Прошел Маньчжурию пешком и узнал о победе из листовок: история Федора Барилова

Война началась, когда Федору Барилову едва исполнилось 16 лет. Как и многие его ровесники, он стремился попасть на фронт, однако призвали его лишь в 1943 году — тогда ему было почти 18. Службу он начал в Забайкальском крае. Сейчас бойцу 101 год, и он по сей день сохраняет оптимизм. Он поделился с «Вечерней Москвой» воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

До войны Федор Барилов жил в колхозе и учился на тракториста. Позже хотел стать водителем на фронте, но в итоге стал снайпером.

В армию меня призвали за месяц до 18-летия. Нас целым эшелоном направили в Читинскую область, в район станции Даурия, где всех новобранцев расселили в длинных землянках и стали готовить к войне с милитаристской Японией, — отметил Федор Федорович.

Солдаты знали, что им придется перейти советско-китайскую границу на Дальнем Востоке.

С 1943 года армия находилась на обучении.

Нас готовили к этой войне. Учили стрелять из оружия. Например, я обучался на тракториста и ни разу не держал в руках винтовку. Каждое утро мы начинали с подготовки. Еды было мало, но всем хватало. Привозили большой батон хлеба и делили его на несколько частей, — говорит Федор Федорович.

Для того чтобы никто не обижался, хлеб делили на несколько порций, подзывали одного из солдат. Он отворачивался, брали либо мякиш, либо корку и спрашивали, кому достанется эта часть хлеба. Позже начались боевые действия.

В составе войск Забайкальского фронта мы перешли границу на рассвете 9 августа 1945 года, старались соблюдать тишину, никто не стрелял, — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны. — Наш полк находился в боевом охранении, вперед двигались цепью. Японцы серьезного сопротивления не оказали, в первый день мы отмахали 74 километра. И все в полном боевом снаряжении. На мне были каска, пилотка, шинель-скатка из толстого сукна, гимнастерка, брюки и сапоги с портянками. От такой нагрузки ноги покрывались мозолями, — отметил Федор Федорович.

Так пешком и прошли всю Маньчжурию.

Потом освобождали Северо-Восточный Китай, гнали Квантунскую армию до самого Желтого моря. Война для нас закончилась в городе Чифыне на реке Ляохэ, — рассказывает ветеран.

Федор Барилов участвовал в Маньчжурской наступательной операции, освобождении Северного Китая, где и встретил окончание Второй мировой войны.

О победе сообщили так, что узнали все: над нами пролетали самолеты и сбрасывали листовки. Сразу поверить было трудно, поэтому еще несколько дней мы продолжали воевать, — отмечает Барилов.

После победы взвод некоторое время оставался в Китае.

Помню, что китайцы были очень благодарны. Нас принимали в домах и угощали едой. В одном из городов мне вручили первую награду — медаль «За боевые заслуги». В нашей роте ее получили только двое из 90 человек. Это очень ценно, — добавляет Федор Федорович.

А еще с 16-летнего возраста Федор Федорович Барилов заинтересовался журналистикой и долгое время проработал в газете.

