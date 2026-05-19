Марк Богатырев: тайная жизнь кумира миллионов россиян

Марк Богатырёв знаком зрителям в первую очередь по роли повара Максима в сериале «Кухня» и князя Василия в исторической ленте «Великая». За его плечами - четыре десятка ролей в кино, работа в театре и непростая личная история, которую он долго скрывал от посторонних. В данной публикации приоткроем завесу весьма разнообразной тайной жизни кумира миллионов россиян.

Детство без отца и ранний труд

Будущий актёр родился в неполной семье и воспитывался мамой и бабушкой. Родители не состояли в браке. Когда Марина Викторовна узнала, что ждёт ребёнка, Котэ Симонян (биологический отец) настаивал на прерывании беременности. После рождения сына он прекратил любое с ним и его матерью общение.

«Рос без отца. Никогда его не видел, даже на фотографии - мать их не сохранила. Она рассказывала, что папа - армянин, служил в армии в Обнинске. Судя по всему, он был настоящим ловеласом. Мама влюбилась, закрутился роман - на свет появился я. Отец был против моего рождения - и родители расстались», - рассказывал в своих интервью Богатырёв.

Воспитывала мальчика в основном бабушка, так как матери пришлось много работать. Уже с 14 лет Марк начал зарабатывать сам, чтобы помочь семье. Позже, когда актёр стал известным, он пытался разыскать отца через передачу «Жди меня», но поиски не увенчались успехом.

Путь к мечте через атомную энергетику

Любовь к искусству проснулась у Богатырёва рано: он ходил в театральную студию и грезил сценой. Однако мать уговаривала сына получить серьёзную специальность. Марк пошёл у неё на поводу и поступил в Обнинский институт атомной энергетики на экономический факультет.

Получив диплом, он всё же решил осуществить мечту и стал поступать в Школу-студию МХАТ. Экзамены прошли легко. Он учился у известного педагога Игоря Золотовицкого и уже в студенческие годы выходил на сцену МХАТа в постановках «Ундина» и «Мастер и Маргарита».

Жить на одну стипендию было невозможно, поэтому Марк подрабатывал репетиторством. Брать деньги у матери, которую жалел с детства, он не привык.

Сниматься в кино Марк начал на первых курсах. Дебютной стала главная роль в детективе «Ненасытные». Но затем последовала пауза в шесть лет, когда актёру доставались лишь эпизоды в комедиях и детективах. Всё изменилось в 2012 году. Роль повара Максима Лаврова по прозвищу «Огузок» в сериале «Кухня» принесла ему всенародную любовь. Съёмки растянулись на несколько сезонов.

Параллельно он снимался в мелодраме «Учителя», спортивной драме «Чемпионы» (роль биатлониста Николая Круглова), а также в историческом фильме «Великая». Успех закрепили роли в сериале «Серебряный бор» и мелодраме «Корни». Потом были «Папаши», «Мастодонт», «Домовенок Кузя»...

Личная жизнь актёра долгое время оставалась за семью печатями. Первой серьёзной любовью стала актриса Елена Подкаминская. Пара планировала свадьбу, но через год отношения рухнули: у избранницы появился другой мужчина. Марк тяжело переживал разрыв, впал в депрессию и даже пытался свести счеты с жизнью.

Затем был короткий роман со стюардессой Надеждой Толубеевой, который тоже быстро закончился. Судьбоносной стала встреча с актрисой Татьяной Арнтгольц. Пара скрывала свои отношения и сыграла тайную свадьбу. В этом браке родился сын Данила.

«Я для себя в какой-то момент решил, что никогда не буду вступать в отношения с актрисами. Но вот так. Не знаю, мне кажется, великая поговорка «не зарекайся» работает... С первого дня, когда я только увидел Таню, и до момента, как я признался ей в любви и сделал предложение, я точно знал, что это моя женщина», - признавался в 2022 году Богатырёв.

Увы, но в 2025 году семья распалась. По информации прессы, после развода Татьяне осталась просторная квартира в центре Москвы, а Марк живёт в скромном жилье на окраине столицы. Сегодня актёр продолжает работать. Он занят сразу в нескольких картинах («Домовенок Кузя - 2», «Привет, медведь!», «Лето будет общим» и др.). Известием о новых серьёзных отношениях Марк Богатырёв пока своих многочисленных поклонников не порадовал.