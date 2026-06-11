Почему актриса Людмила Чурсина обиделась на художника Никаса Сафронова

Знаменитости скорбят из-за смерти Людмилы Чурсиной. О том, что она болела, мало кто знал. Давний друг актрисы народный художник РФ Никас Сафронов рассказал, что актриса не любила жаловаться на проблемы. Своими воспоминаниями о легенде советского кино, а также о причине ее ухода из этого мира Никас поделился с корреспондентом «Московского комсомольца».

© Московский Комсомолец

- Нас познакомил в 1992 году Валентин Гафт, - говорит Никас. – Я попросил его об этом, потому что всегда восхищался ее красотой и актерской игрой. В нее были влюблены многие ее партнеры по фильмам и режиссеры, с которыми она работала. Валя Гафт, который нас познакомил, рассказывал, что когда-то и сам был в нее влюблен. И это не удивительно, так как не влюбиться в нее тогда было невозможно: она была магически обаятельной женщиной.

- Характерная и волевая на экране, она отдавала работе весь свой талант и обаяние, - продолжает Никас. - А в жизни Людмила была веселой, душевной, но с характером. Она была хорошей хозяйкой, любила готовить. Я неоднократно бывал у нее в гостях. Она меня все время чем-то вкусным угощала: готовила она действительно потрясающе! У нас сразу же сложились с ней дружеские отношения, она ко мне очень нежно относилась. Согласилась попозировать. Я сделал много набросков, пару из них послужили для написания живописных портретов. Она приходила на мои дни рождения, если была в Москве. Я часто бывал на ее праздниках.

- В какой-то момент мы стали реже видеться, - объясняет Никас. - Однажды я ее забыл поздравить с днем рождения, и Люда на меня обиделась. Но потом в Новый год нашел букет полевых ромашек, которые она любила, и послал ей. Достать их было зимой совсем непросто! Слава Богу, мне подсказали хозяйства, которые выращивали в теплицах летние ромашки в зимний период. Она была тронута этим, и мы снова возобновили отношения.

- В последнее время мы не так часто виделись, - говорит художник. - Но созванивались по телефону. Я не помню, чтобы она когда-то мне жаловалась на свое здоровье. Так как она – человек гордый. Видимо, не хотела беспокоить болячками. К сожалению, моя занятость и вечные поездки не дали мне возможность узнать о ее болезни и поучаствовать в последних месяцах жизни. О чем я очень сейчас жалею.

Последние месяцы для Чурсиной оказались непростыми. У актрисы выявились серьезное заболевание.

- Вы знаете, творческие люди часто уходят не потому, что болеют, а потому что теряют смысл жизни. Нет достойных ролей, нет хороших режиссеров, которые бы учитывали индивидуальность и возраст. А те роли, которые предлагали, не всегда были ей интересны. Мы по опыту знаем, что люди, уходящие на пенсию, зачастую теряют всякий интерес к жизни. Люда не потеряла интерес к жизни, но он стал не таким ярким, как был раньше.

От нас ушла легендарная актриса, - объясняет Никас. - Те артисты, которые снимались в золотой век советского кино в 60-70-х годах, подарили нам настоящее великое искусство. И если бы «Оскар» и другие премии объективно учитывали талант этих великих художников сцены и кино, они бы забрали все мировые награды: и театральные, и кинематографические. Кстати, справедливости ради надо отметить, что Чурсину приглашали сниматься в Голливуд. Но, во-первых, система не позволяла. А, во-вторых, она сама не хотела быть там на третьих ролях, так как не знала в совершенстве английский…Но если бы она работала в Голливуде, она стала бы великой мировой звездой. Светлая ей память. Мы все будем ее помнить и любить.