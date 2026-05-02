Алексей Фомкин: трагическая судьба звезды фильма «Гостья из будущего»

Алексей Фомкин: трагическая судьба звезды «Гостья из будущего»

Был конец 1984 года. Семиклассник Коля Герасимов из фильма «Гостья из будущего» на всесоюзных экранах еще только появился, но страна уже знала его имя — хотя на самом деле мальчика звали Алексей Фомкин. 15-летний актер проснулся знаменитым на следующий же день после премьеры пятисерийной фантастической ленты. На его долю выпал счастливый билет, который не дал ничего, кроме детской славы и медленного угасания в глухой владимирской деревне.

Дальше — только вниз

История Алексея Фомкина короткая и вязкая, как болотистая дорога, по которой он уходил от своей звездной судьбы. Прирожденный артист — другое дело, что сам он, казалось, не очень этого хотел. Слава пришла к нему в 12 лет. Из-за постоянных съемок в «Ералаше», а затем в культовом фильме, у мальчика не оставалось времени на учебу. Школу он закончил со справкой вместо аттестата. Не пустили даже на выпускной.

Что происходит с ребенком, который в момент своего взросления получает всенародную любовь, а потом лишается ее так же внезапно, как и обрел? В 80-х Коля Герасимов был кумиром. Его обожали, его узнавали. А затем — тишина. После школы не поступил в театральный. За ним не выстроилась очередь из режиссеров. И тогда он ушел в армию.

Несостоявшаяся звезда МХАТа

Вернувшись из армии, он получил место в труппе МХАТа имени Горького — без диплома, по факту былой славы и природного дара. Казалось, судьба дает ему второй шанс. Но продержался Фомкин всего три месяца. Постоянные прогулы, предпочтение алкоголя сцене, срывы репетиций — его уволили. В 20 лет жизни Алексея уже шли по наклонной с пугающей скоростью.

После театра он устроился работать маляром. Но и там не задержался. Из-за тяжелой зависимости часто прогуливал. Его выгоняли отовсюду.

Деревня Безводное как последний приют

Тогда он решил начать все заново — сбежал из Москвы в деревню Безводное во Владимирской области, в полуразрушенный дом, где когда-то жила бабушка. Здесь он устроился на мельницу. Писал стихи. Пытался найти простое человеческое счастье. И, кажется, нашел. Вскоре после переезда в деревню познакомился с Еленой, полюбил ее маленького сына от первого брака. Свадьба. Первые проблески спокойной жизни. Недолго.

Жена уговорила его вернуться в город, поселиться в ее квартире во Владимире. Это решение стало фатальным. Едва переехав, Алексей снова взялся за старое. Загулял.

Гибель в пьяном угаре

22 февраля 1996 года друзья пригласили супругов на вечеринку в честь Дня Советской Армии. Выпивали много. В разгар застолья Алексей пожаловался на усталость и ушел спать в дальнюю комнату. Поздно ночью 24 февраля в квартире начался пожар. Все гости успели выбежать. О нем никто не вспомнил. Актер погиб во сне, задохнувшись угарным газом. Ему было 26 лет.

Могила Алексея Фомкина находится на кладбище «Улыбышево» под Владимиром. Тела заброшены. Актер, который в 15 лет знал, что такое настоящая слава, ушел так, как уходят затравленные звери — в одиночестве, в темноте, в дыму.

«Побывав в киношном будущем, он не дожил до настоящего», — написали в одном из репортажей.

Это висело на нем проклятием. Жизнь не стала похожа на сказку. А вместо финала с титрами — одна строчка на полустертом памятнике: «Фомкин Алексей Леонидович. 30.08.1969 — 24.02.1996».