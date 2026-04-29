Александра Коллонтай: как главная феминистка СССР хотела изменить женщин

Она родилась в 1872 году в семье генерала от инфантерии Михаила Домонтовича. Высшее общество, балы, выгодные женихи — всё это было ей предписано с рождения. Но та, кого в детстве звали Шурочкой, сломала шаблон с первой же своей крупной вольности. Вопреки воле родителей, она вышла замуж за своего троюродного брата, небогатого армейского офицера Владимира Коллонтая. Финал этой любовной истории был предсказуем: сын Михаил быстро появился на свет, но быт и узы законного брака оказались для неё хуже любой ссылки. «Я хотела быть свободной», — напишет она позже в своём дневнике. Желание свободы оказалось сильнее материнского долга и супружеского уюта. Бросив мужа и маленького сына, она уехала в Европу — изучать экономику и ввязываться в большую политику. Эта личная анархия и стала отправной точкой её идеологической войны.

Крылатый Эрос и женский хлеб

Интересы своей домашней прислуги волновали генеральскую дочь куда больше, чем правила хорошего тона. В отличие от «буржуазных равноправок», которые боролись за абстрактную справедливость, Коллонтай заявила жёстко: женский вопрос — это не вопрос права, это вопрос куска хлеба. Её концепцию назвали «марксистским феминизмом», хотя сама она ненавидела слово «феминистка».

Пик её идеологической популярности пришёлся на 1913 год, когда свет увидела статья «Новая женщина». Её героиня — самостоятельная личность, которая не сводит жизнь к дому и любви. Она не скрывает своей сексуальности, отказывается от «двойной морали» и, главное, требует от мужчины не кошелька, а уважения к своей личности. Коллонтай требовала освобождения от оков семьи как пережитка буржуазного мира и пропагандировала «крылатого Эроса» — свободную любовь без ревности. За это современники окрестили её автором «теории стакана воды», подразумевая, что для революционерки удовлетворить половую потребность так же просто, как утолить жажду. Правда это или злые сплетни, но закрепившийся образ «валькирии революции» блудил по стране гораздо быстрее, чем её печатные труды.

Первая среди равных и королева дипломатии

Революция 1917 года дала Коллонтай шанс перейти от слов к делу. Она вошла в первое советское правительство, став наркомом государственного призрения. Так она стала первой женщиной-министром не только в российской, но и в мировой истории.

Однако идеализм новой морали столкнулся с суровой реальностью партийной бюрократии. В 1922 году, на волне критики её взглядов как слишком либеральных, Ленин фактически сослал её на дипломатическую работу. Это «наказание» стало её звёздным часом. Александра Коллонтай оказалась первой в мире женщиной-послом. Двадцать лет, с 1923 по 1945 год, она работала полпредом в Норвегии и Мексике, а затем послом в Швеции. Именно здесь её светские манеры и знание языков пригодились как нельзя кстати: она смогла убедить Стокгольм не пропускать фашистские войска через свою территорию и выступала посредником в переговорах с Финляндией. Ушлая аристократка в кремлёвском платке сделала для безопасности страны больше, чем иные военные.

Наследие бунтарки

Коллонтай недолюбливали за глаза и опасались в лицо. Слишком яркая, слишком смелая. Но именно она «пробила» празднование 8 Марта ещё до революции и изменила женское мышление на десятилетия вперёд. Советский Союз не стал раем свободной любви, но законодательство о труде и равноправии, за которое она билась, было принято. Она умерла в Москве в 1952 году, но её образ всё так же колеблется между святой и блудницей.

Александра Коллонтай пыталась превратить русскую женщину из бесправной домохозяйки сначала в сознательного борца за социальную справедливость, а затем и в свободную личность, не стеснённую предрассудками. Это была попытка создать человека новой морали.