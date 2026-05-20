«Подмосковные вечера»: как Владимир Трошин покорил мир

Он артист на самом деле, драматический артист МХАТа. Ну, кто-то скажет: звезд с неба не хватал. Хорошо, согласен. Только звезды сошлись для него совсем по-другому, и одна из них, падая, попала именно в него, Владимира Трошина. И тогда он спел «Подмосковные вечера» тем самым своим бархатным, нежным баритоном. Сказать, что вся страна после этого сошла с ума, мало. Весь мир принял сердцем эту песню от Трошина. Весь мир полюбил нас через нее, понял, почувствовал. Это было недавно, это было давно.

Трошин сыграл немало ролей во МХАТе, Олег Ефремов довольно часто его привлекал. В кино у него 25 картин. Оказалось, не это главное. Тот голос, он даже снится. Не знаю, как это назвать — драматический артист на сцене или уже состоявшийся певец. Когда и голос, и душа, и сердце — три в одном, вот и получаются такие «Подмосковные вечера».

В 1988-м, когда состоялся раздел МХАТа, он ушел вместе с Татьяной Дорониной. Но и там был на вторых ролях. Потому что главной ролью для него стала песня, которую не задушишь, не убьешь. «Песня остается с человеком, песня не прощается с тобой». Он и шел с песней по жизни, и если бы даже в его репертуаре остались только эти «Подмосковные вечера», уже Трошина можно было назвать знаменитейшим исполнителем. Но пел много и самое разное, музыка Союза композиторов, слова Союза писателей. Лучших композиторов и лучших поэтов. Да, советских, но разве в новом времени кто-то создал что-либо прекраснее?

Трошин выступал вместе с приехавшей в Союз Марлен Дитрих, великой Марлен Дитрих. Так вот, от его голоса она просто обалдела. Марлен почувствовала в этом голосе такой секс, а она отлично знала, что это такое. Она пошла на голос, к нему и преклонялась перед ним, Трошиным, великая Марлен. Да, а это уже высшее признание.

Владимир Трошин прожил долгую жизнь, непростую, но счастливую. И оставил нам эти «Подмосковные вечера» на память о себе. Вся Россия их до сих пор поет, весь мир. Несмотря ни на что. Это наша визитная карточка. И Владимира Трошина лично.