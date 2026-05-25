Григорий Перельман: как живет самый загадочный гений России

Есть люди, которых слава настигает против их воли. Григорий Перельман — именно такой человек. Математик, решивший задачу, над которой 100 лет ломали головы лучшие умы планеты, сегодня ходит за хлебом в обычный супермаркет с пластиковым пакетом в руках. И, судя по всему, абсолютно счастлив.

Сосед, которого не узнают в очереди

Купчино — один из самых обычных спальных районов Санкт-Петербурга. Панельные многоэтажки, детские площадки, «Пятёрочки» на каждом углу. Именно здесь, среди привычной городской серости, живёт человек, чьё имя знают в Кембридже, Токио и Париже.

Соседи давно привыкли к тихому мужчине в поношенной куртке. Он кивает при встрече, не задерживается у лифта, не жалуется на коммунальщиков. Кассиры в местном магазине знают: этот покупатель всегда платит наличными, берёт самое необходимое и уходит молча. Батон, молоко — и домой.

Никто не устраивает сцен, не просит автограф, не достаёт телефон для селфи. Потому что большинство просто не знает, кто стоит рядом с ними в очереди.

Задача, которую никто не мог решить

Чтобы понять масштаб личности этого человека, нужно немного отступить назад.

В начале XX века французский математик Анри Пуанкаре сформулировал гипотезу о природе трёхмерных пространств. Звучит скучно — но за этой задачей стоит одно из фундаментальных описаний устройства нашей Вселенной. Десятилетия попыток, сотни провалившихся доказательств, несколько ложных триумфов. Задача стала символом математической непокорности.

В 2000 году американский Математический институт Клэя включил её в список семи «задач тысячелетия» — и пообещал миллион долларов тому, кто справится с любой из них. За 20 лет с момента создания этого списка лишь одна задача была решена. Угадайте кем.

Тихий петербуржец Григорий Перельман опубликовал своё доказательство не в престижном журнале, а просто разместил статьи в интернете. Без помпы, без пресс-конференций, без соавторов. Мировое математическое сообщество несколько лет проверяло его работу — и не нашло ни одной ошибки.

«У меня есть всё необходимое»

Когда в марте 2010 года институт Клэя объявил о присуждении Перельману «Премии тысячелетия», весь научный мир замер в ожидании торжественной церемонии. Миллион долларов, признание, слава — всё это уже лежало перед ним на блюдечке.

Перельман не приехал.

Вместо этого он коротко дал понять журналистам, что награда ему не нужна:

«У меня есть всё необходимое для жизни», — примерно так передавали суть его слов те, кому удалось до него дозвониться.

Шок в научном сообществе был настоящим. Люди, посвятившие жизнь математике, не могли понять: как можно отказаться от признания, которого заслуживаешь? Но дело было не в капризе и не в эксцентричности ради эксцентричности. Перельман считал несправедливым, что его имя поставили выше имени американского математика Ричарда Гамильтона, чьи идеи стали фундаментом для итогового доказательства. Принять деньги в одиночку — значит согласиться с этой несправедливостью. Он не согласился.

Спартанский быт мирового гения

Сегодня Григорию Перельману 59 лет. Он по-прежнему живёт в той же квартире в купчинской «панельке», где вырос. Вместе с пожилой мамой. Лифт здесь старый, стены давно просят ремонта, но хозяина квартиры это, кажется, совершенно не беспокоит.

Внутри — почти монашеская обстановка. Потёртый линолеум, старая мебель, горы бумаг с формулами. Формулами, которые на этой планете способны понять буквально единицы людей. Никаких смартфонов последней модели, никаких умных колонок, никаких подписок на стриминговые сервисы. Зачем всё это тому, кто живёт исключительно внутри собственного интеллекта?

Отдельная история — его внешний вид. Поношенная куртка, старый свитер. Фотографии, которые изредка появляются в сети, неизменно вызывают в комментариях бурную реакцию: одни жалеют, другие восхищаются, третьи недоумевают.

«Как можно так жить, имея такой мозг?» — спрашивают одни.

«Он просто свободен, а вы — нет», — отвечают другие.

Письма из Японии и букеты у двери

Несмотря на то что Перельман давно отгородился от публичной жизни, мир не отгородился от него.

Почтовый ящик в его подъезде регулярно переполнен. Письма приходят со всего света — из Японии, Франции, Германии, Бразилии. Студенты пишут слова восхищения. Профессора — слова уважения. Иногда у двери появляются скромные букеты цветов с благодарственными записками от тех, кто специально приехал в Купчино, чтобы хотя бы постоять у его подъезда.

Сам Перельман на эти знаки внимания никак не реагирует — по крайней мере публично. Журналисты, которые годами пытаются взять у него хоть какой-то комментарий, знают: стоит ему заметить человека с диктофоном или камерой, как он ускоряет шаг и исчезает за дверью подъезда. Быстро и окончательно.

Свобода, которую не купишь за миллион

Есть что-то очень важное в истории Перельмана, что люди часто упускают за разговорами о чудаковатости и бедности.

Он не беден в том смысле, в каком мы привыкли понимать это слово. Он беден добровольно. Это принципиально разные вещи. Человек, который мог бы жить где угодно и как угодно, выбрал конкретный маршрут: квартира — магазин — квартира. И в этом выборе нет ничего трагичного. Трагедия была бы, если бы он страдал. Судя по всему — не страдает.

Психологи, которые заочно анализируют подобные случаи, говорят об особом типе личности: люди, для которых внутренний мир настолько богат, что внешняя среда попросту не имеет значения. Им не нужна вилла, потому что всё интересное происходит не снаружи, а внутри. В цифрах, формулах, структурах пространства.

Перельман решил одну из величайших загадок математики. Получил за это мировое признание. И отказался от него. Не потому что обиделся на мир. А потому что у него действительно есть всё необходимое.

Может быть, в этом и есть настоящая свобода — та, которую не купишь ни за какой миллион.