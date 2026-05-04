Из ГУЛАГа на Олимп: как простая кассирша стала первой олимпийской чемпионкой СССР

В годы Советского Союза было немало великих чемпионов, покорявших Олимпиады и чемпионаты мира. Атлеты из СССР считались одним из сильнейших, а в некоторых дисциплинах доминировали целые десятилетия. Однако среди сотен медалей есть та, что ценится куда больше остальных.

27 апреля 1929 года родилась Нина Пономарёва – первая олимпийская чемпионка в истории Союза. Девушка с непростой судьбой покорила мир своими достижения в метании диска, за что получила прозвище Железная леди задолго до Маргарет Тэтчер.

Родилась в ГУЛАГе

Родители Нины познакомились в посёлке Смычка Свердловской области во время ссылки. Отец будущей спортсменки был из семьи священнослужителя, а мать — из раскулаченных крестьян. В одном из бараков ГУЛАГа и родилась их дочь. Там же Пономарёва проведёт часть детства. Больше всего девочка запомнила «красивых» клопов. После тяжёлых работ у родителей практически не оставалось сил на ребёнка. А о том, почему именно в таком строгом режиме живёт семья, юная Нина даже не задумывалась. Считала, родители по доброй воле приехали рубить лес и называла их энтузиастами.

В 1936 году семью отпустили, и все трое переехали в Ессентуки. Правда, долгого спокойствия никто не получил. Грянула Великая Отечественная война, и отец отправился на фронт, а в 1942-м немцы оккупировали город — мать и дочь выживали как могли.

Из кассира в чемпионы СССР

После окончания войны девушка поступила в школу и прошла курсы военной подготовки. По воспоминаниям Нины, особенно хорошо у неё получалось метать гранаты. Затем устроилась в продовольственный магазин к товарищу отца. Продавщицей работать получалось так себе — нужно было «обвешивать» людей, что будущая спортсменка делать не умела. А 1948-м Пономарёву отправили на Спартакиаду Промкооперации. Там 19-летняя кассирша заняла третье место в комсомольском кроссе, за что её позвали в спортивное общество «Спартак». Тогда же она поступила в Ставропольский педагогический институт и начала заниматься лёгкой атлетикой. Метание диска, в котором проявит себя лучше всего, Пономарёва в первое время игнорировала.

Вместо этого погрузилась в беговые дисциплины, и результаты были неплохие. Девушка даже получила первый гонорар благодаря рекорду на эстафете всесоюзного соревнования «Малая шведка». На деньги спортсменка купила себе пальто за 900 рублей и туфли за 300 рублей.

Только позднее Нина переключилась на метание диска. Правда, успехи пришли не сразу. На первых же соревнованиях Пономарёва бросила снаряд в судью. Арбитр увернулся и избежал серьёзной травмы. И всё же эта дисциплина нравилась спортсменке куда больше бега. Результаты шли постепенно. Спустя год тренировок девушка завоевала бронзу на чемпионате СССР, через два – серебро, а в 1951-м стала чемпионкой страны.

К олимпийскому золоту за три года

Три года понадобилось Нине, чтобы стать лучшей в стране. Впереди её ждала первая Олимпиада для сборной СССР – Игры 1952 года в Хельсинки. Как признавалась спортсменка, в её успех особенно никто не верил. Девушка ехала на турнир в статусе третьего номера команды. Однако она смогла удивить всех.

И в момент соревнований Пономарёвой стало так обидно, что со злости она швырнула диск на 51 метр 42 сантиметра и установила новый олимпийский рекорд. Вот она — золотая медаль. За невероятный бросок в западной прессе спортсменку назовут Железной леди. Почти 25 лет спустя то же прозвище получит Маргарет Тэтчер — премьер-министр Великобритании с 1979-1990.

Уроженка Свердловской области стала первой в истории СССР чемпионкой Олимпиады. А её соотечественницы забрали две оставшиеся награды. Елизавета Багрянцева завоевала серебро, а Нина Думбадзе — бронзу. На дебютных же Играх советские спортсменки заняли весь пьедестал!

Нина Пономарёва — 51,42 м. Елизавета Багрянцева — 47, 08 м. Нина Думбадзе — 46,29 м.

Жила сборная СССР тогда в 10 километрах от города — на самом краю олимпийской деревни, куда не ходили автобусы. А вот журналисты атаковали наших спортсменов постоянно. По воспоминаниям Пономарёвой, задавали самые глупые вопросы и даже спрашивали, в чём советские атлеты спят по ночам.

Основатель Adidas лично снимал мерки со стопы Пономарёвой

На родине успех троицу, занявшую весь пьедестал в Финляндии, восприняли с холодом. Вышла небольшая заметка в газете «Правда», девушкам присвоили звания заслуженных мастеров спорта прямо в Хельсинки — этим почести ограничились.

Кстати, известно, что тогда же знаменитый производитель спортивной одежды и основатель компании Adidas Ади Дасслер лично снимал мерки со стопы Нины. Немецкий бизнесмен увидел, что Пономарёва выступает в обыкновенных тапочках, в то время как на Западе все атлеты использовали специализированную обувь для разных дисциплин. Поэтому решил сделать для советской чемпионки лучшую пару. Кроссовки пришлись точно по ноге, но увы, оказались неудобными — поджимали.

Судили в Лондоне

Через два месяца после ОИ на чемпионате СССР она поставила новый мировой рекорд (53,61 м). В 1954-м отправилась на чемпионат Европы в Швейцарию, где тоже завоевала золото. На Играх-56 в Мельбурне Нина осталась с бронзой. Хотя незадолго до турнира западные СМИ вовсю трубили, что советская спортсменка на Олимпиаду не едет. Всему виной неприятный инцидент в Лондоне, куда сборная отправилась на традиционный матч по лёгкой атлетике между командами СССР и Великобритании.

Так вот, одним августовским днём девушка зашла с товарищами в магазин Оксфорд-стрит. Там она купила обычный ободок за пять фунтов, но чек взять забыла. А затем её обвинили в краже аксессуара. Газеты начали выходить с громогласными заголовками и позднее в Лондоне состоялся суд, по которому спортсменку оправдали. Стресс для Пономарёвой был колоссальный. На нервной почве она постоянно чесалась и начала седеть. С того момента стала носить короткую стрижку.

В 1960-м на Олимпиаде в Риме она снова возьмёт золото и опять установит рекорд турнира (55,10 м). А ещё через четыре года на последних Играх в карьере займёт 11-е место. В 37 лет спортсменка завершит карьеру и начнёт сама готовить будущих чемпионов. При этом будет держать себя в отличной форме – в 1990-х на чемпионате мира среди ветеранов снова станет лучшей. Умерла Нина Пономарёва 19 августа 2016-го – в возрасте 87 лет.