Феликс Юсупов: чем убийца Распутина шокировал современников

Облик Феликса Юсупова, запечатлённый на портрете работы Валентина Серова, обманчив. Тонкие черты лица, изысканная поза, французский бульдог на руках — классический образ утончённого аристократа начала XX века. Но за этой внешней безупречностью скрывался человек, который шокировал современников едва ли не больше, чем прославившим его убийством.

Сын одного из богатейших семейств России — княжны Зинаиды Юсуповой и графа Феликса Сумарокова-Эльстона — он мог бы стать образцом добропорядочного аристократа. Вместо этого он превратился в ходячий скандал, «золотого мальчика» вырождающейся имперской элиты, человека, чьи выходки обсуждали в каждом петербургском салоне. И даже убийство Распутина, каким бы чудовищным оно ни было, для многих стало лишь ещё одним — самым громким — эпизодом в череде его эпатажных похождений.

Розовое платье вместо наследника

Всё началось с материнского каприза. Зинаида Николаевна Юсупова отчаянно хотела дочь. Она даже сшила розовое платье для будущего ребёнка. Разочарование от рождения сына женщина компенсировала тем, что до пяти лет одевала Феликса девочкой. Сам князь впоследствии признавал: «Матушкин каприз впоследствии наложил отпечаток на мой характер».

Этот «отпечаток» превратился в навязчивую страсть. В семнадцать лет Феликс впервые вышел в свет в женском платье — парикмахер сделал ему женскую причёску, возлюбленная брата нарядила в элегантное одеяние. С тех пор он вёл двойную жизнь: днём — гимназист, ночью — таинственная незнакомка.

Особый резонанс получила выходка в ресторане «Медведь». Вместе с двоюродным братом Володей они вырядились в мамины бархатные шубы и фамильные драгоценности, кокетничали с офицерами. Когда шампанское ударило в голову, Феликс принялся кидаться жемчужными бусами. Поднялся скандал. Мальчишки сбежали, но слухи разнеслись по Петербургу мгновенно. Для аристократа, будущего наследника огромного состояния, подобное поведение было немыслимым.

Позднее Юсупов пошёл дальше — устроился в театр-кабаре, где исполнял женские роли и пел французские шансонетки. Руководство не знало, что берёт на сцену мужчину. Публика была в восторге, его хотели сделать новой звездой. Обман раскрылся, когда один из гостей заметил на «певице» фамильные юсуповские бриллианты. Скандал вышел на новый уровень.

Сам Юсупов в мемуарах подробно описывал эти шалости без тени стыда. Он рассказывал, как они с кузеном «разрядились, нарумянились, нацепили украшенья» и отправились на Невский.

«На Невском, пристанище проституток, нас тотчас заметили», — вспоминал он с откровенным удовольствием.

Брак, который всех удивил

Казалось бы, человек с такой репутацией не мог рассчитывать на выгодную партию. Тем более — на брак с племянницей самого императора. Однако в 1913 году великий князь Александр Михайлович объявил родителям Феликса, что хочет выдать за него свою дочь, княжну Ирину Александровну Романову.

Вдовствующая императрица Мария Фёдоровна была против — она не горела желанием выдавать внучку за «гомосексуалиста», пусть и богатого. Но последнее слово осталось за Николаем II, который одобрил брак. Венчание состоялось в феврале 1914 года в церкви Аничкова дворца, на церемонии присутствовала императорская семья.

Брак этот, вопреки всем ожиданиям, оказался на удивление прочным — супруги прожили вместе более пятидесяти лет. Однако и после свадьбы Феликс не оставил старых привычек. Слухи о его связи с великим князем Дмитрием Павловичем продолжали циркулировать в свете.

Убийство как логическое завершение

К 1916 году Феликс Юсупов, утончённый эстет и король эпатажа, оказался в центре заговора. Он искренне считал, что убийство Распутина спасёт Россию и вернёт Николаю II «здравый смысл». Вместе с заговорщиками — великим князем Дмитрием Павловичем, депутатом Пуришкевичем, поручиком Сухотиным — он разработал план.

Ирония судьбы: именно его скандальная репутация помогла заманить Распутина в ловушку. По одной из версий, «старец» был приглашён в дом Юсупова под предлогом излечения Феликса от гомосексуализма. Распутин, который, по словам современников, «сразу полюбил» князя, доверился ему — и поплатился жизнью.

Дальнейшие события известны: отравление цианистым калием, которое почему-то не подействовало; выстрелы в подвале дома Юсупова; и финальная расправа. Человек, привыкший шокировать публику женскими нарядами и скандальными выходками, совершил поступок, который навсегда закрепил за ним место в истории — но уже не как «золотого мальчика», а как убийцы.

Английский след и слава убийцы

Современников шокировало не только само убийство, но и его обстоятельства. Выяснилось, что близкий друг Юсупова ещё со времён Оксфорда Освальд Рейнер был агентом английской разведки. Распутин выступал за мир с Германией, и его устранение было выгодно Британской империи. Так эпатажный аристократ оказался связан с большой политикой.

После революции Юсупов эмигрировал. В изгнании он не смущался своей славы убийцы Распутина — напротив, она позволяла ему зарабатывать на жизнь. Он выступал с воспоминаниями, давал интервью, написал две книги — «Конец Распутина» (1927) и «Мемуары» (1953).

В 1932 году, когда голливудская студия MGM выпустила фильм «Распутин и императрица», где утверждалось, что жена Феликса Ирина была любовницей «старца», Юсупов подал в суд. И выиграл дело, получив 25 тысяч долларов компенсации. Именно после этого инцидента в титрах голливудских фильмов стали указывать, что все совпадения являются непредумышленными. Ещё один эпизод, где Юсупов шокировал мир — на этот раз юридическим упорством.

Между эпатажем и трагедией

Феликс Юсупов прожил долгую жизнь — он умер в 1967 году в возрасте восьмидесяти лет. В эмиграции он открыл модный дом IrFe, где моделями и швеями работали обедневшие графини и княгини, но бизнес разорился.

Он остался в истории убийцей Распутина. Но для современников он был чем-то большим — и чем-то более скандальным. Человек, который выходил в свет в женском платье, пел в кабаре, кидался жемчугом в ресторанах, а затем хладнокровно убил человека и судился с Голливудом. В нём причудливо смешались decadence Серебряного века, цинизм уходящей империи и отчаянная жажда жизни, которая заставляла его эпатировать публику до самого конца.

Шокировал ли он современников? Безусловно. Но, возможно, самое шокирующее в его судьбе — это то, что человек, родившийся в роскоши и привыкший к вседозволенности, сумел выжить в мире, который эту роскошь и вседозволенность уничтожил. И прожил ещё полвека — на скандалах, на воспоминаниях, на славе убийцы, которая для него стала единственным капиталом.