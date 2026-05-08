Ирина Салтыкова: где сейчас блондинка, сводившая с ума в 90-х

5 мая исполнилось 60 лет певице, чьё имя в 1990-м ассоциировалось с дерзостью, красотой и главным поп-хитом о глазах цвета стали. Ирина Салтыкова ворвалась на эстраду стремительно, ошеломила откровенными клипами, получила титул главной секс-вамп десятилетия и засветилась в легендарном сиквеле Балабанова. А затем почти исчезла из новостных лент. В этой статье вспоминаем её путь и рассказываем, чем живёт артистка сегодня.

Начало: волейбол, строительный техникум и столичный старт

Ирина Сапронова (девичья фамилия) родилась в посёлке Северо-Задонск Тульской области. Отец водил поезда, мать воспитывала детей в саду. Спорт занимал всё свободное время: сперва художественная гимнастика, затем волейбол. Когда девочке исполнилось 12, семья переехала в Новомосковск — там она окончила школу и получила диплом строительного техникума.

1981 год: Ирина уже в Москве. Она поступает на заочное отделение в университет экономики и статистики, параллельно работает секретарём в строительной фирме. Именно там ей дают первую собственную квартиру в столице — везение, о котором многие провинциалы могли только мечтать.

Как жена солиста «Форума» попала на сцену

Попадание Салтыковой в шоу-бизнес вышло почти случайным. В 1987-м она выходит замуж за лидера группы «Форум» Виктора Салтыкова и оказывается в гуще музыкальной тусовки. На одной из вечеринок пара знакомится с участником «Миража» Алексеем Горбашовым: тот как раз ищет новую солистку взамен ушедшей Натальи Ветлицкой.

«Худенькая, эффектная — именно такую девушку мы искали», — рассказывал позже Горбашов.

Но полноценным участником «Миража» Ирина пробыла всего полгода. У дочери Алисы начались серьёзные проблемы со здоровьем, и певица экстренно уехала с гастролей.

На несколько лет она пропадает с радаров, занявшись торговлей. В 1993 году открывает несколько точек в Москве.

«Каторжная работа: сама вставала ни свет ни заря, моталась на рынок. Если всем платить — ничего не заработаешь», — вспоминала артистка.

Ежемесячный доход составлял около $3000 — на жизнь хватало, но творчество манило обратно.

Залог квартиры, драгоценности и взрывной хит

После развода с мужем Ирина начинает с нуля. Сперва работает танцовщицей в ресторанном варьете, потом решается на сольную карьеру. Ради дебютного трека «Серые глаза» и видеоклипа она закладывает в ломбард все украшения и собственную квартиру. Риск оказался золотым: песня разлетелась мгновенно, крупные лейблы выстроились в очередь.

Пластинка «Серые глаза» (1995, студия «Союз») разошлась колоссальным тиражом, заняв по итогам года вторую строчку — сразу за альбомом Аллы Пугачёвой. Второй альбом «Голубые глазки» укрепил позиции, хотя клип отказались крутить на центральных каналах из-за слишком откровенных сцен. В 1997-м Салтыкова даёт аншлаговые сольники в двух столицах и отправляется в большое турне. В том же году она снимается для российского Playboy: тираж пришлось допечатывать — журнал смели с прилавков.

Третий альбом «Алиса» (1998) она посвящает дочери. Последующие пластинки («Судьба», «Я твоя», «Была не была...») уже не повторяли успеха 1990-х, но концертная активность не угасала.

«Брат 2» и эпизод, который запомнили все

Новую волну популярности приносит кино. В 2000 году Алексей Балабанов лично звонит артистке:

«Хочу, чтобы вы сыграли себя».

Режиссёр присылает сценарий, свои фильмы для ознакомления. Ирина называет гонорар — $3000 за съёмочный день, семь съёмочных дней. Балабанов соглашается без торга. Так появляется знаменитая сцена в «Брате 2», где герой Сергея Бодрова-младшего знакомится со звездой эстрады.

Позже Салтыкова появляется в камео-ролях в сериалах «Моя правда», «Даёшь молодёжь!», а также в лентах «Провинциалы», «Русский спецназ» и «Пилот международных авиалиний».

Бизнес, книги и личный фронт

Параллельно со сценой Ирина строит предпринимательскую империю: в конце нулевых открывает «Дом красоты и стиля» — ателье и салон. Пишет книги: энциклопедию красоты, пособие для девочек и автобиографию с громким названием «Первая стерва России. Мои университеты».

Личная жизнь всегда была под прицелом. Единственный официальный муж — Виктор Салтыков. Вместе восемь лет, затем развод из-за измен и рукоприкладства (артистка не раз утверждала, что причиной становился алкоголь — в трезвом виде мужчина был замечательным, пьяным превращался в чудовище). В начале 2000-х приписывали роман с Павлом Буре, но до свадьбы не дошло: смущала разница в возрасте и репутация хоккеиного ловеласа. Потом были бизнесмен Александр Карманов и неподтверждённые слухи об актёре Александре Дьяченко. Сегодня певица не замужем, но в её жизни есть человек, которого она старается не выводить в публичное поле.

Диагноз, о котором молчали 25 лет

В 2021 году Салтыкова рассказала шокирующую правду: в середине 1990-х ей поставили рак шейки матки:

«Я не поверила. Обошла пять клиник, пересдала анализы — всё подтвердилось».

Тогда дочери Алисе было всего семь лет. Именно ребёнок стал главным стимулом бороться. Операция прошла успешно, и артистка не стала предавать диагноз огласке почти четверть века.

Сегодняшний день: редкие песни, ностальгия и дочь-звезда

В последние годы Ирина Салтыкова выпускает синглы эпизодически: «За мной» (2016), «Слово "но"» (2017), «Девчонки» (2018), дуэт с Михаилом Гребенщиковым «Хочу куда-нибудь свалить!» (2021). Полноценных альбомов и крупных туров нет, зато певица охотно выступает на сборных концертах, где публика ждёт от неё именно «Серые глаза» и «Голубые глазки». В 2025 году она приняла участие в шоу «Аватар» на НТВ, выйдя в образе Берегини.

Дочь Алиса давно пошла по материнской дорожке. Под псевдонимом Alyssa Salt она живёт в Лондоне, пишет англоязычные треки. Но самый громкий успех ей принёс кавер на хит «Серые глаза» — ролик на YouTube посмотрели больше двух миллионов раз.

Сейчас Ирина Салтыкова — женщина, которая не гонится за заголовками, но чьи песни и кадры из «Брата 2» по-прежнему узнаются с первых нот и секунд. 60 лет — возраст, когда можно не доказывать ничего никому, кроме себя...