег.

«MrBeast — это зло. Просто человек без души», – пользователь X с ником Anarseldain

Впрочем, большинство критиков Дональдсона объясняют свою неприязнь к нему более реалистичными причинами. Например, по мнению ряда пользователей, он эксплуатирует людей в своих роликах, когда предлагает им поучаствовать в состязаниях ради крупного выигрыша.

«Эти его челленджи с деньгами — унизительные и эксплуататорские», «Устал притворяться, что MrBeast — хороший парень. Все, что он делает, это что-то типа "я заплатил людям, чтобы они сделали нечто совершенно отсталое и унизительное ради денег"», — писали в X.

«То, что люди до сих пор смотрят MrBeast и всерьез воспринимают его контент — за гранью моего понимания. В последние два года он выпускает сплошной мусор», — критиковали в сети Дональдсона

Блогера также нередко называют неискренним и фальшивым. Как ни странно, одна из главных причин этого — «неживой» и равнодушный взгляд. Сам он объяснял эту особенность проблемами со зрением и отмечал, что не может это контролировать.

Дональдсон с его бизнес-империей и многочисленными сторонними проектами превратился в бизнесмена, которого волнует лишь успех и деньги, заявляли его критики. Они нередко припоминают блогеру его слова о том, как до обретения мировой славы он тщательно изучал алгоритмы YouTube и искал закономерности, чтобы понять, какие именно видео получают больше просмотров. В погоне за славой и влиянием он потерял свою индивидуальность, полагают пользователи.

«Он больше не личность, он корпорация», «Он стал слишком жадным до власти», «Он просто еще один корпоративный козлина. Не злой, а просто бездушный», «Он стал тем самым, что поклялся уничтожить. Он стал корпорацией. Он создает некачественный контент. Им движет уже не страсть, а деньги», — сетовали пользователи.

Некоторые признавались, что скучают по старым видео Дональдсона, где он просто дурачился с приятелями.

«Он квинтэссенция идеального человека для соцсетей: ни личности, ни мнения, ни моральных устоев, просто сосуд для просмотров и рекламы. Он даже больше не Джимми Дональдсон, он MrBeast», – пользователь X с ником jcr8s

MrBeast испортил YouTube, считает один из ветеранов платформы, ирландский блогер Jacksepticeye (настоящее имя — Шон Маклоклин). По его словам, Дональдсон продвигает идею, что для блогера куда важнее деньги и слава, нежели веселье и творчество. Jacksepticeye поделился своим мнением о MrBeast еще в 2023 году, и тогда многие его за это раскритиковали, однако сейчас называют пророком.

«Jacksepticeye был прав в своем предположении, что MrBeast необратимо изменил YouTube к худшему. С того момента, как произошел взрыв его популярности, смысл YouTube перешел от «просто будь собой и веселись» к «стань более популярным ради денег и кликов». Каждая обложка выглядит одинаково, все говорят одинаково, у всех одна и та же фейковая улыбка с пустыми глазами, все постоянно пытаются превзойти друг друга», – пользователь YouTube

MrBeast категорически отвергал обвинения в том, что он «испортил YouTube». Блогер заявлял, что он сосредоточен на том, чтобы творить добро и вдохновлять детей помогать другим людям.

Справедливости ради, многие пользователи соцсетей поддерживают блогера и считают критику в его адрес необоснованной, а обвинения — бездоказательными и притянутыми за уши.

«Почему люди вообще ненавидят MrBeast?», «Почему народ так помешан на том, чтобы унизить этого парня?» — недоумевают они.

В защиту MrBeast часто приводились его многочисленные благотворительные проекты: какими бы целями ни руководствовался блогер, он помогал другим людям, подчеркивали пользователи.

По мнению некоторых защитников интернет-звезды, критики попросту используют любой повод, чтобы попытаться насолить главному YouTube-блогеру, а кто-то объясняет это завистью к его успеху или банальным хейтом ради хейта.

Многочисленные скандалы и критика едва ли пошатнули популярность MrBeast, число его подписчиков по-прежнему растет. Видео блогера собирают десятки и сотни миллионов просмотров, а в комментариях под ними пользователи бурно обсуждают его контент и благодарят за благотворительные инициативы.