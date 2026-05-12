Как русский футболист стал британским шпионом и пособником нацистов

Советская история знает немало героических спортсменов, которые в годы Великой Отечественной войны внесли немалый вклад в победу над Германией — боксер Николай Королев, стрелок Людмила Павличенко, борец Григорий Малинко и многие другие. В войне поучаствовал и футболист Петр Соколов, хотя его и советским спортсменом можно назвать с натяжкой. Он играл за сборную Российской империи, но после революции не принял советскую власть и выбрал стезю профессионального шпиона и пропагандиста. Ради борьбы с советской властью он не брезговал даже сотрудничеством с нацистами. «Лента.ру» — подробнее о судьбе талантливого спортсмена и предателя.

«Когда чувствуешь угрозу, уходи, не прощаясь. Навсегда рви с людьми на этом уходящем этапе жизни», — такой совет Соколову однажды дал британский шпион Пол Дьюкс.

Этот принцип в конце ВОВ спас жизнь футболисту, но была ли она после этого счастливой — вопрос дискуссионный.

«Делает мастерские удары с заворотом»

Соколов родился в 1891 году в Санкт-Петербурге в семье статского советника. Мальчик получил прекрасное образование в гимназии Александра I. После юноша поступил на юридический факультет Петербургского университета, где и увлекся спортом. Футбол появился в его жизни не сразу, сначала он довольно успешно выступал в более распространенных на тот момент боксе и борьбе и даже выигрывал университетские соревнования. Но наибольших успехов Соколов достиг как раз в диковинной для дореволюционной России игре с мячом.

В 1909-м Соколова пригласили в одну из сильнейших футбольных команд Санкт-Петербурга — «Удельную», которая базировалась в одноименном пригороде столицы. В 1911-м «Удельная» объединилась с клубом «Надежда» и была переименована в «Унитас». В дореволюционные годы коллектив регулярно побеждал на существовавших тогда соревнованиях — городских, региональных и всероссийских.

Борис Аркадьев (второй справа) // РИА Новости

Компания в «Унитасе» у Соколова была очень любопытная. За клуб выступали пятеро братьев Бутусовых, один из которых — Василий — стал одним из лучших футбольных арбитров довоенного периода, впоследствии легендарный тренер ЦСКА и сборной СССР Борис Аркадьев и даже детский писатель Виталий Бианки, который в молодости прекрасно играл на фланге атаки. Класса «Унитасу» добавляли легионеры из числа английских промышленников.

Соколова определили в крайние защитники. Петр отличался приличной скоростью и выносливостью, был неуступчив в единоборствах и отлично исполнял стандарты. В том числе пенальти, которые в те годы в России для простоты называли пенделями. В 2021 году вышла книга историка Елены Долгополовой «Мои олимпийцы», отдельная глава в ней посвящена Соколову. Автору удалось найти заметки о футболисте в дореволюционной прессе, в которых стиль игры Петра описан ярко и детально.

Игрок высокого класса. Отлично бегает при отражении атак противника. Дает мастерские удары с заворотом. Умело принимает мяч на голову, не теряется даже в самые опасные моменты. Мастер забивать голы с пенделя. Почти 99 процентов верных попаданий фрагмент книги «Мои олимпийцы»

«Готовы настолько, чтобы проиграть с честью»

Соколов был заметным футболистом в дореволюционной России, и в 1912 году главный тренер олимпийской сборной Российской империи Георгий Дюперрон пригласил его в команду для участия в летних Играх в Стокгольме. Настроен наставник россиян был не слишком оптимистично.

«Команда подготовлена настолько, чтобы проиграть с честью», — рапортовал Дюперрон перед стартом соревнований.

В футбольном турнире Олимпиады-1912 участвовали 11 команд. Чтобы как-то уместить их в сетку игр на выбывание, организаторы устроили жеребьевку, по итогам которой россияне сразу попали в 1/4 финала. В соперники им досталась Финляндия, которая на тот момент входила в состав Российской империи, но получила право выставить на турнир собственную команду.

Матч получился упорным и драматичным. В первом тайме инициативой владела команда Дюперрона, но реализовать несколько опасных моментов россиянам так и не удалось. Финны же нашли свой единственный шанс в атаке и на 34-й минуте открыли счет после ошибки голкипера Льва Фаворского. На 72-й минуте капитан сборной Российской империи Василий Бутусов сравнял счет, но последнее слово в игре осталось за финнами. Фаворский снова не справился с не самым сложным ударом метров с 15, и в полуфинал отправилась Финляндия.

Петр Соколов (второй слева) в составе сборной Российской империи на ОИ – 1912 // Лента.ру

Россияне же сыграли на турнире еще один матч — утешительную встречу с Германией, которая получилась для русских футболистов совсем неутешительной и максимально расходилась с прогнозом Дюперрона о способности команды достойно проиграть. Немцы отправили в ворота соперника 16 безответных мячей. До сих пор это самая крупная победа в истории футбольных турниров на Олимпийских играх. На родине такой результат российской команды восприняли болезненно, но до оскорблений игроков не доходило. Статьи, скорее, были пропитаны рефлексией.

Можно усомниться в том, что выступление русских футболистов на Олимпийских играх было разумно организовано. На всех играх прекрасные судьи. Они всегда у мяча, видят ошибки и немедленно свистят. Здесь совершенно запрещены наши толчки. Голкипера вовсе нельзя толкать. У нас же постоянно стараются свалить голкипера, и получается дикая игра. Запрещение толкать игроков поднимает технику игроков. Сравнение игры русских команд с заграничными, к сожалению, показывает, что мы -- еще дети в футболе, но... уже грубые дети фрагмент книги «Мои олимпийцы»

21-летний Соколов был олицетворением той самой грубости. Полученные во время занятий единоборствами навыки он активно использовал и в футболе, и если на родине это прокатывало, то на Олимпиаде судьи такой подход не оценили. Тем не менее Петр умел не только бороться, но и играть в футбол. При должной корректировке его агрессии из защитника мог бы получиться футболист хорошего европейского уровня. Но с началом Первой мировой войны Соколов решил выбрать в жизни другую дорогу. Молодой человек поступил в Петергофскую школу прапорщиков и стремился попасть на фронт.

«Всегда имеет при себе пару браунингов»

Поучаствовать в сражениях Первой мировой футболист не успел, но войн на его долю все равно хватило. Убежденный монархист Соколов не принял большевистский переворот 1917 года и в 1918-м вступил в белогвардейскую организацию, связанную с британской разведкой. Вполне возможно, попасть туда ему помогли бывшие английские одноклубники из «Унитаса». Прекрасное образование, в том числе военное, а также знание иностранных языков позволяли Петру претендовать на нечто большее, чем сражения с Красной армией с винтовкой в руках. Он перебрался в Хельсинки и стал плотно работать с офицером MI-6 Полом Дьюксом, который был резидентом-нелегалом в Петрограде.

Соколов принимал от Дьюкса важные сведения, а сам передавал ему инструкции, оружие, яды, поддельные документы. Причем канал связи был максимально рискованным: мужчины часто встречались очно, а футболист для этого нелегально пересекал на катере или переходил советско-финскую границу. Риск был смертельным, но Петру всякий раз удавалось успешно выполнять задания. В 1920-м Дьюксом плотно заинтересовались в петроградском ЧК, и Соколов через посредников смог успешно переправить агента в Хельсинки. Начальство бывшего спортсмена было в восторге от блестяще проделанной спецоперации.

Честолюбивый, властный, жестокий, двуличный человек, способный на любые деяния ради своих интересов. Хороший актер в жизни. Умеет представлять из себя добродушного, веселого, компанейского человека. Хитрый, опасный и сильный враг. Всегда имеет при себе пару браунингов, хороший большой нож и морскую свайку характеристика Соколова из архивов КГБ

Советским спецслужбам персона Соколова была хорошо известна. Чекисты мечтали поймать неуловимого футболиста, но тот мастерски заметал следы. В Хельсинки Петр вступил в «Братство русской правды» (антисоветская организация монархически черносотенного толка), «Союз младороссов», с 1931 года возглавлял белогвардейскую организацию «Иван Сусанин», участвовал в работе «Нового русского правительства», редактировал эмигрантскую газету «Русское слово».

В 1939-м, после начала советско-финской войны, у Соколова появилась еще одна возможность схлестнуться с властями СССР. Петру поручили допрос попавших в плен советских офицеров, он также работал в отделе пропаганды Главного штаба финской армии. Там он готовил листовки с пропагандой и записывал на пленку призывы к русским солдатам сдаваться в плен.

В ожидании ареста

После начала Второй мировой войны в белогвардейских кругах наметился раскол. Кто-то, как Антон Деникин, категорически отказался сотрудничать с нацистами и призывал эмигрантов не поддерживать Гитлера, но были и такие, как Петр Краснов, готовые с оружием в руках воевать на стороне вермахта против соотечественников. Соколова можно отнести к последним.

Петр Соколов (третий слева) в составе сборной Петербурга // Лента.ру

Непосредственно в окопах уже немолодой Соколов не сидел, но зато стал фактически штатным сотрудником Абвера — органа военной разведки и контрразведки нацистской Германии. Он основал и стал преподавателем школы по подготовке диверсантов в оккупированном Петрозаводске. Соколов читал лекции и проводил практические занятия для тех, кого потом немцы и финны забрасывали на контролируемые Красной армией территории.

Еще одной важной миссией Петра стали поездки по лагерям советских военнопленных. Он использовал ораторское мастерство и дар убеждения для вербовки красноармейцев в диверсионные школы и подразделения коллаборационистов. Бывший футболист плотно сотрудничал с самым известным изменником Родины тех времен — руководителем «Русской освободительной армии» (РОА) генералом Андреем Власовым, которому исправно поставлял новых добровольцев.

Петр Соколов // Лента.ру

Финляндия, потерпев поражение, вышла из войны в сентябре 1944-го, а весной 1945-го советское руководство отправило министру внутренних дел страны коммунисту Юрье Лейно список из 22 фамилий людей, которых нужно было немедленно арестовать и передать СССР. В нем были шпионы, диверсанты, коллаборационисты и военные преступники. Место в этой компании, конечно, нашлось и Соколову.

Но Петр был на шаг впереди. Почувствовав скорое поражение финнов, он еще в 1944-м сбежал в Швецию, где обосновался в небольшом провинциальном городке Энчепинге, что в 70 километрах от Стокгольма. Там бывший футболист завел семью, устроился на работу массажистом в спортивный клуб и вместо Петра Соколова стал Паулем Салином.

Местонахождение Соколова стало известно советской разведке лишь в начале 1950-х, но добиться от шведских властей его выдачи СССР не удалось. Петр ушел от возмездия, дожил до глубокой старости и умер в 1971 году в возрасте 80 лет от опухоли мозга. До последних дней Соколова преследовал страх быть пойманным или убитым сотрудниками советских спецслужб. Он ушел из жизни, так и не узнав, что из-за невозможности ареста чекисты закрыли его дело еще в 1954-м.