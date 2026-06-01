Невролог, беглец и семьянин: куда исчез Гарик Мартиросян

Он мог бы лечить неврозы, а вместо этого лечит нас смехом. Гарик Мартиросян — человек-парадокс: дипломированный невропатолог-психотерапевт, который никогда не брал в руки скальпель, но виртуозно вскрывает абсурд повседневности. За его безупречной улыбкой и армянским обаянием скрывается сложная биография, полная неожиданных поворотов, ложных слухов о бегстве и семейной крепости, которую не смогли пробить даже самые громкие скандалы. Читайте далее, чтобы узнать все подробности...

Мечтал о медицине, а стал королём юмора

Маленький Гарик рос в Ереване в семье, где фамилия обязывала. Дед — замминистра торговли СССР, другой дед — директор школы, мама — доктор медицинских наук. Казалось, судьба предопределена: мальчик должен был стать если не профессором, то как минимум достойным продолжателем традиций. И он всерьёз пошёл по стопам матери — окончил медицинский университет, получил специальность психотерапевта и даже успел поработать по профессии. Помогал людям. Но… не так, как планировал.

Студенческий КВН решил всё. Мартиросян пришёл в команду «Новые армяне» как технарь — подключал аппаратуру, играл на клавишных. А стал капитаном, чемпионом Высшей лиги и любимцем миллионов. Сценарный дар, мгновенная реакция и врождённое чувство такта (парадоксальное для юмориста) сделали его звездой. Но тогда он ещё не знал, что через несколько лет перевернёт представление о русском стендапе.

Американская мечта, которая не сбылась

В нулевые, когда «Новые армяне» распались, почти вся команда рванула покорять США. Гарик с женой Жанной продержались полтора месяца.

«Термин "американская мечта" оказался слишком размытым», — признавался он позже.

Гастроли, языковой барьер, чужой менталитет — всё это быстро охладило пыл. Пара вернулась в Москву, твёрдо решив: Россия даёт больше возможностей для самореализации.

Но именно та поездка подарила миру Comedy Club. Подсмотрев формат американского Stand Up, Мартиросян и его соратники создали проект, который взорвал ТНТ. Гарик стал не только лицом, но и мозгом шоу — писал, продюсировал, оттачивал каждую реплику. Правда, со временем публика остыла, и сам шоумен переключился на другие проекты. Но слухи о его «бегстве» из России в 2022 году оказались сильно преувеличенными.

Сбежал или не сбежал?

Когда в Сети поползли панические сообщения о том, что Мартиросян «свалил» в Армению, многие поспешили записать его в ряды «невозвращенцев». На деле же он просто начал сотрудничать с армянскими коллегами — помогал развивать детские юмористические проекты в Ереване.

«Я получаю невероятные эмоции, видя, как армянские дети смеются на наших спектаклях», — объяснял Гарик.

При этом он не бросил российское телевидение: за последние три года запустил «Конфетку» и «Ярче звёзд» на ТНТ, снялся в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет всё» и продолжает продюсировать десятки проектов. Никакого бегства — просто расширение географии.

Скандал с Яной Кошкиной: почему Жанна только рассмеялась

Самая громкая сплетня, прилипшая к Мартиросяну, — роман с актрисой Яной Кошкиной («Однажды в России»). Якобы шоумен подарил жгучей брюнетке квартиру в Москве и люксовый автомобиль. Жёлтая пресса взахлёб писала о крахе 30-летнего брака.

И тут вышла Жанна Левина — женщина, которая в 1997 году покорила капитана «Новых армян» на фестивале в Сочи. Она не стала устраивать сцен и рвать на себе волосы.

Вместо этого спокойно объяснила:

«И квартира, и машина по документам принадлежат мне. Гарику развод обойдётся в такую сумму, что ему гораздо дешевле меня терпеть, чем заводить любовницу».

И поставила точку.

Жена юмориста — личность уникальная. Она пожертвовала карьерой юриста, чтобы ездить за мужем по гастролям. Работала с ним в ночи, пока он писал сценарии, а потом, когда дети подросли, написала книгу «Дневник жены юмориста» и запустила женский стендап-проект.

Гарик не устаёт повторять: «У Жанны получается всё, за что она берётся».

И похоже, ни слухи, ни интриги не способны разрушить этот союз.

Как живёт сегодня?

Мартиросян — человек-оркестр: ведёт «Конфетку» вместе с Мариной Кравец, продюсирует фильмы, играет пластического хирурга Шпакяна и Рудика из «Наша Russia. 8 марта», придумывает новые шоу. И при этом умудряется оставаться главным семьянином отечественного шоу-бизнеса. Дочь Жасмин и сын Даниэль растут в атмосфере взаимного уважения и юмора. А сам Гарик, кажется, наконец исполнил свою детскую мечту — помогает людям. Правда, не как психотерапевт, а как создатель смеха, который порой лечит лучше любых таблеток.

Что же касается «побегов» и скандалов — история Мартиросяна лишний раз доказывает: самые громкие заголовки часто оказываются мыльным пузырём. А настоящая жизнь происходит там, где есть дело, любовь и чувство юмора.