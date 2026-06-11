Хачик Пол Чатер. Как армянский сирота из Калькутты стал отцом Гонконга?

Осень 1860‑х годов, Гонконг, бухта Виктория. Каждую ночь в гавани можно было увидеть молодого человека в лодке‑сампане: он опускал лот, тщательно мерил глубину и записывал показания в потрепанную тетрадь. В этой, на первый взгляд, обычной рыбацкой обстановке зарождалось будущее Азии. Двадцатилетний предприниматель составлял карту, которая позже станет основой для превращения Гонконга в мировой торгово‑финансовый центр. Звали этого целеустремленного юношу Пол Чатер, он же Хачик Погос Аствацатрян. История его восхождения не менее поучительна и захватывающа, чем приключенческий роман: армянский сирота из Калькутты стал одним из влиятельнейших людей азиатского континента и оставил наследие, живущее поныне.

Из Калькутты в Гонконг

8 сентября 1846 года в многодетной армянской семье в Калькутте родился мальчик по имени Хачик. Отец служил в колониальной администрации Индии, мать была хозяйкой дома и воспитывала тринадцать детей. Хачика крестили в армянской церкви Святого Назарета. В семилетнем возрасте он остался сиротой: сначала умер отец, затем мать. Благодаря помощи семейного врача из армянской общины Хачик поступил в колледж La Martiniere на стипендию.

В восемнадцать лет он отправился в Гонконг к старшей сестре Анне. Гонконг середины XIX века — второй по величине порт мира, место пересечения интересов британской короны, китайских купцов, парсских банкиров и самых разных авантюристов. Для молодого армянина, привыкшего к размеренной жизни Калькутты, это было серьезным вызовом, но именно здесь он увидел свои возможности. Армянские купцы научили его главному правилу: репутация — это капитал, который нельзя растерять. Получив место клерка в банке «Хиндустан, Китай и Япония, Хачик сразу привлек к себе внимание клиентов обходительностью, точностью и ответственностью.

Вскоре он стал биржевым брокером и в первый же месяц заработал эквивалент 600 долларов — огромную по тем временам сумму. Начал торговать золотом и земельными участками. В 1868 году Хачик (Пол) Чатер объединился с индийским предпринимателем парсского происхождения Хормусджи Моди, и их совместная компания вскоре стала одной из самых успешных в истории азиатского бизнеса.

Превратил Гонконг в торгово‑финансовую империю

В 1889 году Хачик Пол Чатер основал компанию Hong Kong Land, занявшуюся строительством, насыпными работами и операциями с недвижимостью, и начал масштабный проект рекультивации залива Прая. В основу работ легли его собственные замеры берега и дна бухты Виктории, выполненные еще в молодости: Чатер задумал расширить прибрежную территорию с помощью намыва. Используя около 3,5 млн тонн материалов, его компания создала 65 акров новой земли и на набережной стали возводиться крупные торговые дома, банки, Площадь статуй, здание Верховного суда и другие знаковые сооружения, которые и сегодня ассоциируются с современным Гонконгом. Фактически Пол Чатер в буквальном смысле сформировал географию торгово‑финансового центра Азии. Позднее он вошел в Законодательный совет Гонконга и затем в состав Исполнительного совета.

В 1890 году Чатер основал компанию Hongkong Electric, построил первую электростанцию в Гонконге и стал доминировать на рынке электроэнергии. Благодаря трудолюбию, деловой хватке и стратегическим инвестициям он расширял свою империю: приобретал банки и земли, строил торговый флот и жилые дома. К началу XX века Чатер стал одним из самых богатых и влиятельных людей Азии. Современники отмечали его стремление создать нечто долговечное — наследие, которое переживет самого создателя. В 1902 году он был посвящен в рыцари и с тех пор носил титул сэра Хачика Пола Чатера. В 1904 году он построил знаменитый Marble Hall — особняк с итальянским и греческим мрамором и богатой отделкой из красного дерева, который служил и резиденцией, и хранилищем его коллекции китайского фарфора.

Личные страсти Пола Чатера

Хачик Пол Чатер увлекался крикетом и верховой ездой. Он регулярно играл за Hong Kong Cricket Club и не пропускал еженедельные скачки на ипподроме в Хэппи-Вэлли. В 1872 году он основал собственную конюшню, а его скаковые лошади не раз побеждали в заездах. В честь Чатера назван престижный трофей гонконгского этапа Тройной короны — Hong Kong Champions Chater Cup.

Чатер также был страстным коллекционером: его собрание картин, гравюр, книг и фотографий насчитывало сотни экспонатов. Из 430 предметов коллекции до наших дней сохранилось около 94, которые выставлены в Гонконгском музее искусств — остальное, к сожалению, было утрачено или уничтожено в годы японской оккупации.

Филантроп, меценат и патриот

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Для Хачика Пола Чатера деньги были не привилегией, а ответственностью. Его благотворительная деятельность отличалась масштабом и дальновидностью. Он пожертвовал 11 лакхов рупий колледжу La Martiniere в Калькутте (по современным расчетам — около 17 млн долларов), 3 лакха рупий — Армянской церкви Калькутты (примерно 5 млн долларов), 250 000 долларов — Гонконгскому университету (эквивалентно примерно 5 млн долларов сегодня). Кроме того, он направлял сотни тысяч долларов на строительство церквей, больниц и приютов.

Чатер никогда не забывал своих корней и на протяжении жизни поддерживал армянские общественные, гуманитарные и религиозные организации в Гонконге, Калькутте, Лондоне, Париже, Нанкине и Пекине. Он оказывал помощь армянским церквям в Индии, содержал армянских детей‑сирот, построил дом для престарелых в Калькутте и основал «Благотворительный фонд беженцев, помогающий пережившим Геноцид армян в Османской империи.

Память и наследие

Хачик Пол Чатер скончался 27 мая 1926 года и был похоронен на гонконгском кладбище в Хэппи‑Вэлли. У «отца Гонконга, как его называли современники, не было детей. В завещании он передал свой особняк Marble Hall со всей коллекцией произведений искусства правительству Гонконга, а основную часть состояния — армянской церкви Святого Назарета в Калькутте и колледжу La Martiniere, где получил образование.

В центральном районе Гонконга расположены улица Chater Road и парк Chater Garden — названные в честь Чатера и построенные на землях, которые он отвоевал у моря. В Гонконге также есть небоскреб Chater House и Catchick Street, напоминающие о человеке, который превратил рыбацкую деревушку в один из ключевых торгово‑экономических центров Азии.