Как ветеран Раиса Акинфиева помогала раненым бойцам и тушила пожары на Арбате

Накануне Дня Победы сотрудники Управления МЧС России по Северному административному округу поздравили с праздником ветерана войны и ведомства Раису Акинфиеву. Она поделилась с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

© Вечерняя Москва

Раиса Григорьевна родилась в столице 2 сентября 1928 года. В то самое лето 1941 года она поехала отдыхать в Севастополь к родственникам, где ее и застала Великая Отечественная война. Акинфиева успела эвакуироваться оттуда, пока Крым не захватили немцы. Раиса Григорьевна жила на улице Чайковского (ныне — Новинский бульвар). В школе № 637 на этой улице расположился госпиталь.

Я работала там санитаркой: мыла полы, писала письма под диктовку раненых бойцов, читала им газеты. Использованные бинты не выбрасывали, мы их стирали, сушили и потом использовали вновь, так как их не хватало, — вспоминает Раиса Акинфиева.

Женщина рассказывает, как во время одной из бомбежек в конце 1941 года была разрушена половина углового дома, расположенного на проспекте Калинина (ныне — Новый Арбат).

Мы с одноклассниками бросились туда, чтобы собирать раскаленные осколки зажигательных снарядов. Бросали их в специально приготовленные ведра с песком, — продолжает Раиса Григорьевна.

Она вспоминает, как дежурила на крышах домов, чтобы оперативно во время бомбежек не допустить пожара от сбрасываемых с немецких самолетов бомб.

А во время Парада в 1945 году — было всеобщее ликование, москвичи поздравляли друг друга, даже незнакомых людей, обнимались, — улыбается Раиса Григорьевна.

А еще ей запомнилось, как по Садовому кольцу вели пленных немцев.

Мы с друзьями собрались на чердаке дома и смотрели на проходящие колонны. Все люди стояли и молчали. Была гробовая тишина, не было никаких проклятий, и это поражало, — констатирует женщина.

В 1945 году Раиса Григорьевна Акинфиева стала служить в Управлении пожарной охраны ГУВД Мосгорисполкома (ныне — Главное Управление МЧС России по городу Москве), а через 40 лет ушла в отставку в звании старшего сержанта.

Чем жил город 81 год назад, накануне 9 мая 1945 года? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у известного москвоведа Александра Васькина и из старых подшивок «Вечерки».