Почему никто в СССР не знал настоящую фамилию Андропова

Юрий Андропов: почему никто в СССР не знал его настоящую фамилию
Генеральный секретарь ЦК КПСС Юрий Андропов, возглавлявший страну чуть больше года, до сих пор остается самой загадочной фигурой среди советских вождей. При жизни он был человеком-легендой, окутанным пеленой слухов и домыслов, которые он сам старательно множил. И главная тайна, которую он унес с собой в могилу, касалась самого простого — его подлинной фамилии.
Оказывается, фамилия «Андропов» — это такой же политический псевдоним, как «Сталин» или «Молотов». И в СССР никто по-настоящему не знал, кем же был по рождению этот суровый чекист.
Либерман и Файнштейн: Нерусские корни
Путаница в биографии Андропова начинается буквально с пеленок. Точно известна только станция Нагутская в Ставропольском крае, где он появился на свет в 1914 году. А дальше начинается детектив.
Большинство исследователей, опираясь на труды журналиста Марка Штейнберга, сходятся во мнении, что его биологическим отцом был польский еврей Вэлв (Владимир) Либерман. Служил он, как и многие в то время, на железной дороге телеграфистом. В 1919 году Либерман умер от тифа, оставив сына и жену.
Матерью будущего генсека была Евгения (Геня) Карловна Файнштейн (встречается также вариант фамилии Флекенштейн). Её родословная — отдельная глава в запутанной биографии Юрия Владимировича. Сама Евгения Карловна была, по одной из версий, приёмной дочерью московского ювелира Карла Файнштейна, выходца из Финляндии. Так что её корни были далеки от пролетарской среды и имели еврейское происхождение.
Фёдоров и Андропов-Фёдоров: отчимы меняли всё
После смерти Либермана судьба свела Евгению Карловну с Виктором Фёдоровым, помощником машиниста паровоза. Она вышла за него замуж и переехала в город Моздок. Отчим усыновил Юрия, и тот стал носить его фамилию — Фёдоров. Но и это ещё не всё.
Следующим отчимом стал грек, носивший фамилию Андрополус (или Андропуло). Именно от него, а не от кровных родителей, будущий руководитель КГБ и получил свою знаменитую фамилию, которая благодаря ему стала нарицательной. В 1931 году, окончив семилетку, Юрий (а по документам он тогда числился Григорием) значился как Григорий Владимирович Андропов-Фёдоров (встречается и вариант Юрий-Григорий), но впоследствии от двойной фамилии он избавился, оставив себе только «наследие» греческого отчима.
Почему всё это было тайной за семью печатями?
В СССР вопрос «кто ты по национальности?» был далеко не риторическим. Еврейское происхождение могло стать непреодолимым препятствием для карьерного роста, особенно в партийной номенклатуре и органах госбезопасности, где главой и был впоследствии Андропов.
Когда пошли разговоры о его корнях, руководство страны пошло на беспрецедентные меры. По свидетельствам историков, были изъяты и уничтожены все документы и даже фотографии, которые могли бы пролить свет на истинное происхождение Юрия Владимировича. Сам же Андропов в официальных автобиографиях старательно выводил легенду о своем пролетарском происхождении. Существовала даже версия, что его мать была простой горничной.
Такая смена фамилий была не единственной странностью в его биографии. Например, в анкетах он часто путал даты и факты, а однажды в сердцах признался, что «эта проклятая биография мешает мне работать».
Так что советские граждане, произнося фамилию «Андропов», понятия не имели, что на самом деле обращаются к наследнику польских и финских евреев, который взял фамилию греческого отчима, чтобы скрыть свои корни и сделать политическую карьеру. Вот такая невероятная история скрывается за одним из самых засекреченных имён в истории СССР.