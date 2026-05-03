Как сумасшедший священник лишил атлета золота, но дал ему нечто большее

На днях случились сразу два знаковых события для поклонников легкой атлетики в целом и марафона в частности. Сначала Себастьян Саве из Кении выиграл Лондонский марафон, преодолев дистанцию в 42 километра 195 метров за 1 час 59 минут 30 секунд, став первым бегуном в истории, который вышел за пределы двухчасового рубежа. После россиянин Дмитрий Неделин победил в марафоне в Дюссельдорфе, выбежав из 2 часов и 9 минут и побив державшийся 19 лет рекорд России. Но самая длинная дистанция в легкой атлетике — это не только про рекорды и яркие победы.

На Олимпиаде 2004 года в Афинах бразильский стайер Вандерлей де Лима, прошедший тернистый спортивный путь, несся к золотой медали в марафоне, и на последних километрах дистанции на него напал бывший священник из Ирландии Корнелиус Хоран. Инцидент лишил бразильца победы, но дал ему нечто большее. «Лента.ру» — подробнее о развернувшейся на соревнованиях в Греции драме.

«Почему я все-таки напал на него? В нашем мире есть вещи, которые предопределены судьбой. Они просто должны произойти. Вот так и с тем инцидентом. Это было провидение», — заявил спустя много лет атаковавший де Лиму священник Хоран.

Оправдать поступок ирландца этой фразой невозможно, как и оспорить правдивость ее содержания.

«В легкую атлетику я попал случайно»

Если вы думаете, что родившийся в 1969-м де Лима с детства мечтал стать великим стайером, это, конечно, не так. Как и 99,9 процента бразильских мальчишек, едва научившись ходить, он гонял в футбол. Парень рос в многодетной и небогатой семье, поэтому игра с мячом была одним из немногих доступных ему развлечений.

«Мое знакомство со спортом произошло через футбол. Я играл на позиции правого защитника и мечтал попасть в профессиональную команду. В легкую атлетику я попал случайно, когда мне было 14 лет», – Вандерлей де Лима

Новым увлечением де Лима обязан своему учителю физкультуры, который предложил ему попробовать себя в легкой атлетике. Преподаватель наблюдал за тем, как его ученики пинают мяч и обратил внимание на то, что Вандерлей делает это не особо искусно, зато очень много и долго бегает без какого-либо намека на усталость. После нескольких месяцев тренировок бразилец принял участие в юниорском забеге на шоссе в родном штате Парана и неожиданно для всех выиграл его.

Несколько лет парень успешно выступал на всевозможных внутренних соревнованиях. Когда бразильцу исполнилось 23, внимание на него обратил известный в стране тренер стайеров Рикардо Д'Анджело, который предложил перспективному пареньку сотрудничество. Де Лима согласился и вскоре вышел на новый, международный уровень. Ярким событием начального этапа карьеры бразильца стало его выступление на марафоне в Реймсе (Франция) в 1994 году.

«Планировалось, что я пробегу полумарафон, но в середине дистанции я почувствовал себя настолько уверенно, что решил продолжить до отметки в 30 километров. Преодолев ее, решил бежать до конца и выиграл марафон со временем 2 часа 11 минут и 6 секунд», – Вандерлей де Лима

«Мне пришлось трижды останавливаться и идти пешком»

Спустя два года де Лима выиграл марафон в Токио с рекордом для спортсменов из Южной Америки (2 часа 8 минут и 38 секунд) и попал в состав сборной Бразилии на Игры в Атланте. Правда, первый олимпийский блин вышел комом. Де Лима не смог адаптироваться к сложной холмистой трассе, по ходу дистанции испытывал проблемы с обувью и финишировал лишь 47-м, не выбежав даже из 2 часов и 21 минуты.

Несмотря на неудачный результат, бразилец не отчаивался и бросил все силы на подготовку к новой Олимпиаде. В четырехлетний цикл уложились победа на Панамериканских играх, второе место в Токийском, пятое — в Бостонском и третье — в Роттердамском марафоне. Эти результаты указывали на то, что спортсмен на Играх-2000 в Сиднее точно сможет побороться за медали, но его снова ждала неудача. Причем гораздо более чувствительная, чем четыре года назад. Бразилец стал 75-м, показав катастрофическое для себя время 2 часа 37 минут и 8 секунд.

«Мне пришлось трижды останавливаться и идти пешком. Никто не знает, через что я прошел, чтобы финишировать. Я получил травму во время подготовки в Мексике и так и не смог полностью восстановиться», – Вандерлей де Лима

На тот момент спортсмену был 31 год, за плечами находились две супернеудачные Олимпиады и несколько локальных успехов на престижных марафонах. Многие в такой ситуации задумались бы об уходе из профессионального спорта или, как минимум, перестали бы планомерно готовиться к следующим Играм. Но де Лиму не покидала мечта завоевать олимпийскую медаль. Он быстро вернулся в свою лучшую форму и продолжил участвовать в самых престижных забегах по всему миру. Снова были призовые места и очень неплохое время.

«Я не мог себя защитить»

В возможности де Лимы побороться за медали на третьей Олимпиаде верили, пожалуй, только два человека: сам спортсмен и его тренер Д'Анджело. Мало того, бразилец собирался не просто замахнуться на топ-3, но и стать олимпийским чемпионом. Первым в истории Бразилии в этой дисциплине. Для подготовки к соревнованиям он отправился в высокогорный район Колумбии, где тренировался с лучшими стайерами Южной Америки.

К Олимпиаде-2004 в Афинах Вандерлей наконец подошел в идеальной форме. Главным фаворитом Игр считался действующий на тот момент рекордсмен мира кениец Пол Тергат, но у бразильца и его тренера был план борьбы против африканца. Де Лима планировал держаться за лидером до 30-го километра дистанции, где начинался затяжной подъем. Отработав бег по пересеченной местности в Колумбии, Вандерлей собирался рискнуть на этом участке и постараться уйти в отрыв.

Все получилось практически так, как планировал бразилец. Он действительно начал уходить в отрыв после подъема на 30-м километре, только среди его преследователей не было Тергата. Двукратный вице-чемпион ОИ в тот день был в ужасном физическом состоянии и «отвалился» от лидеров задолго до последней четверти дистанции.

К 35-му километру де Лима четко шел в своем темпе и лидировал, опережая преследователей примерно на 25 секунд. Дело шло к исторической золотой медали, но все изменилось в один миг. Из располагавшихся вдоль трассы группы болельщиков выбежал человек в килте и одежде в цветах ирландского флага, схватил де Лиму и уволок в толпу. Ошарашенный и изможденный бразилец, по сути, не сопротивлялся. Первым отпор нападавшему дал греческий болельщик Поливиос Коссивас. Он оттащил мужчину от спортсмена, позволив тому продолжить забег. На эти манипуляции ушло около 7-10 секунд, а темп спортсмена был безнадежно сбит.

«Я этого совсем не ожидал. Я даже защитить себя не мог. Я был полностью сконцентрирован на беге. Мне пришлось опять входить в ритм, но я понимал, что шансы уже потерял», – Вандерлей де Лима

Итальянец Стефано Бальдини и американец Мебрахтон Кефледзиги настигли бразильца уже через минуту. Именно в таком порядке они и пришли к финишу, а де Лиме хватило сил лишь на то, чтобы сохранить третью строчку. Сложно представить, что было в душе у спортсмена, который так долго и тяжело шел к своей мечте и лишился ее не по своей вине. Но бразилец не стал устраивать скандал и нашел в себе силы поздравить соперников и порадоваться своей первой олимпийской медали в карьере.

«Он так и не ответил»

Помешавшего забегу де Лимы человека в килте задержали сотрудники греческой полиции. Безумцем оказался оказался 57-летний ирландец Корнелиус Хоран — лишенный сана католический священник. Мужчина был одержим идеей скорого конца света и второго пришествия Иисуса Христа и использовал крупные спортивные мероприятия как трибуну для религиозной пропаганды.

За год до инцидента в Афинах Корнелиус едва не погиб на Гран-при Великобритании «Формулы-1». Примерно в той же одежде с религиозными плакатами в руках ирландец выбежал на трек посреди заезда. Пилотам удалось каким-то чудом объехать фанатика, которого за хулиганство ненадолго усадили за решетку. К Олимпиаде-2004 в Афинах он успел освободиться. За свой перфоманс в Греции ирландец получил всего год тюрьмы условно, но больше ничего подобного не устраивал.

В 2006-м Корнелиус попытался пройти на матч чемпионата мира по футболу в Германии с плакатом с нацистской символикой, был задержан и снова оказался за решеткой. С годами его активность сошла на нет, и в 2010-х он даже публично извинился перед де Лимой, посетовав на то, что тот не отвечает на его письма. Правда, как и подобает человеку с психическими отклонениями, после извинений тут же последовали обвинения.

«Невероятно жаль, что он так и не ответил. Я бы хотел встретиться с ним и его семьей, но он не идет на контакт. Я осуждаю его за это — он с треском провалил все проверки на человеческую порядочность и вежливость», – Корнелиус Хоран, бывший ирландский священник

Олимпиада в Афинах стала пиком карьеры для 35-летнего на тот момент де Лимы. После соревнований в Греции он несколько лет продолжал бегать марафоны, но не демонстрировал ничего близкого к своим лучшим минутам в карьере. В 2009-м он окончательно ушел из профессионального спорта. К бронзе в том самом роковом забеге на Олимпиаде бразилец прибавил безграничную любовь болельщиков и на родине, и во всем мире. МОК решил наградить спортсмена медалью Пьера де Кубертена, которая вручается за выдающиеся проявления спортивного олимпийского духа, а на Играх-2016 в Бразилии именно де Лиме доверили зажечь олимпийский огонь на церемонии открытия. Редкая честь для спортсмена, который ни разу не брал золото на главных соревнованиях четырехлетия.

Кроме того, Игры-2004 подарили де Лиме настоящего друга. После марафонского забега бразилец отыскал того самого болельщика Коссиваса, который первым бросился на помощь после нападения. Мужчины начали близко общаться, а в 2016-м Олимпийский комитет Бразилии выдал Поливиосу Коссивасу и его семье специальные приглашения на Игры в Рио. Грек побывал на всех олимпийских объектах и осмотрел достопримечательности города. Конечно же, в компании де Лимы.