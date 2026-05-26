Плохая привычка хорошего человека. Что разрушило жизнь Олега Даля?

25 мая могло бы исполниться 85 лет талантливому актеру Олегу Далю. Он не успел получить при жизни никаких званий, не был ни заслуженным, ни народным артистом, но о нем до сих пор помнят. В чем причина раннего ухода из жизни и неослабевающего интереса зрителей к его кинотворчеству в материале MIR24.TV.

Олег Даль в фильме «Мы смерти смотрели в лицо»

«Человек, который сомневается»

Олег Даль не дожил до своего 40-летия всего двух месяцев. Его смерть стала неожиданным ударом для родных и коллег. Часто причиной столь ранней кончины актера называют алкоголь пусть не прямой, но косвенной. По официальной версии, он умер от инфаркта. Кто-то из его знакомых еще в 1981 году уверял, что актер специально выпил большое количество водки и случилось непоправимое. Однако близкий круг коллег, прибывших с ним на последние кинопробы в Киев, свидетельствует, что Даль всего лишь угостил в тот вечер друзей, а сам не пил.

Три года назад актер Виктор Тульчинский в одном из интервью спустя 42 года после случившегося сообщил, что в горле Олега Даля эксперты обнаружили застрявшую таблетку снотворного: он пытался запить ее водой, но поперхнулся и задохнулся, не смог даже позвать на помощь. Тульчинский заверил, никаких пустых бутылок из-под алкоголя в номере погибшего товарища не обнаружили. Третья супруга Олега Даля, Елизавета Апраксина, тоже подтверждала, что ее муж старался держаться, вшив себе антиалкогольную капсулу, но та на момент смерти уже израсходовала весь потенциал.

Антиалкогольный препарат привозила из-за границы Марина Влади для Владимира Высоцкого, а заодно и для Олега Даля из Франции еще в 1973 году. И на какое-то время это действительно помогло. Но когда 25 июля 1980 года не стало Высоцкого, коллеги из актерской среды предполагали, что хоть эта смерть сможет отрезвить в прямом смысле Даля. Но случилось иначе. Актер впал в депрессию и сразу объявил, мол, следующим станет он. Прошло чуть больше полугода, и на самом деле хоронили уже «принца Флоризеля».

Удивительным образом фильмография и театральные роли Олега Даля отражают его отношение к жизни. Ему часто предлагали роли шутов, уголовников, алкоголиков и он правдоподобно играл даже злодеев, достаточно вспомнить его озвучку профессора Мориарти, исполненного Виктором Евграфовым в фильмах о Шерлоке Холмсе.

В 1970 году зрители в СССР и за рубежом увидели пластичного острослова-шута в «Короле Лире» Григория Козинцева. Фильм получил множество международных наград, а режиссер ни разу не пожалел, что пригласил Олега Даля на эту характерную роль, несмотря на его пьяные выходки.

«Я натура слабая, вялая, подчиненная»

Именно эта фраза стала визитной карточкой персонажа Ивана Лаевского, исполненного Олегом Далем в фильме «Плохой хороший человек» Иосифа Хейфица, который вышел в 1973 году.

В том же году состоялась премьера «Земли Санникова Альберта Мкртчяна и Леонида Попова. В этот период Олег Даль сильно выпивал, заявлялся ранним утром на съемочную площадку уже навеселе. Поведение актера истощило терпение режиссеров, и они «убили» главного героя Крестовского значительно раньше, чем планировали, чтобы хоть как-то стабилизировать атмосферу и спокойно доснять оставшиеся сцены без лишней нервотрепки.

Когда-то актерская стезя привлекла юношу из подмосковной деревни Люблино (сейчас это давно благоустроенный район Москвы) ролью Печорина. Ради нее он поступил в Театральное училище имени Щепкина. Потом страдал, что ему дают второстепенные роли в театрах, так и пристрастился к алкоголю, заливая ущемленную гордость спиртным.

Успех пришел к Олегу Далю не сразу, но зато навсегда. Героя уже не нашего времени он сыграет в 1975 году в фильме-спектакле Анатолия Эфроса «Страницы журнала Печорина», так исполнится мечта его юности.

Несуразности личной жизни тоже были одной из причин увлечения горячительными напитками. Первая жена Нина Дорошина его не любила, сбежала к Олегу Ефремову почти сразу же. Вторая супруга, Татьяна Лаврова, любила так, что стала пить за компанию, пока не поняла - это гибель обоих.

И только третья спутница жизни, Нина Апраксина, бывшая возлюбленная писателя Сергея Довлатова, сумеет своей преданностью и благоразумием на какое-то время остановить алкомарафон талантливого, но ранимого Даля. И после его смерти обвинит себя, что не поехала с ним на кинопробы в Киев.

Примечательно, что в последнем фильме «Незваный друг» Леонида Марягина, Олег Даль сыграл бескомпромиссного ученого-химика. А вот «Отпуск в сентябре», снятый в 1979 году Виталием Мельниковым по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота», зрители увидели только в 1987 году. Актер перевоплотился в Зилова, что в контексте его собственной жизни было весьма символично.

Неэтично вспоминать давно почившего человека с неприглядной стороны его частной жизни, поэтому лучше просто посмотреть прекрасные фильмы с его участием: «Приключения принца Флоризеля», «Расписание на послезавтра», «Женя, Женечка и «катюша», «Тень», «Горожане», «Обыкновенная Арктика», «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» и многие другие. И таким образом почтить его память.