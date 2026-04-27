Прошло 99 лет со дня рождения «невыносимого» Евгения Моргунова

Шутник и проказник, любивший проделки и анекдоты, Евгений Моргунов мог представиться незнакомцам депутатом, внебрачным сыном Колчака, Павлика Морозова и даже Муссолини. Он не только любил разыгрывать прохожих, притворяясь сотрудником КГБ или билетным контролером в троллейбусе, но и пользовался этими амплуа.

Он мог прийти в ресторан и намекнуть руководству, что он представитель спецслужб и выполняет секретное задание, чтобы не платить за счет. И такие безобидные шутки сходили ему с рук: он прекрасно перевоплощался. Настоящую известность Моргунову принесла роль Бывалого в фильмах Леонида Гайдая. Моргунова знала и любила вся страна. Актер в кино и актер в жизни - как описать его иначе?

В кино он попал по ходатайству самого Сталина. Юный Моргунов с 14 лет усердно работал на заводе, но с самого детства у него была мечта - стать актером. Директор завода ни за что не хотел отпускать его в театральное училище. Тогда Моргунов и написал письмо Сталину, в котором просил отправить его учиться на актера. Ко всеобщему удивлению, ответ не заставил себя долго ждать:

"Направить товарища Моргунова Е.А. для поступления в Театр имени Таирова в качестве актера вспомогательного состава".

Директору не оставалось ничего, кроме как исполнить поручение. Так и начался творческий путь Жени Моргунова.

Как-то в интервью Евгений Моргунов сказал, что любовь - это самое прекрасное, что есть в жизни:

"Любовь может быть вечной, если ты убежден и веришь, что рядом с тобой любовь".

Имея озорной характер, актер, судя по всему, был человеком чувственным. Но на протяжении всей своей жизни он не переставал шутить. За пять лет до своей смерти он попал в больницу с диабетом. Врачи сказали: они не могут гарантировать, что он выживет. Тогда Моргунов воскликнул: