Цари-неудачники: каким правителям России совсем не повезло

История русской монархии знает великих правителей, чьи имена гремят сквозь века, — Иван Грозный, Пётр Первый, Екатерина Великая. Но рядом с ними, в тени их славы, стоят фигуры совсем иного рода. Люди, которым корона принесла не власть и величие, а беды, унижения и трагический конец. Одни царствовали считанные дни, другие так и не дожили до венчания на царство, третьи занимали трон формально, не имея ни реальной власти, ни возможности что-либо изменить.

Их можно назвать монархами-неудачниками — не потому, что они были глупы или бездарны, а потому, что обстоятельства, эпоха и судьба сложились против них самым жестоким образом. Вспомним тех, кому корона досталась как проклятие.

Фёдор Годунов: шестнадцатилетний царь на полтора месяца

Сын Бориса Годунова Фёдор был, по свидетельствам современников, на редкость способным юношей. Он получил прекрасное по тем временам образование, увлекался картографией — ему приписывают одну из первых русских карт страны. Отец готовил его в наследники, мечтал основать новую династию.

Фёдор взошёл на трон в апреле 1605 года, после внезапной смерти Бориса Годунова. Ему было всего шестнадцать лет. А правил он чуть больше месяца. На страну надвигался Лжедмитрий I, и войско, и народ один за другим переходили на сторону самозванца.

В июне 1605 года в Москве вспыхнул мятеж. Юного царя и его мать схватили. Несколько дней спустя их убили — задушили в собственном доме. Официально было объявлено, что они отравились сами, но в это мало кто поверил. Тело Фёдора выставили на всеобщее обозрение со следами насильственной смерти.

Так закончилась короткая жизнь талантливого юноши, который не сделал ничего дурного, но оказался сыном неугодного народу царя в самый страшный момент русской истории — в начале Смуты.

Василий Шуйский: царь, которого выдали врагам

Василий Шуйский — фигура трагикомическая и горькая одновременно. Хитрый, изворотливый боярин, он сумел в разгар Смуты захватить трон, но удержать его так и не смог.

Шуйский стал царём в 1606 году, после свержения Лжедмитрия I. Но его правление было сплошной чередой бедствий: восстание Болотникова, появление Лжедмитрия II, иностранная интервенция. Страна разваливалась на глазах, а власть царя не простиралась дальше Москвы.

В 1610 году бояре свергли Шуйского и насильно постригли в монахи. Но и этого ему показалось мало. Бывшего царя выдали полякам и увезли в Польшу как живой трофей. Там, в плену, Василий Шуйский был вынужден участвовать в унизительной церемонии — преклонить колени перед польским королём Сигизмундом III.

Умер он в польском плену, в Гостынинском замке, в 1612 году. Прах последнего царя из рода Рюриковичей вернули на родину лишь спустя годы. Трудно представить более позорный финал для русского монарха.

Иван VI Антонович: император, проведший всю жизнь в заточении

Пожалуй, самая трагическая фигура в этом ряду. Иван Антонович был провозглашён императором, когда ему было всего два месяца от роду — в 1740 году, после смерти императрицы Анны Иоанновны. От его имени правила сначала регент Бирон, затем мать младенца Анна Леопольдовна.

Царствование длилось чуть больше года. В ноябре 1741 года произошёл дворцовый переворот, в результате которого на престол взошла Елизавета Петровна. Младенца-императора и его семью арестовали.

Дальше началась многолетняя трагедия. Ивана разлучили с родителями. Его держали в строжайшей изоляции, под чужим именем, в полной тайне. Большую часть жизни он провёл в одиночном заключении — сначала в ссылке, затем в Шлиссельбургской крепости. Ему запрещалось общаться с кем-либо, его существование держалось в секрете.

Человек, рождённый императором, вырос узником, не знавшим ни нормального детства, ни свободы, ни даже собственного настоящего имени. Когда в 1764 году подпоручик Мирович попытался освободить Ивана и провозгласить его императором, охрана, действуя по тайной инструкции, убила узника. Ему было двадцать три года.

Иван VI Антонович так и не пожил жизнью обычного человека, не говоря уже о жизни монарха.

Корона, доставшаяся ему в колыбели, обернулась пожизненным заточением и насильственной смертью.

Пётр III: самодержец, не понявший страну

Пётр III — император, чьё короткое правление и нелепая гибель сделали его одним из самых обсуждаемых неудачников на русском троне.

Внук Петра Великого, он родился и вырос в Германии, был воспитан в немецкой культуре и до конца жизни так и не стал по-настоящему русским ни по духу, ни по привычкам. Он откровенно восхищался прусским королём Фридрихом II и не скрывал этого даже в разгар войны России с Пруссией.

Взойдя на престол в 1761 году, Пётр III успел принять несколько важных решений — например, знаменитый Манифест о вольности дворянства, освободивший дворян от обязательной службы. Но его поведение, пренебрежение русскими традициями, заключение мира с разгромленной Пруссией, отказ от всех завоеваний в Семилетней войне восстановили против него гвардию и двор.

Правил он всего полгода. Летом 1762 года его свергла собственная жена — будущая Екатерина Великая. Вскоре после отречения Пётр III погиб в Ропше при обстоятельствах, которые до сих пор остаются предметом споров историков. Официальная версия гласила о «геморроидальных коликах», но мало кто сомневался в насильственной смерти.

Так бесславно закончил свои дни человек, который на короткий миг стал самодержцем огромной империи, но так и не сумел её понять и принять.

Лжедмитрии: самозванцы, игравшие в монархов

Особая категория русских «неудачников на троне» — самозванцы Смутного времени. Лжедмитрий I сумел добиться невероятного: он действительно стал русским царём, его признала даже мать настоящего царевича Дмитрия. Около года, в 1605–1606 годах, он реально правил страной из Кремля.

Но кончил он страшно. В мае 1606 года в результате заговора и народного восстания его убили. Тело надругательски выставили на Красной площади, а затем, по легенде, сожгли, прах смешали с порохом и выстрелили из пушки в сторону Польши — туда, откуда он пришёл.

Лжедмитрий II, прозванный «Тушинским вором», даже до Кремля не добрался — он создал альтернативный двор в подмосковном Тушине, но настоящей власти так и не получил, а в итоге был убит своими же сторонниками.

Эти люди дотянулись до вершины власти обманом, но удержать её не смогли — и расплатились жизнью.