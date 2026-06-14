Русская Коко Шанель: как сложилась судьба советского модельера Надежды Ламановой

К 165-летию великого русского и советского модельера Надежды Ламановой под патронажем Всероссийского музея декоративного искусства проходит Международный конкурс молодых дизайнеров. Повороты судьбы этой незаурядной женщины проследила «Вечерняя Москва».

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Она родилась в 1861 году в селе Шутилово Нижегородской губернии в небогатой дворянской семье отставного гусара. Жили скромно, но не бедствовали. Характер Надежды впитал жизнелюбие отца и материнскую легкость вкупе с трудолюбием, однако всегда отличался свободолюбием.

Она окончила нижегородскую Мариинскую гимназию, вышла оттуда учителем географии, но не проработала по профессии ни дня. В 18 лет сбежала из дома к одному женатому, старше ее на 20 лет страховому агенту. И уже через полтора года вернулась назад.

Позже она вспоминала:

«Я поняла, что без экономической независимости не может быть свободы для женщины, стало быть, нужно уметь зарабатывать деньги. Но чем же? Училась я блестяще, была настойчива, изобретательна и самолюбива. Но чем же заняться? Знакомство со знаменитой нижегородской портнихой Татьяной Степановной Войткевич подсказало мне решение, само собой напрашивавшееся в моем положении: я стала учиться у Татьяны Степановны кройке и шитью. Общественное положение отца, образование, знакомства, связи и наследственная склонность к украшению жизни помогли мне сразу, минуя черную работу швеи, войти в круг мастериц-художниц. В 1883 году я решилась на второй самостоятельный шаг: переехала в Москву и стала работать в мастерской Суворовой».

В Москву, потому что где-то здесь обосновался ее Павел...

В 20 с небольшим Надежда открыла собственное ателье в Тупом Хлыновском переулке, затем магазин на Большой Дмитровке. Уже тогда она сформировала свой уникальный подход к работе: выкройки заменила методом «наколки». Ламанова набрасывала на клиента кусок ткани и, вооруженная булавками во рту, тут же формировала складки и драпировки, закрепляя все наколками, что-то отрезала, выстраивая в итоге силуэт и линии платья.

«Вот, пожалуй, и все, милочка, идите», — говорила она в конце.

Первой в России она отказалась от корсетов — те ограничивали свободу тела, любила шифон и шелк, которые подчеркивали природные линии фигуры. Довольно быстро она стала самой востребованной портнихой Москвы. Возлюбленный Павел к тому времени умер, и она вышла замуж за другого страхового агента — Андрея Каютова, с которым прожила всю жизнь.

В 1908 году специально по заказу Ламановой на Тверском бульваре построили роскошный особняк, в котором она и жила, и работала. Этот дом отлично сохранился — сегодня это административное здание агентства ТАСС. Также у нее была квартира в Париже, куда она ежегодно ездила закупать ткани. Дружила с тогдашним «диктатором мод» Европы Полем Пуаре. «Это был русский гений элегантности, — вспоминала о ней княжна Варвара Долгорукова. — Мы гордились ею. Никто не мог сравниться с ней, даже лучшие дома французской моды».

После 1917-го Ламанова решила остаться на родине.

«Революция изменила мое имущественное положение, но она не изменила моих жизненных идей, а дала возможность в несравненно более широких размерах проводить их в жизнь», — сказала она в конце жизни.

И это несмотря на арест в 1919 году с заключением в Бутырскую тюрьму и лишением практически всего имущества (последние годы она жила в одной комнате — ее квартиру «уплотнили»).

В содружестве с Верой Мухиной (скульптор стала самой близкой ее подругой в СССР) она организовала экспериментальную мастерскую, где разрабатывала модели простой одежды для широкого потребления из мешковин, солдатского сукна, бумазеи, шнурков и соломы. СССР ценил ее за «логическое упрощение построения костюма, дающее возможность массового производства» и «обстоятельное и точное исследование по распределению труда, ведущее к сокращению часов работы исполнителя». В 1925-м решили отправить ее работы (саму Ламанову из страны после революции ни разу не выпустили) на Всемирную выставку в Париж, где они завоевали Гран-при, и весь мир узнал о наличии моды в СССР.

В 1932-м Ламанова устроилась во МХАТ на должность конструктора и консультанта по костюмам. Это стало ее последним официальным местом работы: 15 октября 1941 года она умерла на лавке перед Большим театром, узнав, что МХАТ накануне уехал с труппой в эвакуацию, не предупредив ее об этом... Для нее это стало предательством, которого она не смогла пережить.

Татьяна Рыбкина, директор Всероссийского Музея декоративного искусства:

— Наследие Ламановой — важная часть традиций отечественной моды и декоративного искусства. Осенью 2026 года состоится модный показ моделей — победителей конкурса, которые потом все будут переданы в коллекцию нашего музея.

Справка

Надежда Петровна Ламанова (1861-1941) — один из самых успешных модельеров дореволюционной России, создатель социалистической моды в СССР. Художник театрального костюма. Поставщица Ея Императорского Величества: одевала царицу Александру Федоровну и ее сестру Елизавету. Была учителем первого директора Общесоюзного дома моделей на Кузнецком Мосту Надежды Макаровой. Автор костюмов к фильмам «Цирк», «Александр Невский».