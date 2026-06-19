Как Михаил Тихонравов предложил Сталину отправить человека в космос

20 июня 1946 года Сталину подали докладную записку о создании ракеты для полета человека в космос. Война только закончилась, страна в руинах, а ученые уже думают об освоении межзвездного пространства. Основным автором предложения стал Михаил Клавдиевич Тихонравов – он и окажется главным соратником Королева и уже через 11 лет идея ученого воплотится в жизнь.

Сталин тогда предложение Тихонравова и его коллеги Чернышева не поддержал. Но о ней не забыл. За 20 дней до своей кончины, 20 февраля 1953 года, он подписал документ о создании советской ракеты сверхдальнего действия, которая впоследствии получит известность как Р-7. Она станет впоследствии основой для первых полетов в космос. Это и было то самое предложение Тихонравова.

Родился Михаил Тихонравов 16 (29) июля 1900 года во Владимире – в 2025 году отмечается 115 лет этому счастливому для страны событию. Его отец, Клавдий Михайлович, был потомственным почетным гражданином города, закончил тут духовную семинарию, а затем юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Мать отучилась на Бестужевских курсах, а затем — в училище технического рисования А. Штиглица.

Семья уже с 1895 года жила в Петербурге, и вот только их старший сын появился на свет в родном для родителей городе, в доме бабушки по материнской линии. Всего у Тихонравовых будет пятеро детей. Жизнь в столице открывала определенные возможности и не только в бытовом плане. Так в 1909 году маленький Миша увидел на ипподроме аэроплан и был совершенно поражен. Это и определило всю дальнейшую судьбу.

Революцию 1917 года семья встретила с одобрением. Но пришлось покинуть Петроград, поскольку жить там стало тяжело. Вначале мать переехала с младшими детьми в Переяславль-Залесский к сестре, а когда Михаил закончил гимназию, то и отец со старшим сыном к ним присоединились. Клавдий Михайлович стал народным судьей.

Михаил оказался одним из первых комсомольцев в стране – у него билет за №29. Вскоре, в 1919 году, он возглавляет комсомольскую организацию Переяславля. Но тяга к небу окажется непреодолимой, Тихонравов в 1920 году поступает в Институт инженеров Красного Воздушного Флота, который только что организовал Николай Жуковский. Впоследствии учебное заведение станет знаменитой Академией им. Жуковского, и Михаил Тихонравов будет ее первым выпускником в 1925 году.

На работу попадает в КБ Поликарпова – был одним из создателей знаменитого ночного бомбардировщика У-2. Увлекается планеризмом и в секции знакомится с Сергеем Королевым. Они подружатся на всю жизнь, именно Королев рассказал Тихонравову о возможностях реактивного движения. И предложил присоединиться к работе в Группе изучения реактивного движения – ГИРД.

Тихонравов возглавил ракетное направление. Тут стоит сказать, что трудились там на общественных началах — острословы даже переводили ГИРД как «группа инженеров, работающих даром». Однако усилия были не напрасными – 17 августа 1933 года на полигоне в Нахабино взлетела первая ракета «09» конструкции Тихонравова – она продержалась в воздухе 18 секунд и поднялась на высоту 400 метров.

Здесь уже работу инженеров-энтузиастов заметило государство. На базе ГИРД и Ленинградской газодинамической лаборатории был организован первый в мире Реактивный научно-исследовательский институт. Королев и Тихонравов стали в нем заведующими отделов. Именно этот институт создаст реактивные снаряды для «Катюш».

Но оба уже болеют космосом, их мечты начали преодолевать земное притяжение. В 1934 году Тихонравов посещает в Калуге Циолковского. Просмотрев чертежи и фотографии, Константин Эдуардович воскликнул: «Не ожидал, что уже так много сделано в этой области!»

Война на время прервала космические мечты — необходимо было создавать новое вооружение. Тихонравов трудится в НИИ Министерства обороны, работает над созданием реактивного истребителя «302». А когда война закончилась, то занялся вместе с Королевым изучением трофейной ракетной техники.

А еще руководил исследованиями по проектированию баллистических ракет. Вот тогда и появится его докладная записка Сталину о возможности создания такой техники для космоса. Но в 1946 году страна еще не могла позволить себе столь масштабные исследования. Однако появление ядерного оружия и начало Холодной войны остро поставили проблему по его доставке для удара по противнику.

Нужны были ракеты. Это американские бомбардировщики стояли в Европе, а нам тогда до Америки было не дотянуться. Это делало и без того самоуверенных американцев совсем наглыми. Так что создание баллистической ракеты становилось вопросом выживания страны.

Тихонравов был ближе всего к осуществлению этой идеи. Еще в 1950 году он на научной конференции доложил о возможности создания составной баллистической ракеты, которая могла бы развить первую космическую скорость – 8 км/с. Тогда его доклад интереса не вызвал.

И даже когда «бешено» искали возможности создать такую ракету почему-то про проект Тихонравова не вспоминали. А вот Королев помнил. В результате на основе разработок Тихонравова была создана первая баллистическая ракета с дальностью полета на 10 тысяч километров.

В 1954 году Сергей Королев подал докладную записку в правительство о возможности создания искусственного спутника. Тихонравова в 1956 году перебросили на работу к Королеву в ОКБ-1 на должность начальника отдела проектирования искусственных спутников Земли, пилотируемых кораблей и космических аппаратов. И уже через год, 4 октября 1957 года, планета услышала сигналы первого искусственного спутника Земли.

А потом был и первый полет человека в космос. 17 июня 1961 года Михаилу Клавдиевичу Тихонравову было присвоено звание Героя Социалистического Труда. До своей кончины в 1974 году он успеет еще отправить исследовательский аппарат на Венеру, создать марсоход, аппараты для исследования Луны, разработать систему стыковки на орбите космических кораблей. Можно смело утверждать, что космической державой Россию сделали талант и дружба двух гениев – Сергея Королева и Михаила Тихонравова. И, конечно, их великих соратников.