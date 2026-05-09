Пять женщин-космонавтов, перевернувших историю

Сегодня женщины работают на орбите наравне с мужчинами: управляют станциями, проводят эксперименты и участвуют в длительных экспедициях. В этой статье «Рамблер» расскажет о самых известных женщинах-космонавтах России и мира.

Жизнь Валентины Терешковой не была связана с авиацией или наукой. Она не была ни инженером, ни пилотом — работала на текстильной фабрике и занималась парашютным спортом. Именно этот навык определил ее будущее: в ранних космических кораблях серии «Восток» нужно было катапультироваться перед посадкой, поэтому умение самостоятельно приземляться было обязательным.

Отбор проходил в условиях строгой секретности. Искали женщин до 30 лет, с хорошей физической подготовкой, небольшим ростом и опытом парашютных прыжков. Терешкова прошла многоэтапные медицинские и психологические тесты и попала в первую женскую группу космонавтов.

Ее полет на «Востоке-6» в 1963 году длился почти трое суток и включал 48 витков вокруг Земли. Это была полноценная орбитальная миссия, ничуть не уступающая по сложности с мужскими полетами того времени. При этом ее полет прошел не идеально: возникли проблемы с ориентацией корабля, а сама Терешкова тяжело переносила нагрузку. Тем не менее миссия была завершена.

К моменту отбора Светлана Савицкая была летчиком-испытателем, занималась высшим пилотажем и установила несколько мировых рекордов в авиации. Благодаря своему опыту, Савицкая рассматривалась в качестве полноценного члена экипажа с технической подготовкой.

Ее первый полет состоялся в 1982 году на корабле «Союз Т-7» с работой на орбитальной станции «Салют-7». В рамках миссии она участвовала в научных экспериментах, контролировала работу оборудования и выполняла задачи, связанные с обслуживанием станции.

Во время второго полета в 1984 году Савицкая совершила выход в открытый космос продолжительностью более трех часов. Вне корабля она выполняла сварочные и монтажные операции, когда тестировались технологии, необходимые для сборки и ремонта конструкций в невесомости. Впервые женщина выполняла сложные инженерные задачи за пределами станции.

Салли Райд

Салли Райд стала первой американкой в космосе в 1983 году, войдя в состав миссии шаттла Challenger (STS-7). Она получила образование физика и попала в NASA через открытый конкурс 1978 года — первый набор, в который включили женщин. Во время полета Райд отвечала за работу манипулятора — роботизированной руки шаттла — и участвовала в выводе спутников на орбиту. Это требовало от нее высокой точности и координации, и Райд справилась.

Пегги Уитсон пришла в NASA как биохимик и до первого полета занималась исследовательской работой, связанной с космической биологией. Ее первая экспедиция на Международную космическую станцию началась в 2002 году. В последующие годы она участвовала еще в нескольких миссиях, в результате чего суммарное время ее пребывания в космосе превысило 600 суток — это один из самых высоких показателей среди американских астронавтов.

Кроме того, Уитсон дважды занимала позицию командира МКС. В этой роли она отвечала не только за выполнение научной программы, но и за безопасность экипажа, организацию работы на станции и взаимодействие с центрами управления.

Анна Кикина относится к поколению космонавтов, сформированному уже в условиях международного сотрудничества. До отбора она занималась водными видами спорта, работала инструктором и получила инженерное образование — сочетание, характерное для современных требований к кандидатам.

В 2022 году Кикина отправилась на орбиту на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Это был первый случай, когда российская космонавтка участвовала в миссии на американском частном корабле в рамках программы перекрестных полетов.

Ее экспедиция длилась около пяти месяцев. В течение этого времени она работала на Международной космической станции: занималась обслуживанием оборудования, участвовала в научных экспериментах и поддерживала функционирование систем станции.

Несмотря на эти истории успеха, в космонавтике до сих пор. сохраняется гендерный дисбаланс. Во многом он связан с историей отрасли. Первоначально отбор строился на базе военной авиации, где женщин было значительно меньше. Это автоматически ограничивало круг потенциальных кандидатов.

Однако, современные исследования, опубликованные в Sage Journals, показывают, что женщины могут по-другому реагировать на условия космоса. Например, они часто лучше переносят длительную изоляцию и демонстрируют более стабильную работу в команде.

