Генералы, взявшие Берлин: за что берлинцы любят Николая Берзарина

В Берлине его любят и чтут. До сих пор. И пресекают все попытки уничтожить память о русском генерале. Его именем названы площадь и мост, он и сейчас почетный гражданин этого города. При этом именно его войска брали рейхсканцелярию. Это – командующий 5-й ударной армии и первый комендант Берлина генерал-полковник Николай Берзарин.

В почитании немцев советского генерала нет ничего напускного, оно искреннее. Даже сейчас. А весной 1945 года берлинцы были поражены великодушием советского солдата – ведь не зря уже в том же году начали думать о возведении памятника воину в Трептов-парке, спасшего немецкую девочку.

Еще не закончились бои за имперскую канцелярию и Рейхстаг, а новый комендант Берзарин уже восстановил работу коммунальных служб, организовал горячее питание и раздачу продуктов. Такое, действительно, не забывается. Так о берлинцах не заботились даже «родные» власти. Такая правда о русском солдате была настолько сильной, что ее оказалось невозможной уничтожить даже спустя десятилетия – память о Берзарине восточные немцы чтут свято, и не так давно установили еще одну памятную доску.

Биографию Николая Берзарина можно считать классической для советского военачальника первой половины XX века. Родился он в Петербурге 19 марта (1 апреля) 1904 года в семье токаря Путиловского завода – самого революционного в столице. Сам он в 9 лет сумел поступить на вечерние курсы петербургской, а потом петроградской начальной школы и получил там специальность «переплетчик».

Как истинный пролетарий Октябрьскую революцию встретил с восторгом и уже в 1918 году вступил добровольцем в Красную Армию. Парнишке в это время было всего 14 лет. Но он не сын полка, а полноценный боец — сражается с белогвардейцами на Северном фронте. И навсегда связывает свою судьбу с армией.

После подавления Кронштадтского мятежа оказывается на Дальнем Востоке и бьет белогвардейские отряды на Амуре, на КВЖД. Не заметить такого юного и перспективного солдата невозможно, и Берзарина направляют на учебу – вначале в 1923 году закончил петроградские командные курсы, в 1925 году высшие курсы «Выстрел», а в 1927 году еще и сибирские курсы комсостава.

Коренной петроградец, действительно, большую часть службы проходит в Сибири и на Дальнем Востоке. Он последовательно занимал все ступени – командир взвода, роты, а потом, получив соответствующее образование, стал командиром полка и следом начальником отдела боевой подготовки штаба Приморской группы Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии (ОКДВА).

Наступил 1938 год. Берзарин уже командует 32-й стрелковой дивизией. В июне-августе японцы устраивают вооруженную провокацию у озера Хасан – первое масштабное вооруженное столкновение между СССР и Японией. В течении двух недель советские войска разбили противника. Особо отличилась дивизия Берзарина: пленные японцы сообщили, что его у них прозвали «амурский тигр в человеческом обличье». В 1940 году стал заместителем командующего ОКДВА.

Буквально за три недели до начала Великой Отечественной войны, 28 мая 1941 года, генерал-майора Берзарина назначают командующим 27-й армией Прибалтийского особого военного округа. И с первых дней вторжения фашистов она вступает в сражения. С тяжелейшими боями армия отходит, но на рубеже озер Вилье и Селигер в начале октября сумела остановить наступление немцев.

С декабря Берзарин командовал 34-й армией, принимал участие в Демянской операции в конце 1942 года. Но она была неудачной, и генерала понизили в должности до заместителя командующего 61-й армией. Однако уже вскоре стал врио командующего 20-й армией, и она в январе-феврале 1943 года отличилась в боях подо Ржевом, а потом, в августе-сентябре, в Ржевско-Вяземской наступательной операции.

С сентября 1943 года по май 1944 генерал-лейтенант Николай Берзарин командует 39-й армией и вместе с ней участвует в Белорусской, Мемельской и Восточно-Прусской наступательных операциях. С мая 1944 года и до конца войны командует 5-й ударной армией. Освобождает Правобережную Украину, добивается успеха в Ясско-Кишиневской, Варшавско-Познанской, Висло-Одерской наступательных операциях. 6 апреля 1945 года командующему присваивают звание Героя Советского Союза.

А дальше – Берлин. Армии генерал-полковника Берзарина была поручена особая миссия — она должна была взять правительственный квартал и самый символ нацистской власти – рейхсканцелярию на Фридрихштрассе. 1 мая 1945 года бойцы добрались до нее и взяли штурмом.

Берлин пал.

Уже 24 апреля маршал Жуков назначил Берзарина комендантом Берлина и начальником гарнизона. Он всегда восхищался Николаем Эрастовичем и высоко ценил.

«Лично решителен, энергичный и культурный генерал, требовательный к себе и подчиненным» — так однажды маршал охарактеризовал Сталину Берзарина.

А в разговорах часто называл «самородком».

В самый день назначения комендантом фашистами была взорвана последняя действующая электростанция Берлина в Шарлоттенбурге. Город впал в «кому» — прекратили работу канализация, водоснабжение, газоснабжение. Вышло из строя вообще всё.

Тогда Берзарин бросает все инженерные части своей армии на восстановление электростанции в Руммельсбурге и они, под огнем оставшегося противника, буквально за одну ночь вновь запускают турбины. Берлинцы были поражены – ведь самим русским для наступления электричество было не нужно, это была забота о них! Да еще и когда сами бои не стихли.

Но это еще не всё. Город голодал, в нем свирепствовали мародеры. Берзарин создает участковые комендатуры, которые наводят порядок и начинают заниматься снабжением населения. В короткое время из фронтовых запасов было роздано 6 млн тонн муки и 100 тысяч тонн крупы, даже мясо раздавали!

Для регулярного снабжения были введены продовольственные карточки – детям 600 граммов хлеба в день, взрослым – 300 граммов. Тут стоит сказать, что фашисты, когда наши войска подошли к Берлину, вообще прекратили всякое снабжение населения.

«Мне кажется, что большинство берлинцев настолько измучены фашистским режимом и истощены длительной войной и лишениями, что искренне стремятся наладить нормальную жизнь в столице», — говорил в то время Берзарин.

И правда – еще бои не стихли, а они по призыву комендатуры, а иногда и сами, вышли разгребать завалы и расчищать улицы.

За 54 дня, что генерал Берзарин был комендантом Берлина, в городе восстановилась нормальная жизнь. Даже общественный транспорт вновь начал ходить! И берлинцы как личную трагедию восприняли гибель коменданта 16 июня 1945 года – разбился на мотоцикле.

В последний путь Берзарина провожали 10 тысяч горожан. В его честь была названа одна из площадей города, а уже в наше время один из мостов. В 1975 году генералу присвоили звание Почетного гражданина. Когда после объединения Германии его вычеркнули из списка Почетных граждан, берлинцы долго боролись, и в 2003 году добились его восстановления. В 2020 году была открыта мемориальная доска.

В СССР именем генерала Берзарина были названы улицы в Москве, Волгограде, Донецке, Артёме, Духовщине (Смоленская область) и селе Лычково (Новгородская область). Похоронили Николая Эрастовича Берзарина на Новодевичьем кладбище в Москве.