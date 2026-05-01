Как Леонид Брежнев воевал в Великую Отечественную

С Леонидом Ильичом связан один из самых устойчивых мифов послевоенной пропаганды: будто бы он был чуть ли не главным героем штурма Новороссийска.

© РИА Новости

Но как только убираешь слои официоза, картина становится интереснее. Политработник Брежнев действительно прошел всю войну: от лета 1941-го до Парада Победы. Но то, что скрывалось за строчками личного дела, разительно отличается от помпезных мемуаров.

«Черновой работы чурается. Военные знания — слабые»

Война для Брежнева началась с партийной мобилизации. Бывший третий секретарь Днепропетровского обкома сразу получил высокий пост: заместитель начальника политуправления Южного фронта. В октябре 1942 года институт военных комиссаров упразднили, и вместо ожидаемого генеральского звания Брежнев получил скромное звание полковника.

Причина столь нелестной аттестации вскрылась в документах. Проверяющий из политуправления Красной армии написал в 1942 году характеристику, которую в советские времена тщательно прятали:

«Черновой работы чурается. Военные знания т. Брежнева — весьма слабые. Многие вопросы решает как хозяйственник, а не как политработник. К людям относится не одинаково ровно, склонен иметь любимчиков».

Компетентность политработника оценили невысоко. И даже спустя годы, уже будучи генерал-майором, Брежнев путался в армейской иерархии: в 1944 году он записал в блокноте, что нужно наказать «заместителя начальника 2-й воздушной дивизии», не зная, что дивизиями в авиации командуют авиационные, а заместителей у них попросту нет.

Сорок рейсов на «Малую землю»

Самую громкую страницу военной биографии Брежнева составляют события 1943 года. Начальником политотдела 18-й армии полковник Брежнев получил приказ поддерживать дух десантников, застрявших на крошечном плацдарме под Новороссийском.

Оборона этого клочка земли длилась 225 дней, и Брежнев за это время переправлялся туда (по разным данным) около 40 раз. Это не было прогулкой: суда постоянно подрывались на минах и попадали под обстрел. Однажды сейнер с Брежневым налетел на мину, взрывной волной его выбросило за борт — спасло чудо и подобравшие матросы.

Здесь уместен интересный нюанс: хотя Брежнев искренне рисковал, непосредственного участия в боях он избегал. Как написал военкор «Правды» в 1943 году, полковник физически воздействовал на растерявшихся пулеметчиков кулаками — это один из немногих задокументированных случаев, когда Брежнев применил силу в бою.

Путь к генеральским погонам

Однако суть военной службы Брежнева — не столько боевые заслуги, сколько политические и карьерные шаги. Уже в 1944 году он получил звание генерал-майора. К концу войны он занимал должность начальника политуправления 4-го Украинского фронта.

Вот только формально он занял этот пост после фактического окончания боевых действий. Решение о назначении продавил его покровитель Лев Мехлис, заметивший и приблизивший к себе способного политработника. Эта тонкость долгие годы не афишировалась: в воспоминаниях и официальных биографиях Брежнев всегда писал, что прошел путь от начальника политотдела армии до начальника политуправления фронта, опуская хронологические нюансы.

Кто написал «Малую землю»

Книга «Малая земля» — одна из трех частей мемуарной трилогии, за которую он в 1980 году получил Ленинскую премию по литературе. Вот только Брежнев был скорее вдохновителем, чем автором. По рассказам гендиректора ТАСС, Леонид Ильич на самом деле часто предавался воспоминаниям о Малой земле, и однажды секретари ухватились за эту идею.

Группу авторов собрали в строжайшей тайне. Главным публицистом, писавшим «Малую землю», был известный журналист «Известий» Аркадий Сахнин. Работа была засекречена, а гонорар (179 241 рубль) достался Брежневу.

Человек с двумя биографиями

Так как же воевал Брежнев на самом деле? Политработник, который не чурался опасности (сорок походов на плацдарм в условиях минной опасности — вещь реальная). Но он никогда не был военным профессионалом. Слабые военные знания и нелюбовь к черновой работе сопровождали его всю службу.

В его записной книжке за 1944 год сохранилась примечательная фраза. Наказать провинившегося заместителя начальника дивизии следовало... до 1 декабря. Генерал-майор Брежнев, начальник политуправления фронта, до самой Победы плохо ориентировался в том, как устроена армия, в которой он служил.

Но это не помешало ему пройти путь от бригадного комиссара до генерал-майора, получить пять боевых орденов и 24 июня 1945 года пройти по Красной площади в колонне 4-го Украинского фронта. Парадокс войны в том, что заслуги и недостатки в ней всегда идут рука об руку.