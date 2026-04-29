Виктор Брюханов: что стало с директором Чернобыльской АЭС

Его биография была разделена на две резко отличающиеся жизни. Первая вместила в себя блестящую карьеру, почет и уважение; вторая — позор, суд, колонию, болезни и постепенное забвение.

Главный инженер страны, или созидатель

Виктор Петрович Брюханов, родившийся в 1935 году в Ташкенте, был типичным советским выдвиженцем. Путь от простого помощника машиниста на ТЭС до начальника турбинного цеха он прошел с завидной скоростью. В 1966 году он переехал в УССР и уже через пару лет трудился заместителем главного инженера на Славянской ГРЭС.

В 1970 году 34-летнего Брюханова назначают директором строящейся Чернобыльской атомной электростанции. Он руководил закладкой бетона и все 16 лет знал каждый уголок своего детища. Это был настоящий хозяин Практически вся его предыдущая жизнь была успешным восхождением, венцом которого стало строительство и руководство флагманом советской атомной энергетики. Он был членом областных комитетов партии, делегатом XXVII съезда КПСС и лауреатом Государственной премии.

Ядерная ночь, или разрушитель

Все изменилось 26 апреля 1986 года, в 1 час 23 минуты ночи. Взрыв на четвертом энергоблоке перечеркнул все. Его жизнь с этого момента — это борьба. Первым делом, еще не веря в масштаб трагедии, он попытался связаться с начальником смены, но на четвертом энергоблоке никто не брал трубку.

Увидев собственными глазами разрушенный реактор, Брюханов, как свидетельствуют очевидцы, сказал: «Это моя тюрьма». Он стал одним из ликвидаторов аварии первой категории и получил инвалидность, но эта жертва не смягчила приговор истории.

Показательный процесс, или козел отпущения

Последовавшее за этим следствие и суд были столь же предопределены, как и сам взрыв. Семь лет спустя советская Фемида искала виновных, и Брюханов, наряду с главным инженером Николаем Фоминым и его замом Анатолием Дятловым, получил по приговору Верховного суда СССР максимальное наказание — 10 лет лишения свободы.

Ему инкриминировали халатность, приведшую к взрыву, и даже трусость, помешавшую вовремя эвакуировать население. Современные историки все чаще склоняются к мнению, что корень зла был глубже — в конструктивных недостатках самого реактора РБМК-1000 и в порочной системе, где руководитель не мог пойти против приказа сверху. Но власть предержащим нужны были конкретные люди, отвечающие за их же ошибки.

Тихая старость номенклатурщика

Брюханов принял свой приговор с той же покорностью, с какой всю жизнь выполнял партийные решения. Он почти не защищался в суде. Его мать, узнав о предъявленном сыну обвинении, скончалась от сердечного приступа. Сам он отбывал наказание в колонии в Луганской области.

Однако уже через 5 лет, в 1991 году, он был выпущен на свободу досрочно. Дальнейшая жизнь его была печальна: он трудился в отделе внешней торговли, а затем жил обычным киевским пенсионером, перенес два инсульта, почти ослеп и с трудом передвигался. 13 октября 2021 года он скончался. Коллектив и администрация станции выразили соболезнования семье.

Вряд ли можно однозначно судить Виктора Брюханова. Он часть большой трагедии, в которой переплелись амбиции ученых, ошибки проектировщиков, преступная халатность операторов и трусость руководителей. Это чье-то горе, распавшееся на миллиарды частиц цезия и стронция, частицы, которые до сих пор тлеют в саркофаге, напоминая нам о хрупкости нашего мира.