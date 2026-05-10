От чего умер «второй человек после Ленина»

Март 1919 года. Молодая Советская республика в кольце фронтов. И вдруг из Кремля приходит страшная весть: после скоротечной болезни скончался председатель ВЦИК Яков Свердлов. Ему было всего 33 года — возраст Христа. Удивительно, ведь Свердлов был железным человеком, практически не болел, обладал атлетическим здоровьем и даже в лютые морозы ходил без шапки. Но ещё удивительнее другое: советская пропаганда, не жалевшая пафоса для других вождей, будто забыла о покойном. Некролог вышел лишь в двух малотиражных газетах. А психиатр Евгений Черносвитов, спустя полвека изучая посмертную маску Свердлова, вынес суровый вердикт:

«Маска Свердлова — воплощение зла, на нее неприятно смотреть».

Как вышло, что главный организатор большевистской власти, которого сам Ленин называл «наиболее отчеканенным типом профессионального революционера», был стёрт из официальной истории ещё при жизни соратников? И от чего же на самом деле умер этот «Чёрный дьявол» революции?

Организатор красного террора и цареубийца

Сегодня мы знаем Свердлова прежде всего как «главного кадровика» партии. Именно он подбирал людей на ключевые посты, был хранителем негласного «алмазного фонда» большевиков и платил жалованье разведчикам и боевикам. Но его истинное лицо проявилось в кровавом 1918-м. После покушения эсера Фанни Каплан на Ленина именно Свердлов развязал массовый «красный террор». А ещё его считают главным инициатором расстрела царской семьи. Ещё в 1905 году, в день рождения Николая II, он написал листовку:

«Пробил твой час, последний час тебе и всем твоим!».

Современники боялись его почти мистическим страхом. Где бы ни появлялся Свердлов, вокруг него концентрировались самые агрессивные силы. А посадив на несколько недель вместо раненого Ленина в кремлёвский кабинет, он стал фактическим правителем страны.

Версия первая: смертельный грипп

Официальный диагноз прост и строен: Свердлов заразился «испанкой» во время поездки в Харьков, 6 марта по пути простудился на митинге в Орле, вернулся в Москву и через 10 дней сгорел от жара и воспаления лёгких. Но историк Виктор Панкратов добавил важную деталь: его лёгкие были разрушены туберкулёзом, полученным в царских тюрьмах. Встреча со смертельным штаммом для такого организма почти гарантировала гибель. Дело закрыто? Не тут-то было.

Версия вторая: рабочий самосуд

Самая тревожная и нелепая конспирологическая теория гласит, что в Орле Свердлова избили простые рабочие — то ли из-за еврейского происхождения, то ли из-за усталости от революционной неразберихи. Власти якобы предпочли скрыть этот позор, чтобы не разжигать антисемитские страсти и не ронять авторитет революции. Сторонники этой версии указывают на кинохронику похорон, где голова Свердлова кажется замотанной бинтами, впрочем, более вероятно, что это просто игра теней. Проверить истину сейчас уже невозможно.

Версия третья: партийный заговор

Самая интригующая версия указывает на ближайшее окружение. Анализируя странное поведение Ленина, историки разделились. С одной стороны, Владимир Ильич демонстрировал невероятную «заботу»: навестил тяжелобольного Свердлова за 15 минут до его смерти, пожал горячечную руку и ушёл. Если это был рискованный жест, то почему он не боялся заразиться смертельной «испанкой»? Некоторые считают, что Ленин знал: Свердлов умирает не от заразной болезни, значит, бояться нечего. Другие видят в этом жесте тонкую месть. В отчётах, которые Ленину передавали жена Свердлова, была некая бумага о «вопиющем должностном преступлении». А многие исследователи подозревают, что за покушением на Ленина в августе 1918 года стоял именно Свердлов. Поквитаться с конкурентом в эпоху Гражданской войны — что может быть проще?

Третьим заинтересованным лицом в смерти Свердлова мог стать Иосиф Сталин. Именно ему после смерти председателя ВЦИК достался мощный партийный аппарат. Сталин ещё со ссылки ненавидел успешного и надменного Свердлова, а главное — не хотел делить с ним власть в триумвирате со Львом Троцким. Но и это лишь догадки.

Застывшая маска зла

Правда, похоже, похоронена вместе с Яковом Свердловым в Кремлёвской стене. Патологоанатомического вскрытия после его смерти не проводили, а истинные обстоятельства той мартовской болезни так и остались за кадном.

Но нам осталась его посмертная маска. И дело тут не только в субъективной оценке психиатра Черносвитова, заметившего на ней печать «воплощения зла». Главное, что сегодня, изучая биографию «Чёрного дьявола», погружаешься в атмосферу абсолютного безвременья, где жестокость и хладнокровие, организаторский талант и казёнщина слились в причудливую смесь. То ли власть тогда была устроена так, что без него было не обойтись. Но победила ли власть на этот раз — большой вопрос. Ведь история тиранов часто заканчивается там, где их земная жизнь обрывается не по естественным причинам, а по воле людей, которые устали бояться. И тех, кто однажды поставил во главу угла кровавый террор, рано или поздно настигает его же железная рука.