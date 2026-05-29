Как дипломированный художник Алексей Травкин стал дворником и хранителем истории

Кисловодчанина Алексея Травкина часто можно увидеть в исторической части курорта — в кислотно-желтой манишке и с метлой в руках он наводит порядок на улицах города. Но после работы или в обеденный перерыв Алексей перевоплощается: делает художественные наброски, фотографирует понравившиеся виды на телефон, чтобы дома изобразить их на бумаге. Ведь Алексей не просто дворник, а дипломированный художник-декоратор и краевед-любитель.

Судьбоносная погоня

— Когда я был маленький, — начинает свой рассказ Алексей Травкин, — мой двоюродный брат, который к тому моменту уже учился в художественной школе, нарисовал мне на альбомном листе два автомобиля. И я все хотел их срисовать, но ничего не получалось. Я даже брал линейку, пытался точно отмерить и повторить линии.

Первая удачная работа получилась неожиданно — и сразу с натуры.

— Мы с ребятами, пацаны, возвращались с речки и увидели, что посреди дороги стоит машина «Колхида». Старая, с квадратной кабиной. Мы думали, авария, но оказалось, водители гнали машину с ремонта и слегка «поддали» на радостях. А милиция их догнала и остановила, — рассказывает художник.

Недолго думая, мальчик побежал домой за бумагой, карандашом и, конечно, стульчиком — как у настоящего художника. С тех пор, признается Травкин, только машины его и вдохновляли.

Заметив увлечение сына, родители в шестом классе отдали его в художественную школу.

— Я учился у преподавателя Бориса Дмитриева, фронтовика. Он дал мне главные азы художественного мастерства. В 1987 году я поступил в Московский заочный народный университет искусств, где обучался на декоративно-оформительском отделении и отделении станковой живописи и графики.

Параллельно Алексей занимался в художественной студии при Доме культуры курорта у художника Сурена Хамаляна, чьи картины экспонировались во многих городах страны. По словам Травкина, именно этот мастер научил его писать маслом.

Кисловодский Шолохов

Работы Алексея по праву можно считать своего рода летописью города. Каждую работу художник сопровождает исторической справкой. Например: «Фонтан с двумя чашами и четырьмя лягушками, выпускающими струи воды, был установлен на Курортном бульваре в 1895 году. Оформление бортов и парапетов сделано из доломита. Чаша сохранена в первозданном виде. Бронзовое декоративное оборудование восстановлено в соответствии с оригиналом. Бронзовые и чугунные отливки делали на заводе Сан-Галли в Санкт-Петербурге».

Каждый мотив, как называет свои работы Алексей, навеян искренней любовью к Кисловодску и его истории.

— Бабушка много рассказывала о писателе, авторе романа «Молоко Волчицы» Андрее Губине. Он писал о нашем казачестве, его даже называли кисловодским Шолоховым. Он жил с нами на одной улице и дружил с бабушкиным братом, — рассказывает Алексей Травкин.

Однажды бабушка позвала внука, тогда еще школьника, посмотреть по телевизору фильм о Губине «Я родня родников». Будущего художника впечатлили виды гор и голос писателя.

— Он рассказывал, что родился в станице Ессентукской, живет в Кисловодске и влюблен в эти места. Спустя годы я нашел этот фильм и переписал его себе на видеокассету, — вспоминает Алексей.

В начале 2000-х годов тяга к краеведению получила новый толчок — работу Травкина впервые напечатали в местной газете. С тех пор он штудирует книги по истории города, изучает музейные архивы — как главного кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость», так и школьных, где можно найти неизвестные широкой аудитории материалы.

Художника ноги кормят

Параллельно с заочным обучением Травкин устроился на работу. Сначала на телеграф, а в начале девяностых — на почту художником-оформителем.

— Я писал на почтовых отделениях часы работы, информационные таблички. Руководство закупало картон, я его резал, пером и тушью писал, например, «Прием коммунальных платежей», делал трафареты и писал с их помощью.

На почте Алексей Травкин проработал несколько лет, а на телеграфе — почтальоном по доставке телеграмм — 36 лет. Последние годы художник трудится уборщиком городских территорий в Городской эксплуатационной службе.

Работа, связанная с постоянным передвижением по городу, только помогает Алексею: увидел красивое здание, интересный ракурс улицы или старый дом, историю которого потом удалось узнать, — и появился новый сюжет.

— Раньше я всегда делал наброски во время работы, а заканчивал картину уже дома. Сегодня, конечно, стало намного проще: понравившиеся виды я фотографирую на смартфон, а дома срисовываю. Очень люблю работать на проспекте Ленина. Здесь открывается великолепный вид: над проспектом как будто парит олимпийская база «Юг Спорт». Я ее нарисовал сначала тушью, а затем и красками, — делится художник.

Можно музей открыть

Работы Алексея Травкина часто экспонируются в Кисловодске. Например, несколько лет назад его выставка проходила на базе «Юг Спорт», которую художник не раз изображал на своих полотнах. Картины Травкина также выставлялись в кисловодском Выставочном зале. Персональные экспозиции проходили и в Нарзанной галерее — в самом сердце курорта.

На вопрос о продаже своих работ Алексей отвечает с улыбкой.

— Редко. Больше дарю. Сколько картин я подарил — уже можно было открыть хороший музей.

В этой шутке есть доля правды. Алексей Травкин передал в фонды историко-краеведческого музея «Крепость» более ста своих работ с достопримечательностями и историческими зданиями города, многих из которых уже нет на карте. В каком-то смысле Алексей Травкин пишет тушью и красками летопись Кисловодска. И делает его чище.