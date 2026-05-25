Свой «звездный билет» Георгий Гречко не отдал никому

Сегодня исполнилось бы 95 лет замечательному космонавту Георгию Михайловичу Гречко. Он был одним из первых "гражданских" - инженеров, которые полетели в космос. До этого у него уже была суперработа: запуск первого спутника, разработка аппаратов к дальним планетам. Тогда витала идея полета человека вокруг Солнца. Они обсуждали вопросы размещения корабля в точках либрации, а при полете к Марсу - возможность причаливания к спутникам Фобос или Деймос...

Когда решили создать спецотряд космонавтов-испытателей для полета на Луну, Гречко не раздумывал ни секунды. Если бы все получилось, то он работал бы на окололунной орбите, а командир экипажа высаживался на Луну. Увы, программу закрыли. Но свой "звездный билет" Георгий не отдал уже никому.

Мне посчастливилось пересекаться с Георгием Михайловичем на разных мероприятиях. Меня всегда поражало: человек, у которого за спиной были три космических полета, рекорды и - риск на грани жизни и смерти, всегда рассказывал о них только с улыбкой.

Мало кто знает: даже его первый полет в 1975 году на "Союзе-17" вместе с Алексеем Губаревым мог стать последним. Тогда при возвращении "заартачились" парашюты: не выпускался ни основной, ни запасной. Система сработала лишь у самой Земли.

"Алексей говорит: ни хрена себе, мягкая посадка, - вспоминал Георгий Гречко. - А я ему отвечаю: "Мягкой она называется только потому, что мы получаем очень твердые удары по мягкому месту".

Через два года - второй полет, с Юрием Романенко. Космонавты отработали в невесомости 96 дней. Столько тогда не летал еще никто: они установили 16 рекордов. Но Георгию Гречко сами по себе рекорды были не интересны. Ему было интересно другое: например, открыть слоистую структуру атмосферы или тайну серебристых облаков. В том полете экипаж испытывал новый скафандр для открытого космоса. И сложилась ситуация, когда все зависело опять-таки от нестандартного решения. Рискнули? Конечно.

А в свой третий полет в 1985 году Гречко полетел в 54 года. И это тоже был рекорд: Георгий Михайлович стал самым "возрастным" космонавтом в мире, поднявшимся на орбиту. Всего он отработал в космосе 134 дня 20 часов 32 минуты.

Именно Гречко приоткрыл завесу многих тайн космических будней. Помните, всех волновал вопрос: есть ли на борту станции спиртное? Позвонила Георгию Михайловичу. Он рассмеялся.

"В свое время вопрос - разрешить поставку в космос коньяка или нет - рассматривался даже на заседании коллегии министерства здравоохранения, - рассказал Гречко. - И академик Олег Газенко сказал: "Там, на орбите, у человека очень тяжелое эмоциональное состояние. Если перед сном ребята выпьют по 5-7 граммов коньяка, чтобы снять напряжение, то я - за". Но чтобы перед каким-нибудь экспериментом, перед стыковкой? Никогда такого не было! У нас на борту, к примеру, имелась туба со 125 граммами коньяка, на которой было написано "кофе". Кто ее положил, не знаю. Но что она есть, нам сообщили к какому-то празднику. Тогда на борту находились два экипажа - четыре человека. Даже если бы эту несчастную тубу мы выпили залпом, то, посчитайте, сколько бы пришлось на каждого. Но и без того "запас" растягивался на дни и месяцы".

Дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко был доктором физико-математических наук, ведущим научным сотрудником Института физики атмосферы Академии наук. Долгие годы вел телепрограмму "Этот фантастический мир". Он любил говорить: