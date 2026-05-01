Захватывала в плен немцев и делала ракету для Гагарина: путь Натальи Малышевой

От студенческой скамьи до фронта. От потерь близких до заданий с белым флагом в сталинских руинах. От ракетных двигателей до монашеской кельи. Наталья Малышева прожила 90 лет, и в каждый отрезок её жизни вместилось больше, чем у многих героев романов.

«Буду воевать за двоих»

Наталья Малышева родилась в Крыму в 1921 году, в семье врача. Род Малышевых был из священнослужителей, мать – глубоко верующая. При этом отец дружил с Дмитрием Ульяновым, братом Ленина, который и пригласил земского врача в Москву. В столице Наталья ходила с матерью в Страстной монастырь (позже уничтоженный), но параллельно вела самую обычную советскую жизнь: курсы медсестёр, спорт, авиационный институт.

На втором курсе началась война. Девушка ушла добровольцем. Толчком стала гибель друга – Михаила Бабушкина, сына знаменитого летчика.

«Буду воевать за двоих», – решила Наталья.

Но в отличие от погибшего товарища, её определили не в лётчики, а в дивизионную разведку. Однажды на глазах у немцев она вытащила раненого сослуживца. После этого, как позже вспоминала сама Малышева, её положение в разведке закрепилось. В июне 1942 года её отправили в школу разведчиков: маскировка, выживание в лесу, ночные вылазки. И главное преимущество – отличный немецкий язык.

«Ты же немка!»

Немецкий Наталье передался от отца: бабушка была петровской немкой. В школе с ней занимались отдельно. В Сталинграде эти знания стали оружием.

Малышева выполняла функции парламентера – с белым флагом ходила по городу и уговаривала немцев сдаться. Гитлеровцы, слыша чистую немецкую речь, нередко принимали её за свою. И кричали:

«Ты – предатель! Ты же немка!»

Спорить с ними среди руин и пожаров было некогда. Главное, чтобы работали результаты.

После Сталинграда, как считала сама Малышева, армия окрепла. Она сама набиралась опыта. За всю войну разведчица 18 раз переходила линию фронта. Каждый раз – смертельный риск.

Однажды она должна была выяснить, почему не вернулся с задания другой разведчик. Подошла к дому связного в деревне Игнатьево. Увидела грабли, прислонённые зубьями к стене – условный сигнал «опасности нет». Но решила подождать. Через несколько минут невестка хозяина дома переставила грабли зубьями наружу. Явку выдали.

Ракетные двигатели и космос

Войну Наталья Малышева встретила победой. С армией рассталась не сразу – служила в Польше и Германии до 1949 года. Потом вернулась в Авиационный институт, окончила его и стала конструктором ракетных двигателей. 35 лет жизни посвятила этой профессии.

Она участвовала в создании двигателей для космических кораблей, в том числе для «Востока» – того самого, на котором Юрий Гагарин покорил космос. А за работу над зенитно-ракетным комплексом С-75 Малышеву не только наградили, но и присвоили майорское звание.

Келья вместо бюро

Выйдя на пенсию, Наталья Владимировна начала помогать Пюхтицкому Успенскому монастырю. И осталась там – поняла, что это её место. Приняла монашеский постриг с именем Адриана.

Говорят, до конца дней она сохранила светлый ум и феноменальную память. Сказался ли военный опыт? Многолетняя конструкторская работа? Или глубокая вера, которую она пронесла через советские десятилетия – та самая, что в детстве вела её в Страстной монастырь?

Умерла матушка Адриана в 2012 году, в возрасте 90 лет. Неза долго до смерти получила международную премию «За веру и верность».