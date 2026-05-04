Как Сталин воспитывал своего сына

С именем Иосифа Виссарионовича Сталина связано много жутких историй и легенд. Он был не только кровавым тираном, но и по-своему оригинальным, где-то даже мудрым человеком. Чего только стоили его принципы воспитания!

Отец не чаял души в своей единственной дочери Светлане. С ней был мягок и сдержан. А вот к сыновьям, особенно к младшему – Василию – отношение было другим. Из всех детей именно Вася больше всех досаждал «Хозяину».

Несносный отпрыск

Василий был не просто энергичным ребенком, проказником и задирой. Он еще и твердо верил в свою безнаказанность. Кто в Советском Союзе посмел бы наказывать отпрыска Сталина? Учителя прощали Васе любые шалости и подхалимничали перед сыночком «Самого». Это только подливало масла в огонь.

Когда терпение педагогов иссякало, они обращались за помощью к самому вождю СССР. Учитель мог написать его высокопоставленному отцу письмо с просьбой обуздать неуемного отпрыска. И Сталин к таким посланиям прислушивался.

Сохранилось даже одно письмо учителю Мартынову. В нем глава государства благодарит педагога за то, что тот относится к Василию, как ко всем остальным детям, и «не дает спуску капризному барчуку». Сталин извиняется, что из-за чрезвычайной занятости не может уделять должного внимания сыну, но обещает при первой же возможности «взять его за шиворот».

Строгая рука отца

Когда у Сталина наконец находилось время для воспитательных мероприятий, Василию приходилось несладко. Никто из персонала его дома, конечно, не рассказывал, что деспотичный отец бил сына. Однако о том, что беспутный Васька периодически получает нагоняи, было известно всем.

В семейных архивах сохранилась история. Однажды во время очередного разноса мальчик упрекнул отца:

— Я — Сталин! Чего же ты, батя, такую высокопоставленную особу бьешь драным тапком по царскому заду?!

Сталин не растерялся. Он никогда вообще не терялся. И ответил:

— Ты — не Сталин. И даже я сам — не Сталин.

Затем он ткнул в собственный портрет, висевший на почетном месте в любом кабинете, и произнес:

— Вот он — Сталин.

Так вождь народов указал сыну на то, что все регалии касаются только официального образа главы государства. Они же, Иосиф Виссарионович и Вася, — только отец и сын. И отношения между ними будут соответствующими.