Как вор в законе Ровшан Ленкоранский стал овощным королем России

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций, посвященных такому феномену криминальной субкультуры, как воры в законе. Появившись в начале XX века, они быстро заняли лидирующие позиции в преступном мире СССР и сохранили их после распада Союза. В прошлый раз речь шла об Олеге Шишканове (Шишкане), которого называли главным российским вором в законе. Сегодня наш рассказ — про азербайджанского вора в законе Ровшана Джаниева (Ленкоранского), который стал настоящим магнатом в мире теневого бизнеса, полностью подчинив себе российский рынок овощей. Позже его обвинили в расправе над лидером преступного мира России Асланом Усояном (Дедом Хасаном). Из-за этого у него появилось множество врагов, которые открыли на него охоту...

Предупреждение: «Лента.ру» не пропагандирует и не поддерживает движение «Арестантский уклад един» (АУЕ), которое признано в России экстремистским и запрещено.

Джаниев хотел стать милиционером

Ровшан Джаниев родился 27 января 1975 года в пригороде города Ленкорань (Азербайджанская ССР). В детстве он мечтал пойти по стопам отца Рафика — тот служил милиционером, причем славился своей неподкупностью и бесстрашием. Жизнь храброго оперативника в 1992 году оборвали пули киллера, которого вскоре задержали.

Тот предстал перед судом и прямо на процессе стал угрожать семье милиционера. От такой дерзости 21-летний Ровшан впал в ярость: он пронес на одно из заседаний пистолет и несколькими выстрелами отправил подсудимого на тот свет. За это Джаниев-младший получил два года лишения свободы и навсегда попрощался с детской мечтой служить в милиции.

Освободившись, Ровшан избрал для себя преступный путь: он занялся рэкетом и крышеванием местных бизнесменов. В 2000 году на одной из стрелок Джаниев несколькими выстрелами едва не лишил жизни своего противника, но был сильно избит его охранниками. Полученная черепно-мозговая травма не прошла для молодого бандита бесследно.

Медики диагностировали у него психическое расстройство, из-за которого Джаниева отправили на лечение в спецклинику. Впрочем, оттуда он вскоре сбежал и отправился в Москву, где свел судьбоносное знакомство с вором в законе Мирсеймуром Абдуллаевым (Сеймур Нардаранский) — своим земляком, лидером этнической ОПГ.

Вор в законе стал овощным королем

Именно благодаря своему покровителю Сеймуру Нардаранскому в 2001 году Ровшан Джаниев получил титул вора в законе и кличку Ленкоранский. Когда два года спустя с Сеймуром расправились киллеры, Джаниев возглавил его ОПГ, постепенно взяв под теневой контроль овощные рынки в Москве и в других российских регионах.

Рынки приносили вору в законе сотни миллионов рублей в год. При этом внутри своей группировки он создал отдельную бригаду киллеров, руками которых устранял конкурентов, в том числе лидера этнической ОПГ из Ленинградской области Эльчина Алиева. Серьезным противником Джаниева стал криминальный авторитет Ильга Гусейнов.

Последний решил посягнуть на место овощного короля, за что в сентябре 2003 года поплатился: киллер по кличке Назим Хромой выстрелами в упор отправил Гусейнова и его сопровождающих на тот свет. Между тем самого Ровшана Ленкоранского в 2008 году задержали во время его поездки в Киев.

Украинские правоохранительные органы почти сразу получили от коллег из Азербайджана запрос на экстрадицию вора в законе. И хотя защитники криминального авторитета сумели выбить ему статус беженца, в декабре 2009 года его доставили в Баку, где ему грозил десятилетний срок по целому ряду статей.

Ленкоранский начал войну с Хасаном

В Азербайджане, несмотря на все претензии местной правоохранительной системы, Ровшан Ленкоранский получил всего два года и девять месяцев колонии, которые к тому времени уже отбыл под стражей, поэтому был освобожден прямо в зале суда и вскоре после этого отправился в Москву.

В столице он вступил в конфликт с лидером преступного мира России Асланом Усояном (Дедом Хасаном) из-за передела сфер влияния. Когда в 2010 году с Дедом Хасаном попытались расправиться киллеры, именно Ровшан Ленкоранский стал первым подозреваемым в этом преступлении.

Вскоре после этого в ходе борьбы за овощебазу в московском районе Бирюлево, которая приносила Деду Хасану миллиарды рублей, был ликвидирован глава его службы безопасности Ильгар Джабраилов (Данабаш). Ровшан стал готовиться к ответному удару и примкнул к Тариэлу Ониани (Таро), главному противнику Усояна.

Правда, Ленкоранский не поладил с правой рукой Таро — Мерабом Джангвеладзе (Сухумским) и поссорился с его братом Леваном. Леван показал Ровшану свой лихой нрав, ударив его ножом в живот — к счастью для вора в законе, ранение оказалось несерьезным. Разобравшись в причинах конфликта, Мераб Сухумский встал на сторону брата.

Джаниева связывали с покушением на Усояна

Через некоторое время воры в законе Ленкоранский и Сухумский все же нашли общий язык, и в знак примирения первый подарил второму коттедж во Франции. Впрочем, высокое покровительство клана Таро не спасло Ровшана от покушения в сентябре 2012 года — детали этого нападения остались загадкой. Следуя воровскому кодексу, Ленкоранский в полицию не обращался.

А затем в воровской войне пал сам Дед Хасан — 16 января 2013 года пули киллера оборвали его жизнь во дворе ресторана «Старый фаэтон» на Большой Никитской улице в Москве. Сразу после преступления Ровшан Джаниев стал одним из главных подозреваемых, хотя близкие его причастность к случившемуся отрицали.

«Ровшан не имеет никакого отношения к расправе над Асланом Усояном, и это хорошо известно уважаемым людям. То, что ему приписывают, — это вымысел полиции, которая, видимо, преследует свои цели и специально нагнетает обстановку», – Эмиль, брат Ровшана Джаниева (Ленкоранского)

Впрочем, окружение Деда Хасана было уверено, что в их босса стрелял именно киллер Ровшана Ленкоранского. В ответ на это в конце января 2014 года на тот свет отправили правую руку Джаниева — главу его бригады киллеров Руфата Насибова (Руфо Гянджинского), после чего Ленкоранский решил покинуть Россию и обосновался в Турции.

Вора в законе настигли киллеры

Из Турции вор в законе продолжал управлять своей криминальной империей и даже расширил ее — со временем стал владельцем оптовых баз в Берлине, Гамбурге и Мюнхене. Ровшана Ленкоранского ничуть не смутило то, что после отъезда из России воры в законе из клана Деда Хасана лишили его титула. Но жить спокойно ему было не суждено и в Турции.

В ночь на 18 августа 2016 года Ленкоранский возвращался с крупной сходки в Стамбуле, среди участников которой были воры в законе Темури Немсицверидзе (Црипа) и Роин Углава (Матевич). Они обсуждали перспективы передела власти после ареста лидера российского криминала Захария Калашова (Шакро Молодого).

Ленкоранский на Range Rover с водителем следовал по бульвару Барбадос, когда путь ему преградил автомобиль с тремя киллерами, вооруженными пистолетами-пулеметами Uzi. Ликвидаторы открыли по машине шквальный огонь, не оставив водителю шансов. Ленкоранский, получивший пять пуль, к моменту приезда скорой помощи был едва жив.

За жизнь криминального авторитета боролись лучшие стамбульские врачи, но ранения оказались слишком серьезными, и утром 18 августа Ровшана Ленкоранского не стало. Наряду с причастностью к нападению клана Аслана Усояна следствие рассматривало и другие версии громкого преступления.

Покушение на Ленкоранского не раскрыли

По одним данным, отомстить «овощному королю» мог живший в Стамбуле вор в законе Георгий Сорокин (Жора Ташкентский), которого Ровшан Ленкоранский и Мераб Сухумский жестоко избили за подпись под «малявой» (воровским посланием) о раскоронации Таро. По другой версии, выстрелы в Стамбуле были местью за Алибалу Гамидова (Лоту Годжу), с которым киллеры Ленкоранского расправились в 2013 году.

Кроме того, следствие не исключало, что нападение в Стамбуле могли организовать чеченские бандиты или кто-то из окружения заклятого врага Джаниева — влиятельного и очень опасного азербайджанского вора в законе Надира Салифова (Гули).

Впрочем, все версии так и остались на уровне домыслов — заказчиков и организаторов преступления не нашли. Свой последний приют вор в законе нашел в родном городе Ленкорани рядом с отцом.