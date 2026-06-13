Скандал из-за «Отпетых мошенников»: Богомазов раскрыл причину судебных тяжб с Амораловым

Еще совсем недавно хиты «Отпетых мошенников» распевала вся страна. Сергей Аморалов, Гарик Богомазов и Том Хаос считались одними из самых востребованных звезд. Но сейчас между бывшими друзьями разразился конфликт. Сергей Аморалов подал в суд на Гарика Богомазова. Артист хочет запретить ему использовать товарный знак. О том, из-за чего бывшие друзья не могут найти общий язык и как, на его взгляд, должен разрешиться спор, Гарик впервые откровенно рассказал в эфире программы «Звездная кухня «МК».

- Гарик, почему вы с Сергеем не можете найти общий язык? Ведь мы все помнит хиты, которые вы исполняли вместе в девяностых и нулевых!

- Мы с ним давно не находим общий язык. Я уже давно нахожусь в сольном проекте с сольными песнями. А Сергей Суровенко (настоящая фамилия Аморалова) подал иск и запрещает что-либо делать с товарным знаком «Отпетые мошенники», который он купил в 2008 году. Он считает, что всё, что связано с надписью «Отпетые мошенники», принадлежит только ему. Вот такой вот предмет этой тягомотины. Я уже больше 10 лет на афишах пишу «экс-солист группы «Отпетые мошенники». В принципе, наверное, нельзя не согласиться с этим. Я в группе был практически 15 лет, а потом ушёл.

- Что послужило причиной ухода? Какой-то был между вами конфликт?

- Да, был конфликт, были какие-то проблемы, мы сделали паузу. Пауза оказалась слишком долгой. Я устал сидеть, ждать встреч, разговоров, просто занимался своим делом. Я очень давно, когда ещё был в группе «Отпетые мошенники», занимался диджейством. Диджеил дома, так как меня это привлекало. И как раз после ухода из группы, может быть, годика полтора по стране колесил, как ди-джей. Выступал в ночных клубах, ещё и пару песенок пел. Это было очень удобно, весело, хорошо и забавно. Потом, когда опять мы вернулись к вопросу о моём возвращении в группу, мне это стало уже неинтересно.

- Вас звали в группу обратно?

- Да, был момент, спустя года два. Ребята всё-таки созрели на то, чтобы поговорить, выяснить, что, к чему и как бы вернуть. Но, я ушёл-то не один. Сначала я ушёл, а через две недели они попросили оставить их в покое и продюсера нашего Евгения Орлова. Поэтому мне стало это неинтересно (возвращаться в группу). Я сначала ди-джеил, потом стал потихонечку писать свои песенки и выступать также с хитами «Отпетых мошенников». Вот это мне никто никогда не запретит.

- Как вы узнали о судебных разбирательствах?

— Дело в том, что мне не приходили никакие бумаги, смс-ки или уведомления. Иск был подан аж в октябре прошлого года. Мы просто узнали случайно, от каких-то посторонних лиц. Сразу позвонили, конечно, своему юристу. Она зашла на судебный сайт и говорит: «Да, действительно, на тебя подали иск».

- Что хочет Сергей?

- Сергей хочет от меня 20 000 рублей, даже уже не двести. В процессе первого заседания он ещё увеличил сумму. Теперь он хочет 788 000 рублей.

- За что?

- Он считает, что его права где-то ущемлены, что я якобы неправильно проинформировал на афише свое выступление. И что он получил с этого концерта какой-то ущерб.

- То есть претензии не к песням?

- К песням у него претензии нет, потому что они равноправные. Они на четырех человек, хотя уже на троих, потому что Вячеслав Зинуров (еще один солист коллектива, известный под псевдонимом Том Хаос) ушёл из жизни.

- Вы в суд сами ходили?

- Нет. Я - юридически не подкован, да и вообще для меня это, во-первых, не очень радостно - получать такие иски. На это у меня есть специально обученные люди, которые все делают качественно и профессионально.

- А с самим Сергеем вы не созванивались?

- Я с ним не общаюсь, как ушёл.

- Но вы же сто лет знаете друг друга!

- Да, мы выросли на одной лестничной площадке, наши отцы ходили на один завод. Мы получили квартиру в далёком 1979 году, тогда и познакомились.

- То есть, получается, друзья детства!

- Получается, так. По большому счёту в этом доме и родилась идея создания группы «Отпетые мошенники».

- Как вы считаете, каким, по-вашему, должно быть справедливое решение суда?

- Я считаю, и по-человечески, и юридически, коль мы создавали этот коллектив вместе, вместе сие творили, писали песни, а название придумал Вячеслав Зинуров, то, наверное, как минимум, должны пользоваться всем вдвоём. Потому что, я повторюсь, это исторический факт, что я там был, присутствовал, принимал участие в коллективе, снимался, по-моему, если не ошибаюсь, в двадцати трёх клипах… Сколько там — пять альбомов выпустили. Наверное, трудно оспорить этот момент?

- А если просто встретиться с Сергеем и поговорить по-человечески, без судов…

- Наверное, по уму так оно и должно быть: по-человечески, по-мужски, по-взрослому. Наверное, так, но... Честно говоря, мы уже столько лет не общались… Постоянно где-то со стороны слышим какие-то выкрики в мою сторону. Наверное, после этого встречаться и какие-то решать вопросы в плане работы, просто не охота. А если так, чисто по-человечески, - да. Но вы же понимаете, что это просто конкуренция. Так давайте по-честному будем конкурировать. Коль так сложилось, так получилось...