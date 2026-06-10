Те, кто развалил СССР, очень неплохо наварились на этом

Начну с того, что нынешние историки не могут придумать название событиям 1990-1991 годов. Горбачёв обманул страну, назвав своё мероприятие «перестройкой». Но уже в 1990 году многие говорили, что оная «перестройка» обязательно превратится в перестрелку.

И действительно, Горбачёв, Ельцин и компания в 1991 году ввергли тогда еще единую страну в непрерывную вялотекущую войну в Карабахе, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии… Некоторые демократы поначалу пытались называть события 1990-1991 годов «революцией», но вскоре, осознав чудовищную нелепость этого термина, унялись.

Все революции затевались, чтобы принести благо народу. Революция 1789 года сделала всех французов равными перед законом. Революция 1917 года дала возможность людям считать себя гражданами, а не верноподданными рабами, и дала им социальную справедливость и имущественное равенство.

Французская революция и Наполеон навсегда покончили с провансальским, бретонским и иными видами сепаратизма и сделали Францию моноэтническим государством. Большевики поставили перед всеми нациями бывшей Российской империи единую цель и общую идеологию, чем на порядок уменьшили влияние сепаратистов.

Ну а Борис Ельцин ещё 6 августа 1990 года бросил клич: «Берите суверенитета, сколько хотите!»

О событиях 1990-1991 годов у нас много спорят и сейчас. Но лакмусовой бумажкой «перестройки» служит бегство её организаторов и их потомства за рубеж.

Подобного ещё не было в истории человечества! «Демократы» стали победителями, пресса пела им дифирамбы. Все без исключения «прорабы перестройки» и всё их потомство в России стали мультимиллионерами. Их никто не преследовал. Живи и радуйся!

Но они подались на Запад и встали там на сторону врагов России, посылающих ежедневно сотни дронов для уничтожения наших городов и заводов.

Начнём с Михаила Горбачёва. Его единственная дочь Ирина стала одной из богатейших женщин России, но в 2006 году отправилась на ПМЖ в Германию. Там же живут её дочери и внуки.

Ирина Горбачёва (по первому мужу Вирганская) окончила 2-й медицинский институт им. Пирогова, но почти всю жизнь занималась делами «Горбачёв-Фонда». В 2006 году 49-летняя Ирина вышла замуж за бизнесмена Андрея Трухачёва.

У пары семейный бизнес – винный магазинчик с коллекционным вином в престижном немецком районе Шарлоттенбург. И это далеко не единственный источник дохода. Андрей Трухачёв – миллионер, вхожий в лучшие дома Европы, а его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью.

Со временем Трухачёв пристроил к делу и двух дочек жены, внучек Михаила Сергеевича.

Михаил Горбачёв терроризировал всю страну идиотской безалкогольной кампанией. Люди дрались и умирали от инфарктов в магазинах, травились суррогатами. В РСФСР по указанию Горбачёва вырубили около четверти виноградников. А теперь его потомство процветает на винном бизнесе.

После начала СВО магазин Ксении, внучки Горбачёва, отметился, запустив распродажу водку с жовто-блакитной этикеткой под названием Zelensky. Из чего нетрудно догадаться, что вырученные деньги пойдут на Украину.

Дочь Ельцина Татьяна вышла замуж за главу Президентской администрации Ельцина Валентина Юмашева. И теперь эта пара живёт, «полууехав». В 2010 году Татьяна Юмашева написала у себя в блоге, что тот, кто найдёт у неё зарубежную недвижимость, сможет забрать её себе.

Однако зарубежное имущество и миллионы нашлись спустя 10 лет. Журналисты обнаружили виллу Татьяны на острове в Карибском море. Её стоимость составила 15 миллионов евро. Валентин Юмашев сам признался:

«Я действительно приобрёл дом на острове Сен-Барт».

За бугор последовательно драпанули и два министра иностранных дел СССР и РФ – Эдуард Шеварднадзе и Андрей Козырев. Один отправился в Грузию, а другой – в Майами. Оба стали ярыми русофобами.

«Отец приватизации» Анатолий Чубайс, естественно, тоже стал мультимиллионером, после чего укатил в Израиль.

Ряд СМИ называют новое имя Чубайса – на Земле обетованной он якобы стал Анатолием Боруховичем Сагалом. Тогда же появились сообщения, что у него в Израиле есть немалая недвижимость.

В 2024 году стало известно, что Анатолий Чубайс основал в Тель-Авиве научный центр исследования, «задачей которого является всестороннее изучение возможного будущего России на основе анализа событий её недавнего прошлого».

В Израиле и Канаде Чубайс активно поливает грязью Россию за СВО и восхваляет Украину.

Дочь Тимура Гайдара Мария сделала неплохой бизнес в России. В 2013 году стала учредителем и руководителем фонда «Социальный запрос». В октябре 2014 года фонд получил президентский грант в 2,1 млн руб. на проект «Центр юридического волонтёрства», который начал работу в 2015 году. В 2015 году был получен аналогичный грант на 2,8 млн руб. для создания проекта «Центр гражданской журналистики».

А потом Маша отправилась на вильну Украину. С 17 июля 2015 года она – председатель Одесской областной государственной администрации. Михаил Саакашвили предложил Маше Гайдар стать его советником, и она согласилась.

4 августа президент Украины Пётр Порошенко предоставил Гайдар украинское гражданство. Условием получения украинского гражданства является отказ от иностранного паспорта. Позднее Гайдар сообщила, что написала заявление об отказе от российского гражданства.

23 сентября 2015 года областное отделение партии «Блок Петра Порошенко “Солидарность”» выдвинуло Марию кандидатом в депутаты Одесского областного совета. На местных выборах 2015 года она была избрана депутатом.

16 января 2016 года председатель Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили назначил Марию Гайдар своим заместителем по социальным вопросам.

28 марта 2017 года президент Украины Пётр Порошенко назначил Гайдар своим внештатным советником.

По мнению Марии Гайдар, Россия совершила нападение на Грузию в 2008 году.

Позже она заявляла в интервью, что «Крым был аннексирован Россией». По её мнению, «это было незаконно, аморально, и Крым должен быть возвращён в состав Украины». Относительно событий в Донбассе в 2014-м Гайдар сказала: «Россия воюет с Украиной, и это факт».

Ну а в 2022 году Маша отправилась на ПМЖ в Землю Обетованную. И, как все вышеупомянутые персонажи, сделала бизнес в Израиле, а также получает доходы от своей собственности в России и Черногории, и с большого имения и сельскохозяйственного холдинга под Одессой. Ну и, естественно, в Израиле она гневно клеймит Россию и поддерживает Украину.

Этот список «прорабов перестройки» и их деток, уехавших на Запад и гадящих своей стране, можно продолжить и далее. Как видим, здесь не отдельные эпизоды, а система.

Создаётся впечатление, что те, кто развалил систему социалистических стран, Варшавский пакт, Советский Союз и вызвал серию непрерывных войн, выполнили задачу, после чего, получив свои тридцать серебряников, остались жить в странах у своих кукловодов. Или мне одному такое кажется?