«Первая красавица Кремля»: что стало с женой Берии после ареста мужа

Её называли первой красавицей кремлёвского двора. Жгучая брюнетка с глазами, в которых тонули мужчины. Она могла иметь всё — бриллианты, наряды, всеобщее восхищение. Но судьба уготовила ей иную роль: сначала быть тенью самого страшного человека советской эпохи, а после его гибели — пройти через тюрьму, ссылку и полное забвение. История Нины Берии — это история женщины, которая до самого конца оставалась верна своему мужу. Даже когда весь мир отвернулся от его имени.

Племянница врагов и невеста из купе

Нина Теймуразовна Гегечкори родилась в 1905 году в грузинском селе Мартвили. Её происхождение было по-настоящему аристократическим и, что для того времени особенно пикантно, двусмысленным. Она приходилась племянницей большевику Саше Гегечкори и одновременно двоюродной племянницей меньшевику Гегечкори, возглавлявшему правительство Грузии в 1920 году. Её родственником был и Ной Жордания — министр иностранных дел меньшевистского правительства, бежавший за границу после установления советской власти. Кровь врагов народа текла в её жилах — ирония судьбы, учитывая, кем станет её муж.

Рано потеряв отца, Нино воспитывалась в семье дяди. Когда тот попал в тюрьму за большевистскую деятельность, девушка стала носить ему передачи — и так пересеклась с его сокамерником. Этим человеком оказался Лаврентий Берия.

Обстоятельства их знакомства до сих пор вызывают споры. В книге Николая Зеньковича «Маршалы и генсеки» приводится шокирующая версия: 16-летняя Нино приехала на вокзал в Сухуми просить за брата, Берия пригласил её в купе, запер дверь и изнасиловал, после чего продержал взаперти несколько дней, а затем предложил стать его женой. Сама Нина Теймуразовна эти подробности отрицала до конца жизни. По её словам, Берия сделал предложение после нескольких месяцев знакомства.

В позднем интервью тбилисской газете «7 дгэ» она изложила иную версию: советское правительство собиралось отправить Лаврентия в Бельгию для изучения переработки нефти, но с условием — он должен быть женат.

«Я подумала и согласилась — чем жить в чужой семье, лучше создать собственную», — объясняла Нино.

Когда Берия приехал к её опекуну просить руки, тот отказал — Нино была несовершеннолетней. Тогда она вышла замуж самовольно.

Так в 1922 году 16-летняя Нино Гегечкори стала женой 22-летнего Лаврентия Берии.

Первая красавица Кремля

Семья жила в Грузии, затем переехала в Москву. Здесь Нина Теймуразовна устроилась научным сотрудником Тимирязевской академии. Она была умна, образованна, обладала безупречным вкусом и чувством стиля.

Среди кремлёвских жён она считалась первой красавицей. Ей завидовали — и за внешность, и за элегантные наряды, и за то, что она никогда не попадала под репрессии, в отличие от жён Молотова, Калинина, Будённого или Поскрёбышева. Нино Берия была яркой брюнеткой со жгучими глазами, по которой вздыхали многие мужчины. Но никаких романов она не заводила — всю жизнь оставалась верна мужу.

Она знала о его любовницах. По некоторым сведениям, несколько лет терпела присутствие в доме 17-летней любовницы, родившей от наркома ребёнка. Но публично никогда не выносила сор из избы. Когда после ареста Берии ему приписали множество связей, Нино Теймуразовна это отрицала. Впрочем, существует мнение, что она находилась в психологической зависимости от мужа и продолжала бояться его даже после расстрела.

Чёрная полоса

26 июня 1953 года, в день падения Берии, арестовали и его жену. Ей было 48 лет. Больше года Нина с сыном Серго провели в одиночных камерах — она на Лубянке, он в Лефортовской тюрьме. Для неё был подготовлен особый спектакль: следователи инсценировали расстрел сына, чтобы сломить её волю.

Но Нино не сломалась. Она не дала показаний против мужа. Не предала. Даже под страхом смерти.

В ноябре 1954 года, через год после расстрела Лаврентия Берии, семью выслали в Свердловск. Там Серго устроился работать старшим инженером, но они находились под постоянным наблюдением. Бывшая первая красавица Кремля превратилась в ссыльную, за которой следили, чьи шаги контролировали.

Киевское затворничество

Лишь спустя годы, по ходатайству группы видных учёных и в связи с болезнью Нины Теймуразовны, семье разрешили переехать в Киев. Но и там она жила тихо, почти незаметно. Редко давала интервью. В одном из них она рассказала, что Берия увлекался садоводством и лично ухаживал за фруктовыми деревьями в их московском доме. Мелочь, но она показывала: для неё он оставался человеком, а не чудовищем из учебников истории.

Нина Теймуразовна Берия скончалась в Киеве 10 июня 1991 года. Ей было 86 лет. Серго Берия пережил мать на девять лет и умер в 2000-м.