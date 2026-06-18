Настоящий человек: как воевал летчик без ног Алексей Маресьев

Для нескольких поколений советских и российских школьников Алексей Маресьев — едва ли не мифическая фигура, человек, ставший олицетворением несгибаемой воли. Борис Полевой в своей «Повести о настоящем человеке» настолько точно следовал биографии лётчика, что реальный Маресьев и литературный Мересьев почти слились в сознании читателей. Но за знакомым с детства сюжетом — сбитый самолёт, восемнадцать дней ползком по снегу, ампутация ног, возвращение в небо — скрывается история куда более сложная и драматичная. Как на самом деле воевал Алексей Маресьев? Чем его реальный боевой путь отличался от книжного? И что осталось за страницами повести?

От токаря до инструктора

Алексей Петрович Маресьев родился 20 мая 1916 года в городе Камышине Саратовской губернии. Отец, Пётр Авдеевич, умер, когда мальчику было всего три года. Мать, Екатерина Никитична, работала уборщицей на деревообделочном заводе и одна поднимала троих сыновей. В детстве Алексей часто болел, тяжело перенёс малярию, заработал ревматизм — и лишь огромная сила воли позволяла ему выдерживать мучительные боли в суставах.

После школы Маресьев пошёл работать токарем на завод, затем отправился на строительство Комсомольска-на-Амуре. Там он записался в местный аэроклуб. В 1937 году его призвали в армию и направили в 12-й авиапогранотряд на Сахалине. За усердие его зачислили в Читинскую школу военных пилотов, которую вскоре перевели в Батайск. В 1940 году Маресьев окончил училище и остался там инструктором. В этой должности он и встретил войну.

С августа 1941 года Маресьев на фронте. Первый боевой вылет совершил 23 августа под Кривым Рогом. К началу 1942 года он уже открыл боевой счёт — сбил транспортный Ju-52. К концу марта на его счету было четыре сбитых самолёта.

Четыре дня, которые длились восемнадцать суток

4 апреля 1942 года в районе Демянского котла — там, где советские войска вели тяжёлые бои с окружённой группировкой вермахта, — самолёт Маресьева был подбит. Его истребитель Як-1 упал в лесу на территории, занятой противником. Лётчик был тяжело ранен в ноги.

Дальше начинается то, что Полевой описал в повести почти без изменений. Восемнадцать суток Маресьев пробирался к линии фронта. Идти он не мог — полз, питаясь корой деревьев, шишками и прошлогодними ягодами. В какой-то момент на него напал медведь-шатун — Маресьев застрелил зверя. Этот эпизод кажется почти неправдоподобным, но он действительно имел место.

Его обнаружили деревенские мальчишки. Истощённого, обмороженного, с гангреной на ногах лётчика доставили в госпиталь. Спасти ноги не удалось — в мае 1942 года профессор Николай Теребинский в Москве ампутировал Маресьеву обе голени.

Между Москвой и Куйбышевом

Здесь начинается расхождение между литературной версией и документальной. В «Повести о настоящем человеке» реабилитация Маресьева происходит в подмосковном санатории. В действительности после ампутации лётчика отправили санитарным эшелоном в Куйбышев. Эвакогоспиталь № 3999 на улице Корпоративной имел протезно-ортопедический профиль — именно там Маресьеву сделали реампутацию и начали учить ходить заново.

Двадцатитрёхлетний парень без обеих ног — многие на его месте сломались бы. Маресьев не сдался. В госпитале он начал тренировки на протезах. Говорят, что именно способностью танцевать на протезах Маресьев убедил врачей в своей годности к службе. Он научился не просто ходить, но бегать, танцевать — и, главное, управлять самолётом.

Возвращение в небо

Военно-врачебная комиссия поначалу вынесла Маресьеву приговор: к полётам не годен. Но лётчик добился пересмотра. В начале 1943 года его направили в Ибресинскую лётную школу в Чувашской АССР. Там он подтвердил: на протезах можно летать не хуже, чем с ногами.

В июне 1943 года Маресьев прибыл в 63-й Гвардейский истребительный авиационный полк. Командование сомневалось — и напрасно. В одном из первых же боёв после возвращения он сбил два фашистских истребителя.

Главный бой, принёсший Маресьеву всенародную славу, произошёл 20 июля 1943 года в ходе Курской битвы. Во время воздушного боя с превосходящими силами противника Маресьев сбил два немецких истребителя Fw-190, которые прикрывали пикирующие бомбардировщики Ju-87. Тем самым он спас жизни двух советских лётчиков. Слава о нём разнеслась по всему фронту. 24 августа 1943 года Маресьеву было присвоено звание Героя Советского Союза.

Цифры и факты

Всего за время войны Маресьев совершил 86 боевых вылетов. Точное число сбитых им самолётов варьируется в разных источниках: по одним данным — 11 (четыре до ранения и семь после), по другим — 10 (три до и семь после). Разница, вероятно, связана с методикой подсчёта — подтверждённые победы и групповые. Но суть не в цифрах. Суть в том, что человек без ног сбил больше самолётов, чем многие здоровые лётчики.

Литература и жизнь

Борис Полевой встретился с Маресьевым в 1943 году, ещё на фронте. Писатель был потрясён историей лётчика и в 1946 году опубликовал «Повесть о настоящем человеке». Книга мгновенно стала бестселлером, вошла в школьную программу, по ней сняли фильм, поставили оперу.

Сам Маресьев к литературной славе относился сдержанно. Книгу о себе он до конца не дочитал, о фильме высказался уклончиво, а опера ему совсем не понравилась. Когда один из телеканалов предложил ему рассказать «настоящую историю», Маресьев отрезал:

«Мою настоящую историю уже рассказал Борис Полевой в "Повести о настоящем человеке"».

Но при этом он никогда не позиционировал себя с книгой — считал, что совершил не больше, чем тысячи других советских солдат.

После войны

В 1946 году Маресьев вышел в отставку. Но покой был не для него. Он поступил в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, затем в аспирантуру Академии общественных наук. В 1956 году защитил кандидатскую диссертацию по истории. В 1950-х годах он продолжал летать как инструктор Московской специальной школы ВВС на учебном самолёте У-2.

В мирной жизни Маресьев оставался таким же несгибаемым: занимался физкультурой, любил коньки и лыжи, однажды менее чем за час переплыл Волгу. Он много ходил — протезы не были для него помехой. При этом даже в преклонном возрасте никто из посторонних не догадывался, что у него ниже колена — протезы.

Однажды, уже в глубокой старости, на глазах Алексея Маресьева выступили слёзы. Сын Виктор бросился к нему: «Ты что, отец?» А тот выдохнул вдруг:

«Ничего не надо в жизни, ни званий, ни наград, только бы ноги были!»

Эти слова — едва ли не самая пронзительная деталь в биографии человека, который всей своей жизнью доказал: сила духа способна преодолеть всё, кроме одного — тоски по утраченному.

Алексей Петрович Маресьев ушёл из жизни 18 мая 2001 года, за два дня до своего 85-летия. Он прожил долгую жизнь, стал символом не для книжных страниц, а для реальной жизни. И воевал он не как литературный герой — он воевал как настоящий человек. Просто настоящий. Без кавычек.