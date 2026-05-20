«Подмосковные вечера»: как Владимир Трошин покорил мир

«Подмосковные вечера»: Марлен Дитрих обалдела от голоса Владимира Трошина

Московский Комсомолец

Он артист на самом деле, драматический артист МХАТа. Ну, кто-то скажет: звезд с неба не хватал. Хорошо, согласен. Только звезды сошлись для него совсем по-другому, и одна из них, падая, попала именно в него, Владимира Трошина. И тогда он спел «Подмосковные вечера» тем самым своим бархатным, нежным баритоном. Сказать, что вся страна после этого сошла с ума, мало. Весь мир принял сердцем эту песню от Трошина. Весь мир полюбил нас через нее, понял, почувствовал. Это было недавно, это было давно.

© ТАСС

Трошин сыграл немало ролей во МХАТе, Олег Ефремов довольно часто его привлекал. В кино у него 25 картин. Оказалось, не это главное. Тот голос, он даже снится. Не знаю, как это назвать — драматический артист на сцене или уже состоявшийся певец. Когда и голос, и душа, и сердце — три в одном, вот и получаются такие «Подмосковные вечера».

В 1988-м, когда состоялся раздел МХАТа, он ушел вместе с Татьяной Дорониной. Но и там был на вторых ролях. Потому что главной ролью для него стала песня, которую не задушишь, не убьешь. «Песня остается с человеком, песня не прощается с тобой». Он и шел с песней по жизни, и если бы даже в его репертуаре остались только эти «Подмосковные вечера», уже Трошина можно было назвать знаменитейшим исполнителем. Но пел много и самое разное, музыка Союза композиторов, слова Союза писателей. Лучших композиторов и лучших поэтов. Да, советских, но разве в новом времени кто-то создал что-либо прекраснее?

Трошин выступал вместе с приехавшей в Союз Марлен Дитрих, великой Марлен Дитрих. Так вот, от его голоса она просто обалдела. Марлен почувствовала в этом голосе такой секс, а она отлично знала, что это такое. Она пошла на голос, к нему и преклонялась перед ним, Трошиным, великая Марлен. Да, а это уже высшее признание.

Владимир Трошин прожил долгую жизнь, непростую, но счастливую. И оставил нам эти «Подмосковные вечера» на память о себе. Вся Россия их до сих пор поет, весь мир. Несмотря ни на что. Это наша визитная карточка. И Владимира Трошина лично.