Как новгородский князь Владимир взял Киев и стал правителем всей Руси

Святой великий князь Владимир Святославович – особая фигура в истории России. Благодаря ему Русь приняла православие и тем самым определила свой культурный код. Владимир был новгородским князем, но вынужден был взять Киев, чтобы уберечь Русь от произвола и бед, которые исходили от его тогдашнего властителя. В этом его поддержала вся держава.

Когда появился на свет Владимир историкам выяснить так и не удалось, понятно только, что случилось это между 955-960 годами. И был незаконнорожденным – мать — ключница у бабушки, княгини Ольги. То есть служанка. Этим обстоятельством Владимира будут попрекать еще долго, получит прозвище «робичич» — рожденный от рабыни. Это тем более обидно, что на Руси происхождение матери, в целом, значение не имело.

Сразу заметим, что слово «раб» в то время имело иной смысл, использовалось в значении «слуга». Абсолютно бесправными и несвободными были холопы. Князь Владимир, надо сказать, жутко обижался и жестоко мстил всем, кто его обзывал робичичем. Так во время похода на Киев он вначале свернул к Полоцку, взял его и публично обесчестил дочь местного князя Рогнеду за то, что та отказалась выходить за него замуж, заявив, что не пойдет за сына рабыни.

Ну а пока новорожденного Владимира вместе с матерью княгиня Ольга выслала из Киева – она была недовольна связью сына Святослава. Однако самого внука признала, и как только тот достиг трехлетнего возраста, то повелела привезти к ней. Юного князя воспитывал ее брат и дядя Владимира – Добрыня.

Отца, великого князя Святослава, совершенно не интересовали государственные дела. Вначале ими занималась мать, княгиня Ольга, а потом он провел административное деление на три части, где во главе каждой поставил своих сыновей. Ярополк управлял Киевом, древлянскими (ныне белорусскими) землями Олег, а Владимиру достался Новгород Великий.

Свару после смерти отца начал Олег. Он убил сподвижника Ярополка и этим вызвал его гнев. Началась междуусобная война. Войско Олега в бою было разбито, а сам он погиб – затоптали собственные убегавшие воины. Ярополк забрал его земли и начал готовиться к походу на Новгород, чтобы отобрать вотчину у другого брата.

Владимир на тот момент был не готов к борьбе с сильным киевским князем. Поэтому он убегает в Скандинавию к своим друзьям викингам. Два года участвует в походах вместе с ними, за это время прославился своей храбростью. Там он был известен как конунг Вольдемар.

За это время Ярополк своим правлением успел опостылить всем – народ буквально выл от его произвола. Наконец, новгородцы не выдержали и отправили послов к Владимиру. Тот согласился вернуться и возглавить борьбу против брата: «Пойдите и скажите моему брату, что Владимир идет на тебя».

Радости новгородцев не было предела! В «призывные» пункты выстроились огромные очереди, все записывались в войско Владимира. Причем не только славяне, но и чудь, да и варягов с собой Владимир тоже привел. Очень быстро собралось такое войско, что князь понял – он не только новгородских наместников Ярополка, но и его самого теперь победить имеет шансы.

Владимир вначале пошел на древлянские земли, вместе с ним его воспитатель и дядя Добрыня. Жители встречали с восторгом. Вот только дочь полоцкого князя публично оскорбила, отказавшись выйти замуж «за сына рабыни». Пришлось взять город штурмом и тоже публично наказать ее.

К Киеву подошло уже внушительное войско. Ярополк готовился к осаде. К тому моменту Владимир уже успел подкупить одного из его приближенных воеводу Блуда. Тот убедил Ярополка, что город не удержать и посоветовал бежать в Родень. Сам же Владимир предложил брату переговоры. И когда тот пришел, то повелел поднять того «на мечи». То есть, убить. Вот такие средневековые нравы.

Вот так новгородский князь, который изначально не стремился к полной власти, стал великим князем всей Руси. Случилось это 11 июня 978 года. Символично, что произошло это практически в ту же дату, когда мы сейчас отмечаем День России.