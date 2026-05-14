Сердце под замком: в чем секрет счастья Равшаны Курковой

Она появилась на свет с именем, которое переводится как «сияющая», и действительно — стоит Равшане Курковой появиться на экране, её трудно не заметить. Но за кадром её судьба разворачивалась как многосерийная драма: с трагическими потерями, разрушенными надеждами и долгим ожиданием чуда, которое пришло только после сорока. Читайте далее, чтобы узнать самые интересные подробности из жизни популярной красотки...

Девочка с мужским именем

Ташкент, 1980 год. Родители ждали мальчика, назвали его в честь умершего дяди — Равшаном. Родилась девочка. Менять что-то не стали. Так и пошла по жизни Равшана — под опекой строгой бабушки-акушера, пережившей войну, и на расстоянии от рано разведённых родителей-актёров.

В двенадцать лет случился первый кинодебют — ради роли в артхаусной драме она без колебаний остригла косы, которые берегла годами. Тогда она впервые поняла: ради кино можно пожертвовать всем. Это чувство останется с ней навсегда.

Москва встретила девятиклассницу жестоко. Первые три года она плакала по дому, по бабушке, по солнечному Ташкенту. Но отступать было некуда. Филфак МГУ, работа редактором на ТВ, бесконечные курсы актёрского мастерства. Её путь — классическая западная модель: эпизоды, реклама, сериалы. Никаких подарков судьбы.

Настоящий прорыв случился в 2008‐м, когда 28-летняя актриса сыграла 17-летнюю старшеклассницу в «Барвихе». Убедительно, органично, после этого режиссёры выстроились в очередь.

Первая потеря, которая всё изменила

Первым мужем Равшаны стал фотограф Семён Курков — его фамилию она оставила себе навсегда. Они мечтали о ребёнке. И беременность наступила. Но на пятом месяце врач вынес приговор:

«Плод умер месяц назад. Если не сделать аборт, начнётся заражение крови».

Это даже не называлось абортом — это было спасение собственной жизни. Но сердце женщины, уже чувствовавшей шевеление под сердцем, разбилось вдребезги. Брак не выдержал. С тех пор Равшана называет своих детей «намоленными, долгожданными». Она поняла: материнство — не данность, его нужно заслужить, вымолить, выстрадать.

Четыре года в режиме ожидания

На «Кинотавре» 2004 года она встретила актёра Артёма Ткаченко. Роман, свадьба — их называли самой красивой парой российского кино. Но идиллия распалась о быт.

«Я была безумно влюблена в Тёму и мечтала родить от него, — вспоминает Равшана. — Но он всё время говорил: "Не сейчас. Нет квартиры. Ребёнок свяжет нам руки"».

Она ждала четыре года. Терпела, надеялась, любила — без оглядки. А он откладывал. Временная дистанция растянулась в пропасть.

«Когда наши отношения стали больше напоминать брата и сестру, я поняла — нет смысла продолжать», — призналась актриса.

Развод 2008 года дался тяжело. Ирония судьбы: после расставания с Курковой Ткаченко резко переменил взгляды и стал отцом... четырежды.

Счастье не в миллионерах

Потом был роман с генеральным директором «Главкино» Ильёй Бачуриным. Четыре года, предложение руки и сердца, но без штампа в паспорте.

«С Ильёй я могу быть слабой, — говорила Куркова. — И мне это нравится».

Она поладила с его детьми от первого брака, с бывшей женой. Казалось, вот оно — долгожданное спокойствие. Но и эта история закончилась.

Актриса сделала вывод: чем меньше обсуждаешь личную жизнь, тем счастливее она складывается. С тех пор её сердце под замком.

Два чуда после сорока

В 2020 году — ей уже 40 — Равшана родила сына. Гаспара. Отцом стал бизнесмен Сергей Амарян, с которым они расстались вскоре после рождения ребёнка, но оба участвуют в воспитании. Актриса скрывала факт материнства целый год.

А в 2023-м случилось второе чудо — дочь Самира. Имя отца Равшана не раскрыла до сих пор. Лишь однажды обмолвилась, что «хотела родить от русского мужчины, который подходил ей по всем параметрам». Рожала сама, без суррогатных технологий. И когда Самире исполнилось три года, посвятила дочери нежные слова в соцсетях:

«Моя Бусинка — настоящее чудо, благословение и самая удивительная девочка на свете».

Сегодня Равшане Курковой 46. Она по-прежнему востребована — в планах «Чайки-2», «Первый номер», экранизация Стругацких от Бондарчука. Она следит за собой, после вторых родов сбросила 14 килограммов и выглядит потрясающе.

Цыганка в детстве нагадала ей славу и множество поклонников. Пророчество сбылось. Но счастье оказалось не в миллионерах, не в громких романах, не в штампах в паспорте. А в маленьких руках, в детском смехе, в ощущении, что долгожданное чудо наконец случилось. И Равшана его вымолила. Сама. Без надёжного плеча. Но с огромной, светлой, сияющей любовью.