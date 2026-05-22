Как Адам Вейде служил в Потешных войсках и создавал первый Устав русской армии

Иностранцы в истории России сыграли заметную роль. Кто-то из них оказался совершенно бесполезен и приезжал сюда исключительно на заработки, а частенько и вовсе с мошенническими целями. Но были и те, кто служил верой и правдой и считал страну своей отчизной. Одним из таких стал генерал Адам Вейде – именно его Устав заложил основы регулярной русской армии, а некоторые его положения действуют и до сих пор.

Генералом Адам Адамович Вейде стал не сразу. Ну в том смысле, что Петр частенько жаловал генеральское звание специалисту, чтобы привлечь его на службу, но в этом случае было не так. Вейде издалека везти не надо, он был рядом, под боком – родился в Москве, в Немецкой слободе в 1667 году. Более точно не знаем – дата появления на свет не сохранилась, только год.

Его отец был полковником, поступил на службу в России в 1661 году. Петр, который частенько бывал в Немецкой слободе, предложил молодому Вейде обучать и командовать подразделением в его потешном войске. Тот не возражал и был зачислен майором Преображенского полка.

Вскоре полки станут совсем не такими потешными, а вполне боевыми и регулярными, заслуга в этом Вейде очевидна. И для Петра тоже. Это становится понятным уже в знаменитых Кожуховских маневрах 1694 года. Вейде, вместе со своим полком, участвует в обоих Азовских походах Петра в 1695-1666 годах, руководит инженерными работами. Когда Азов взяли, то именно Вейде был отправлен в Венгрию и Саксонию с известием об этом.

Сопровождал Петра и в Великом посольстве. Но не просто в свите, а с целью обучения. В отличие от наших боярских недорослей, которым пользу наук еще в головы вбивать требовалось, подгонять Вейде нужды не было. Он старательно изучал военную науку во Франции и Англии. Результатом стало появление в 1698 году первого Устава русской армии («Воинский устав»), который в исторической и военной науках так и зовется – «Устав Вейде».

На протяжении нескольких лет он служил руководством для армии, Адам Адамович посвятит его Петру. На его основе будут разработаны «Уложение или право воинского поведения» для армии Бориса Шереметьева в 1705 году и «Артикул…» для кавалерии Александра Меншикова в 1706 году. В 1716 году, когда Петр издаст уже официальный Устав, Вейде примет активное участие в его составлении.

В Уставе Вейде были изложены в основных чертах устройство русской армии, правила военно-административного порядка для пехотных полков. Прописаны должностные обязанности от рядового и младшего офицера до главнокомандующего. Указаны правила строевого обучения. Определены правила поведения солдат в бою, в карауле, просто в строю.

И тут же появилась возможность реализовать его положения на практике. Осенью 1699 года Петр поручает Вейде и Головину формирование и обучение новых полков. За короткое время они должны были создать 18 пехотных полков и 2 драгунских. На долю Вейде выпало обучение стольников, стряпчих и жильцов. К 1700 году эти задачи выполнены и Адам Адамович становится командиром одной из дивизий в 10 полков. В историю она так и вошла как «дивизия Вейде».

А история эта сперва была не слишком радостная. Войска поступили под начало герцога де Кроа, который стал командующим под Нарвой после спешного отъезда Петра. Как известно, ту битву русские войска вчистую проиграли гораздо более малочисленным шведам, де Кроа и «импортные» генералы сдались и вовсе не участвуя в ней и не командуя.

Но только не Вейде. Да, полки его дивизии еще были слабо обучены (много ли успеешь за год при отсутствии ветеранов?), не имели никакого опыта. Но продержались гораздо дольше остальных, сохраняя порядок. Сам генерал сражался отчаянно и, в отличие от «коллег», был взят в плен в бою. Его отвезли в Стокгольм.

Но Петр не забывал про своего сподвижника и как только представилась возможность в 1710 году обменял генерала на коменданта Рижской крепости графа Штремберга. В плену Вейде не терял время даром и тщательно изучил строение шведской армии – полезнейшая информация для Петра, ведущего Северную войну!

Но вначале новые знания пришлось применять в ином месте – в 1711 году генерал принимает участие в провальном Прутском походе, в котором русский царь-реформатор чуть не погиб – снова командовал дивизией. Вейде оказался среди тех советников, который рекомендовали Петру смело форсировать Днестр. Печальное было решение.

Но зато вскоре отлично показал себя в сражениях на севере. В 1714 Веде вместе с 7 пехотными и 2 драгунскими полками был послан в Финляндию. Но проявил себя не на суше, а на… море. Во время Гангутского сражения именно Вейде командовал галерой Петра. После той славной баталии, первой русской победы в морском сражении, царь наградил генерала орденом Андрея Первозванного – более высокого отличия в России не было.

А еще сделал шефом гренадерского полка, который с тех пор так и стали звать «полком Вейде». Он сопровождал Петра в его поездке в Копенгаген, командовал русскими войсками в Мекленбурге в 1715-1716 годах.

И, наконец, вот принял участие в составлении уже официального Устава русской армии от 1716 года, который как раз строился по его образцу от 1698 года. Но уже дополненный знаниями реальных боевых действий. В 1718 году генерал Вейде возглавил Военную коллегию – сейчас бы сказали, что стал министром обороны.

Однако долгая служба, а главное шведский плен, не прошли даром для здоровья. 26 июня (7 июля) 1720 года Адам Адамович Вейде скончался. Петр распорядился похоронить соратника в Александро-Невской Лавре в Санкт-Петербурге.

Это тем более удивительно, что Вейде так и не принял православия, оставшись лютеранином. И никому не пришло в голову возмутиться – уважение к этому иностранцу, родившемуся в России, всю жизнь служившего ей, и почившего на ее земле – было огромным, а благодарность русских людей безмерной.