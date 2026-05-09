Звезды рассказали о своих воевавших родственниках

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. И знаменитости — не исключение. Артисты поделились с «Вечерней Москвой» историями о своих героических предках.

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов: научил ответственности

Мой дед Алексей Михайлович Колыхалов учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского. Когда началась война, он был курсантом 3-го курса и в первые же дни войны без раздумий написал рапорт с просьбой отправить его на передовую. Однако в удовлетворении рапорта ему было отказано. Армии требовались грамотные военные инженеры для обслуживания, разработки и испытаний авиационной техники. Поэтому приказ начальства был такой: продолжить обучение и стать специалистом, в которых так нуждалась Родина.

Дед окончил академию с отличием в 1943-м, и руководство учебного заведения предложило ему занять должность преподавателя. Но дед снова написал рапорт с просьбой отправить его в действующую воинскую часть. На этот раз рапорт был удовлетворен, и дед поступил на службу на только что образованную Научно-экспериментальную базу ВВС Рабоче-крестьянской Красной Армии. Вся работа деда имела гриф секретности, так как она была связана не только с ремонтом поврежденной в боях авиационной техники, но в первую очередь с разработками и испытаниями. После войны научно-исследовательская база была преобразована в НИИ ВВС, работе в котором дед посвятил всю оставшуюся жизнь. Я всегда гордился своим дедом. Именно он привил мне любовь к труду и знаниям, научил обращаться со стрелковым оружием, водить машину и делать самое главное для любого мужчины — в сложных ситуациях уметь «брать штурвал на себя».

Актер Константин Крюков: выстрел

Мой дед Сергей Федорович Бондарчук ушел служить в 1942 году из Театра Красной Армии в Грозном. На войне он был обычным солдатом и часто повторял, что просто защищал Родину, как все. Но медалями «За оборону Кавказа» и «За победу над Германией» дед очень дорожил. В День Победы, 9 мая 1945 года, в Прибалтике, ему выстрелили в спину. Пуля отрикошетила и лишь задела его по лицу. Такая вот абсурдная ситуация: в день, когда все праздновали Победу, его могло не стать. Сам он считал, что больше сделал для мирного времени, снимая фильмы о войне.

Юлия Ковальчук: два дня в лесу

Мой прадед Петр Степанович Щучкин, 1910 года рождения, прошел всю войну от Сталинграда до Праги. Работал водителем, доставлял провизию и боеприпасы нашим солдатам. В одну из морозных зим, двигаясь в автоколонне, он попал под обстрел. Другие водители повыпрыгивали из машин, а прадед надавил на газ и, единственный, смог проскочить и уцелеть. Дальше ехать было опасно, и он два дня прятался в лесу, оставшись без еды, воды и теплой одежды. В его машине были валенки для бойцов, и он мог развести огонь, но не тронул ни единой пары, потому что понимал, как они важны на фронте.

Певец Алексей Воробьев: медали у икон

Мой прадед Егор Иванович Подугольников, вернувшись с фронта, говорил о войне лишь в День Победы. Обычно молчал, зато красноречиво говорили его медали. Бабушка расставляла их у икон по углам дома. На 9 Мая дедушка надевал пиджак с боевыми орденами, соседи собирались за большим столом, и он рассказывал о войне. Это была традиция — в День Победы он говорил о Питере. Рассказывал, как добился перевода на линию обороны Ленинграда. Чтобы попасть в свой родной город, сел за руль одной полуторки, которая шла через Ладогу по «Дороге жизни». Это был первый рейс после семи месяцев разлуки.

Чем жил город 81 год назад, накануне 9 мая 1945 года? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у известного москвоведа Александра Васькина и из старых подшивок «Вечерки».