Алексей Фомкин: трагическая судьба звезды фильма «Гостья из будущего»

Был конец 1984 года. Семиклассник Коля Герасимов из фильма «Гостья из будущего» на всесоюзных экранах еще только появился, но страна уже знала его имя — хотя на самом деле мальчика звали Алексей Фомкин. 15-летний актер проснулся знаменитым на следующий же день после премьеры пятисерийной фантастической ленты. На его долю выпал счастливый билет, который не дал ничего, кроме детской славы и медленного угасания в глухой владимирской деревне.

© кадр из фильма «Гостья из будущего»

Дальше — только вниз

История Алексея Фомкина короткая и вязкая, как болотистая дорога, по которой он уходил от своей звездной судьбы. Прирожденный артист — другое дело, что сам он, казалось, не очень этого хотел. Слава пришла к нему в 12 лет. Из-за постоянных съемок в «Ералаше», а затем в культовом фильме, у мальчика не оставалось времени на учебу. Школу он закончил со справкой вместо аттестата. Не пустили даже на выпускной.

Что происходит с ребенком, который в момент своего взросления получает всенародную любовь, а потом лишается ее так же внезапно, как и обрел? В 80-х Коля Герасимов был кумиром. Его обожали, его узнавали. А затем — тишина. После школы не поступил в театральный. За ним не выстроилась очередь из режиссеров. И тогда он ушел в армию.

Несостоявшаяся звезда МХАТа

Вернувшись из армии, он получил место в труппе МХАТа имени Горького — без диплома, по факту былой славы и природного дара. Казалось, судьба дает ему второй шанс. Но продержался Фомкин всего три месяца. Постоянные прогулы, предпочтение алкоголя сцене, срывы репетиций — его уволили. В 20 лет жизни Алексея уже шли по наклонной с пугающей скоростью.

После театра он устроился работать маляром. Но и там не задержался. Из-за тяжелой зависимости часто прогуливал. Его выгоняли отовсюду.

Деревня Безводное как последний приют

Тогда он решил начать все заново — сбежал из Москвы в деревню Безводное во Владимирской области, в полуразрушенный дом, где когда-то жила бабушка. Здесь он устроился на мельницу. Писал стихи. Пытался найти простое человеческое счастье. И, кажется, нашел. Вскоре после переезда в деревню познакомился с Еленой, полюбил ее маленького сына от первого брака. Свадьба. Первые проблески спокойной жизни. Недолго.

Жена уговорила его вернуться в город, поселиться в ее квартире во Владимире. Это решение стало фатальным. Едва переехав, Алексей снова взялся за старое. Загулял.

Гибель в пьяном угаре

22 февраля 1996 года друзья пригласили супругов на вечеринку в честь Дня Советской Армии. Выпивали много. В разгар застолья Алексей пожаловался на усталость и ушел спать в дальнюю комнату. Поздно ночью 24 февраля в квартире начался пожар. Все гости успели выбежать. О нем никто не вспомнил. Актер погиб во сне, задохнувшись угарным газом. Ему было 26 лет.

Могила Алексея Фомкина находится на кладбище «Улыбышево» под Владимиром. Тела заброшены. Актер, который в 15 лет знал, что такое настоящая слава, ушел так, как уходят затравленные звери — в одиночестве, в темноте, в дыму.

«Побывав в киношном будущем, он не дожил до настоящего», — написали в одном из репортажей.

Это висело на нем проклятием. Жизнь не стала похожа на сказку. А вместо финала с титрами — одна строчка на полустертом памятнике: «Фомкин Алексей Леонидович. 30.08.1969 — 24.02.1996».