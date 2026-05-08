Малюта Скуратов: как главный палач Ивана Грознго стал героем России

В русской истории мало фигур, вызывающих столь однозначное отторжение, как Малюта Скуратов. Его имя стало синонимом палача, средневекового садиста, «верного пса» Грозного царя. Кажется, что поставить этого человека в один ряд с героями невозможно. Но если копнуть глубже, если посмотреть на историю этого «худородного» дворянина без эмоций, замечаем удивительную вещь: именно в своей смерти Малюта Скуратов совершил поступок, достойный воинской славы. Итак, давайте разберемся, есть ли место подвигу в биографии главного опричника.

© Кадр из фильма «Иван Грозный»

От пономаря до палача: путь наверх

Настоящее имя Малюты — Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский. Прозвище «Малюта», по одной из версий, он получил из-за маленького роста и постоянной присказки «Молю тя» («Умоляю тебя»). Выходец из незнатного рода, Скуратов выдвинулся на первые роли лишь в последние годы существования опричнины. Долгое время он играл довольно комичную роль пономаря в «потешном» монастыре в Александровской слободе, где «игуменом» был сам царь. Но жесткость, с которой он выполнял поручения Грозного, быстро вознесла его наверх. К концу 1560-х годов Малюта становится фактическим главой политического сыска. Он участвует в расправе с двоюродным братом царя Владимиром Старицким («уговорил» его выпить кубок с ядом) и душит ножнами низложенного митрополита Филиппа в тверском Отроче монастыре. В исторических документах сохранилась мрачная отчетность Малюты за один только карательный поход на Новгород: «Отделал 1490 человек (ручным усечением), и с пищали отделано 15 человек». Список его деяний кровав и долог.

Шанс выбраться: военная карьера

К 1571 году Малюта Скуратов оказался в крайне сложном положении. Сама опричнина доживала последние дни. Истребление удельной знати было выполнено, «род» Малюты (незнатное дворянство) теперь мешал ему тягаться с «княжатами» на военной службе. Нужно было срочно менять статус с «палача» на «полководца». Именно тогда он, осознавая, что стоит на краю пропасти, делает очень человеческий жест — обращается к религии. По заказу Малюты лучшие иконописцы пишут список Владимирской иконы Божией Матери, которую с крестным ходом приносят в Волоколамский монастырь. Малюта слезно молил Богоматерь о прощении «тяжких прегрешений и даровании христианской кончины».

Молитвы были услышаны, судьба подарила шанс. Весной 1572 года во время войны со Швецией Грозный назначает Малюту... дворовым воеводой. Он командует государевым полком в походе на шведов, получает возможность вести переговоры с крымскими и литовскими послами. Впервые в жизни он не палач, а воин.

И один в поле воин: смерть на стене и прощение

Конец 1572 года. Русские войска штурмуют мощную ливонскую крепость Вейсенштейн (ныне — эстонский город Пайде). На дворе зима, лютый мороз. Стены не поддаются. И вот тут профессиональный палач, который привык убивать раздетых и безоружных людей в подвалах, делает неожиданный шаг: он, думный дворянин, лично ведет солдат на приступ. 1 января 1573 года Малюта Скуратов забирается в пролом крепостной стены во главе атакующей колонны. Это был отчаянный, безумный шаг, который сложно назвать тактической необходимостью для столь высокого чина. Это был жест отчаяния, желание погибнуть воином — или победить.

Враг встретил русских солдат плотным огнем. Малюта получил смертельное ранение (сквозное пулевое ранение навылет) и упал замертво. Так в бою погиб главный палач Русского царства.

Именно в этот момент и происходит загадка образа. Царь Иван Грозный, привыкший казнить людей за меньшие проступки, простил своему любимцу абсолютно всё. Он не просто не выместил гнев на родственниках Малюты, он сделал его дочь Марию Григорьевну своей невесткой: выдал ее замуж за будущего царя Бориса Годунова. Более того, по приказу самодержца Малюта Скуратов был погребен с высшими воинскими почестями рядом с могилой своего отца. Иосифо-Волоцкий монастырь (которому незадолго до смерти Малюта дал огромные вклады) получил царский вклад в 150 рублей на поминовение души и дальнейшее строительство храма.

Смерть на поле боя — единственное, что реабилитировало его в глазах власти. Палач, убивший тысячи безоружных, погиб как герой: с оружием в руках, на виду у армии, за свою землю. Он выменял себе место в вечности не покаянием в церкви, а воинской отвагой. Малюта Скуратов ушел из жизни таким образом, что историки до сих пор спорят: казнить его или помиловать? В тот самый миг, когда стена Вейсенштейна рухнула, а сам он упал под шведскими пулями, для царя Ивана палач Малюты перестал существовать. На его месте родился воин Григорий Скуратов-Бельский — грозный воевода, погибший за Отечество.