Почему Николай Мартынов не жалел о том, что убил Михаила Лермонтова

Его имя стало нарицательным. Стоит произнести «Мартынов» в компании, как в воздухе повисает неловкое молчание. Для русского человека он навсегда останется убийцей Лермонтова.

Но если копнуть глубже, особенно в историю рода Мартыновых, картина становится далеко не черно-белой. Его потомки десятилетиями отмалчивались, но семейные архивы все же приподнимают завесу тайны. Оказывается, человек, застреливший гения, вовсе не был исчадием ада. Всю свою долгую жизнь (а он пережил поэта на 34 года) Мартынов терпел молчаливую ненависть света, до смерти лелея обиду и отмаливая чужой грех.

Первый красавец и «чертов гений»

История знала двух Николаев Мартыновых: один — красавец и кутила, офицер и щеголь, писавший стихи, другой — проклятый всеми гений.

Парадокс их отношений вскрывается из писем старшего сына Мартынова, Сергея, хранящихся в архивах потомков. Лермонтов и Мартынов дружили юнкерами с 1832 года. Мартынов был не просто одиозным выскочкой, каким его малюют биографы, а человеком, обласканным высшим светом: он имел чин кавалергарда и даже служил в одном полку с убийцей Пушкина Дантесом.

Однако самолюбие у Мартынова действительно было болезненным. Он хотел быть первым во всем — в танцах, в фехтовании, в поэзии. Но на его пути постоянно вставал Лермонтов. Тот, кто в 16 лет уже имел «сносную репутацию» среди столичной элиты, кто не любил ухаживать за дамами, но даже при своем «отвратительном» характере собирал вокруг себя толпу поклонниц. В глазах русского литературного общества, где печатался Мартынов, Лермонтов был «чертовым гением».

Оскорбление на вечере

Роковая вспышка произошла 13 июля 1841 года в доме генерала Верзилина. В разгар вечера Лермонтов, сидя с одной из дочерей хозяина, со свойственным ему ядовитым остроумием назвал стоящего рядом друга «горцем с большим кинжалом». В этой шутке не было бы проблемы, если бы Лермонтов до этого постоянно не эксплуатировал эту тему — он рисовал карикатуры на «эффектного» Мартынова как на «мартышку» и часто проходился на счет его хвастовства и манер.

Самолюбие майора было задето настолько, что после вечера он дал пощечину самолюбию поэта вызовом. У Лермонтова был шанс извиниться — секунданты упрашивали Майора отменить поединок. Но поэт принял правила, уверенный, что все обойдется.

Нечестный выстрел? Почему Мартынов не жалел

Самый главный секрет этого дела кроется в рассекреченных в 20-х годах ХХ века бумагах (так называемой «Исповеди» Мартынова) и расшифрованных воспоминаниях очевидцев.

Выяснилась ужасная для Мартынова правда: он выстрелил по правилам. Поединок шел по «сумасшедшим» правилам: можно было целиться с любого расстояния, даже в упор. Лермонтов демонстративно выстрелил вверх, показав свое абсолютное презрение. А Мартынов, оскорбленный до глубины души, произведя свой выстрел, попал точно в грудь.

На допросах после трагедии Мартынов твердил одно: если бы Лермонтов извинился или просто подал руку, дуэли бы не было. Но поэт не считал нужным давать майору моральную сатисфакцию. В этом смысле Мартынов действительно не считал себя виноватым в случившемся — он пошел на дуэль за оскорбленную честь, а там прописаны другие законы.

Каждодневная Голгофа: жизнь после выстрела

Приговор суда был суров, но император Николай I его смягчил: разжалование, лишение всех прав и состояния, а затем церковное покаяние сроком на несколько лет. Мартынов отбывал епитимью в Киеве.

Но самым страшным наказанием стала молва. Николай Мартынов прожил долгую жизнь: у него родилось 5 дочерей и 6 сыновей. Однако, по словам очевидцев, «гнев общественный всею силою обрушился на Мартынова и перенес ненависть к Дантесу на него». Став изгоем, он переехал в Москву, где каждое 15 июля в годовщину дуэли запирался в церкви или уезжал в монастырь на несколько недель для молитвы и покаяния. Сын Мартынова вспоминал:

«Отец при жизни всегда находился под гнетом угрызений совести своей, терзавшей его воспоминаниями».

Несовместимость двух миров

Николай Мартынов и Михаил Лермонтов были людьми из двух разных вселенных. Один жил по правилам дворянской чести, где обида смывается только кровью. Второй видел в этих правилах лишь балаганный фарс со стрельбой.

Убийца Лермонтова умер в своем имении в 1875 году. Могила его не сохранилась. Но вопрос о его чувствах лежит скорее в плоскости боли огромного самолюбия человека, которого гений уничтожил одним своим существованием. Он не жалел о защите чести. Он жалел, что рука, посланная судьбой для защиты, отняла у России то, что она уже никогда не получит взамен.