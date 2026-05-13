Чем запомнился зрителям Владимир Молчанов

Большое горе... Ушел из жизни знаменитый телеведущий Владимир Молчанов. Элегантнейший, воспитаннейший... Сейчас таких почти не осталось.

Каким интеллигентным было его ТВ-шоу "До и после полуночи". Хотя, казалось бы, полночь, можно себе многое позволить. Образец стиля и высоты духа. Где они теперь, такие телеведущие? Такие шоумены? В последний раз видела Владимира Кирилловича Молчанова в прошлом году, в апреле, на Премии имени Анатолия Лысенко. В этом году его на церемонии - увы - уже не было, он болел. Природа щедро одарила его - он был высок, статен, красив. В прошлом спортсмен. Обладал завораживающим голосом - многие знают Молчанова прежде всего как радиоведущего. Но одних природных данных для таланта мало. Молчанов был фантастически работоспособен. Он автор книг и более 20 документальных фильмов. Он знал иностранные языки и мог достойно представить страну за рубежом. Он снимался в кино - режиссеры не могли пропустить такую фактуру. Молчанова можно увидеть в фильме Сергея Урсуляка "Сочинение ко Дню Победы" (1998 год) в небольшой роли советского журналиста и в эпизодической роли в серии "21.00" сериала "Черная комната" (2000 год).

В соответствие с пословицей "талантливый человек талантлив во всем", Молчанов мог говорить в эфире на любые темы - от спорта до культуры, и всегда это было интересно. Кстати, есть факт в его биографии: в 1987-1991 он одновременно работал на трех телевизионных проектах разного формата. Это программа "Время", "До и после полуночи" и утренняя программа "90 минут"/"120 минут".

Последние лет 10, а то и больше Владимир Молчанов преподавал. К счастью, у него много учеников. А в прошлом году открыли именную звезду в историко-познавательном комплексе "Галерея звезд" у Останкинской телебашни. Ушел Владимир Кириллович в 75 лет. Причина - болезни. Жизнь его была непростой, как и у многих ведущих журналистов, что, конечно же, отразилось на здоровье...

"РГ" выражает соболезнования родным и родственникам Владимира Молчанова.